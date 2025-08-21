Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21 - 24/8/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 21 - 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 21 - 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21 - 24/8/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Mất điện: một phần Đường Lý Tự Trọng từ đầu đường Trương Định bên phải đi đến hẻm 64, đường Nguyễn Thần Hiến đi ra đến đầu đường Trần Hưng Đạo. (P Ninh Kiều) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 09:15:00 Một phần KV Phú Thắng - P. Tân Phú cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:30:00 21/08/2025 10:45:00 Một phần KV Phú Thạnh, Phú Thắng - P. Tân Phú cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 14:45:00 Một phần KV Phú Thạnh, Phú Thuận A - P. Tân Phú cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 16:15:00 Một phần KV Phú Thạnh - P. Tân Phú cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 08:30:00 Một phần KV 11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:00:00 22/08/2025 12:30:00 Một phần KV Thạnh Hòa - P. Phú Thứ cũ (P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần P. Hưng Thạnh, Phú Thứ cũ (Một phần P. Cái Răng, một phần P. Hưng Phú) - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 13:00:00 Một phần P. Cái Răng, một phần P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Chi nhánh Công ty TNHH SX - TM Quang Phú, Công ty TNHH MTV Long Thành Tiến - đường Huỳnh Thị Nở, KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 13:00:00 24/08/2025 16:00:00 KV Thạnh Hưng - P. Thường Thạnh cũ (P. Cái Răng)-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:00:00 Một phần KV Thới An, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, TP. cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP. cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 09:00:00 22/08/2025 10:00:00 Một phần KV Thới An 3, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:30:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần KV Thới An 3, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 14:30:00 Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 14:30:00 một phần KV Tân An, phường Thới Long, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 15:00:00 22/08/2025 16:00:00 Tiếu đoàn 9, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần KV Tân Thạnh, P.Thuận Hưng, TP. cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 16:00:00 (Từ 07:30 đến 09:30: mất điện:Xóm Lưới hẻm 8, hẻm 8A , Hẻm 10 đường Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP Cần Thơ) (Từ 09h30 đến 16h30 mất điện: Xóm lưới - Đường Lê Hồng Phong - P Bình Thủy -TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 11:00:00 KV Cầu Xẽo Mây, KV 1 đường Nguyễn viết xuân , 01 phần KV Thới Bình, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 11:00:00 22/08/2025 16:30:00 KV Rạch Xẻo Mây, Đường Lê Thị Hồng Gấm, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 06:30:00 Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Rạch Miễu Ông, đường Nguyễn Văn Trường, P. Long Tuyền, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Rạch Ranh, KV Rạch Chuối, P. Long Tuyền, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 07:30:00 Một phần bên phải đường trục chính KCN Trà Nóc 1 đoạn từ đầu cổng A KCN đến cầu Sang Trắng + Đoạn bên phải từ Cầu Sang Trắng đến cầu Rạch Chôm, P. Phước Thới, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 16:30:00 Đoạn bên phải từ Cầu Sang Trắng đến cầu Rạch Chôm, P. Phước Thới, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 16:30:00 Bên trái đường trục chính KCN Trà Nóc 1, Phường Thới An Đông, TPCT. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 12:30:00 23/08/2025 16:30:00 Bên phải đường trục chính KCN Trà Nóc 2 và Đường số 7 + 8 KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 15:30:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, KV Rạch Miễu Ông, đường Nguyễn Văn Trường, P. Long Tuyền, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 16:00:00 23/08/2025 17:00:00 Một phần bên phải đường trục chính KCN Trà Nóc 1 đoạn từ đầu cổng A KCN đến cầu Sang Trắng + Đoạn bên phải từ Cầu Sang Trắng đến cầu Rạch Chôm, P. Phước Thới, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 16:00:00 Cty Nam Mỹ, Tủ Thần Tìa Lê Dũng, Danh Nghiệp Trung Kiên, Cty An Gia Minh, Nhựa Quốc Khang, Tinh Vân, Thế Giới KÍnh, Thuận Đồng Tiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 16:00:00 Rạch Lý Bình , Rạch Thới Ninh, Rạch Cui, rạch Ông Tường-, KV Thới Long, Thới Ninh, Đường Nguyễn Viết Xuân, P Thới An Đông, TP Cần Thơ + Trường Mầm Non Thới An Đông. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần KV Thới Hưng + Trường Mầm Non Thới An Đông, Thới An Đông, TP Cần THơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 13:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh từ Cổng Chào P Thới An Đông đến QL 91B, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Long, Thới Thuận, Thới Hưng, Thới Hòa + Cty Minh Minh Khuê, Nước Đá Tân Khang, Cty KASO, DN Nguyễn Thái Hòa, P Thới An Đông, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 13:00:00 24/08/2025 13:10:00 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh từ Cổng Chào P Thới An Đông đến QL 91B, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Long, Thới Thuận, Thới Hưng, Thới Hòa + Cty Minh Minh Khuê, Nước Đá Tân Khang, Cty KASO, DN Nguyễn Thái Hòa, P Thới An Đông, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 16:00:00 24/08/2025 16:10:00 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh từ Cổng Chào P Thới An Đông đến QL 91B, đường Nguyễn Viết Xuân, KV Thới Long, Thới Thuận, Thới Hưng, Thới Hòa + Cty Minh Minh Khuê, Nước Đá Tân Khang, Cty KASO, DN Nguyễn Thái Hòa, P Thới An Đông, TP Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp: Vĩnh Thành-Xã Vĩnh Trinh-TP Cần Thơ, một phần ấp Hòa Tây B-Xã Phú Hòa-Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 12:00:00 Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 12:30:00 21/08/2025 16:30:00 Ấp C2-Xã Thạnh An-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hòa Tây B-Xã Phú Hòa-Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 10:00:00 KV mất điện: 1) ấp Tân An- Xã Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 11:00:00 22/08/2025 13:00:00 KV mất điện: 1) ấp Tân An- Xã Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 14:00:00 Ấp Lân Quới 1-Xã Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 14:00:00 Các ấp: Trường Ninh; Trường Thọ A; Trường Ninh A; Trường Hòa; Trường Thọ 1 - xã Trường Long; Các ấp: Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Nhơn Thọ 2- xã Nhơn Ái Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:00:00 Các ấp: Thới An ; Thới An B; An Thạnh; Tân Hòa; Ba Cao; Bình Thạnh; Thới Thạnh – Xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 06:30:00 Các ấp: Tân Hưng; Thới Hưng; Bình Xuân; Thới An A; Tân Nhơn; Tân Bình - Xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 15:30:00 23/08/2025 16:00:00 Các ấp: Tân Hưng; Thới Hưng; Bình Xuân; Thới An A; Tân Nhơn; Tân Bình - Xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Định Hòa A, Xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Một phân ấp Đông Hòa A, xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 12:00:00 21/08/2025 15:00:00 Một phần ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai, Ấp Thới Phong B, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần Đông Thới Xã Đông Thuận) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần Đông Giang A, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 12:00:00 22/08/2025 15:30:00 Một phần Đông Hòa A, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Một phần Đông Thạnh, Xã Đông Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Một phần Thới Quan A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Một phần Thới Quan A, Trường Phú B, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 16:30:00 k/v mất điện Xã Thạnh Phú, xã Cờ Đỏ - TP Cần Thơ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

