Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 31/3 – 6/4/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa sữa

Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ đầu đường số 3 KDC Hồng Phát đi đến đường Xuân Thủy, một phần đường Trần Hoàng Na từ đường Nguyễn Văn Cừ nd đi đến đường Xuân Thủy, một phần đường Tú Xương từ đường số 3 đi đến đường Xuân Thủy, một phần đường Xuân Thủy từ đường số 3 đi đến đường Nguyễn Văn Cừ nd P. An Khánh, Q. Ninh Kiều TPCT.

04/04/2025 08:00:00

04/04/2025 12:00:00

Trường ĐH Y Dược, Kho Bạc TPCT, Đài viễn thông khu vực 2(vinaphone), Điện báo điện thoại, Xí Nghiệp Dược TW 3, Cơ Khí An Nghiệp, KDC Thới Nhựt, Lò bánh Diên Thạnh, Bảo hiểm XH Cần Thơ, Lò Mổ, Tái định cư Thới Nhựt , Ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều, Cục Thuế TPCT, TC toà nhà Thiên Quân, KDC Thới Nhựt, Trường Mầm Non Hoa Cúc, Trường THPT An Khánh, KDC Đại Ngân, NXB Giáo dục, Nước Đá Phú Qúy, Hẻm liên tổ 12-20, Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến Cầu Rạch Ngỗng vào hẻm Lò Mổ và hẻm liên tổ 12-20, một phần đường Hồ Búng Xáng P. An Khánh, Q. Ninh Kiều TPCT.