Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 - 18/10/2026: Khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 12 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 12 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 13:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 12/10/2026 đến 16:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Phú 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bù Xăng xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 08:20:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Thành 6, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 09:20:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Phú 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/10/2026 đến 10:20:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố làng 3, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:20:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng 5, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:45:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng 4, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:40:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Đồng 5, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Phú 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Thôn Đồng Tâm xã Phú Trung thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đồng Tâm xã Phú Trung thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bàu Đĩa xã Phú Trung thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, xã Đak Nhau TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 16:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Xã Phước Sơn Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 12:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng Mạc Thị Vân xã Bù Đăng thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 13/10/2026 đến 14:50:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng Công ty Anh Hào xã Bom Bo thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:50:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:40:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 15/10/2026 đến 15:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 08:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/10/2026 đến 10:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 16/10/2026 đến 10:20:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:50:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 16/10/2026 đến 13:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 16/10/2026 đến 14:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 16/10/2026 đến 15:20:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 16/10/2026 đến 15:20:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:20:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2, xã Long Hà, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 6, xã Long Hà, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/10/2026 đến 10:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 09:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 8, xã Binh Tân, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 10:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 8, xã Binh Tân, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1, xã Long Hà, TP. Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần khu phố phú thuận, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/10/2026 đến 12:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 13/10/2026 đến 09:50:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:40:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 13/10/2026 đến 13:50:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:40:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 13/10/2026 đến 15:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Lộc Ninh, Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 08:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 16/10/2026 đến 09:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 16/10/2026 đến 11:20:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/10/2026 đến 12:10:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 16/10/2026 đến 14:50:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần ấp Quang Minh xã Tân Quan thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tàu Ô, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Bình, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 18/10/2026.