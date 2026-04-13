Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 13 - 19/4/2026: Có khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ hai, 08:12 13/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Bảy ngày 11/4/2026: Cuối tuần nhiều khu dân cư vẫn bị mất điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 11/4/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 13 - 19/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 13 - 19/4/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Đường Trần Ngọc Giải, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/04/2026 đến 12:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Môt phần Khu phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Nguyên Trân + Cty CP XD Tiền Giang (Có VB đề nghị)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Phước Thuận, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Môt phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Môt phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh phường Trung An, Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/04/2026 đến 16:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công Đông


KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Nam, ấp Trung xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Kinh Dưới, Chợ Bến Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Một phần khu Phố Ông Cai và Sơn Qui A – phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu Phố Cộng Lạc – Phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu Phố 6 và 7 – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu Phố Long Hưng và Long Phước – Phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/04/2026 đến 18:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu Phố Long Bình – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 10:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu Phố Long Hưng_Long Mỹ– phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/04/2026 đến 12:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu Phố Sơn Qui A – Phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Bình


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Yên xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Cách xã Phú Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Quí xã Vĩnh Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cai Lậy


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lương, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Thạnh B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thái, Tân Thiện xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Thuận phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp và một phần ấp Tân Phong xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 1, 2 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Kinh 12 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp và một phần khu phố Tân Bình 4 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 2B phường Cai lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 1B phường Cai lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 1A phường Cai lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo, Thủy Tây, Tân Sơn, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 19/4/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, An Thọ, An Quới xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quới Thượng xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhà máy xay lúa bà Trơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 09:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/04/2026 đến 10:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 15:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thành xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 07:15:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:15:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, Long Thạnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 1, ấp 1 và ấp Long Thạnh xã Chợ gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần các ấp: An Khương, Nhựt Tân, Song Thạnh, An Thị, Mỹ An A, Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn phần các ấp: Tân Lược, Tân Phú, Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các ấp: Tân Phong, xã Châu Thành Một phần các ấp: Tân Lợi, Ấp 5, Ấp 1, Ấp 6 xã Tân Phước 3.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/04/2026 đến 18:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn phần các ấp: Tân Xuân, Tân Thới, Tân Hòa, Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Hương. Một phần các ấp: Tân Phú xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/04/2026 đến 15:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Phú, Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các ấp: Lương Phú B, Phú Lợi C xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp: Tân Phú, Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các ấp: Thân Đạo, Thân Hòa, Thân Đức, Long Tường xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần: ấp Hoà, ấp Mới – xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần: ấp Bắc B, ấp Trung – xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi C xã Lương Hòa Lạc; Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 18:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các Ấp 2, Ấp 5, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/04/2026 đến 18:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Ấp 5, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 18:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/04/2026 đến 18:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 18:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi. - Một phần ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 18:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Một phần ấp Mỹ Long, xã Mỹ Đức Tây. - Một phần ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư. - Một phần các ấp Mỹ Lược, Mỹ Tường, Mỹ Trịnh, xã Mỹ Thiện; - Toàn phần các ấp Mỹ Chánh 5, Mỹ Thị A, Mỹ Thị B, Mỹ Hòa, xã Mỹ Thiện. Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè Một phần Ấp 2, xã Cái bè - Một phần các ấp Mỹ Trinh, ấp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện. - Một phần các ấp Mỹ Quới, ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Hưng, ấp Mỹ Long xã Mỹ Đức Tây. - Một phần các ấp ấp Hòa Quí, ấp Hòa Lược, ấp Hòa Hảo, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Toàn phần Ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 18:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 18:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Cái bè

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần các ấp Mỹ Trinh, ấp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện. - Một phần các ấp Mỹ Quới, ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Hưng, ấp Mỹ Long xã Mỹ Đức Tây. - Một phần các ấp ấp Hòa Quí, ấp Hòa Lược, ấp Hòa Hảo, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Toàn phần Ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 18:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 9B xã Mỹ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp MỸ Chánh B, xã Hội Cư, một phần xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phú Đông


KHU VỰC: Trạm La Thành Hiệp xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Trung tâm y tế tân Phú Đông xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 11:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

