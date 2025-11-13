Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 13-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 13-16/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần huyện Lộ 38B, ấp Trung, xã Long Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 12:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 12:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần KP2,3 Ấp Bình Phong, phần phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 14:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Ấp Tân Tây 4, Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông và Ấp Xóm Mới, Ấp 6, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 07:30:00 ngày 16/11/2025 Một phần đường Tỉnh lộ 871 (từ cấp nước Vàm Láng đến Công ty Châu Ngọc), Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần đường Tỉnh lộ 871 (từ cấp nước Vàm Láng đến Công ty Châu Ngọc), Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp 6 xã Vĩnh Bình - Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Long Hòa xã Vĩnh Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 12:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Thạnh Phong, Bình Cách, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành; Một phần ấp Phú Trung, Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Quới An xã Long Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 13:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 4 xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần khu phố Mỹ Luận, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ấp Chà Là, Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Lợi, Phú Tiểu, xã Mỹ Thành và một phần ấp 1, 2 xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần khu phố Quý Lợi, Quý Thành, Quý Phước, Quý Chánh, Phú An, Phú Hòa, Phú Hưng, Phú Mỹ, Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Hưng B, Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Phú, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần khu phố 2 đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 UB Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần khu phố 2 khu vực đường Thái Thị Kiểu, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần khu phố 2 khu vực đường Thái Thị Kiểu, Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Hải Nghĩa, Tứ Kiệt, Phan Văn Trường, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần xã Tân Phước 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần xã Tân Phước 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần xã Tân Phước 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Đăng Nẵm xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Long Hòa xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Tân Thọ, Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Quang Phú xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Bình An xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 11:30:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Bình Thành xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp 2, Long Thạnh xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần: ấp Vĩnh Hoà – xã Vĩnh Kim, ấp Đông – xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần: ấp Phú Hoà + ấp Phú Thuận – xã Vĩnh Kim, ấp Hội + ấp Tây – xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp 6 xã Bình Phú, ấp 11 xã Mỹ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Mỹ Hoà xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần xã Hậu Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 15/11/2025 18:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Hội Cư, Cái Bè, Bình Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 15/11/2025 18:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Hội Cư, Cái Bè Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 15/11/2025 18:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 15/11/2025 18:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Hội Cư, Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã An Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần xã Mỹ Lợi Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.