Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuần

Thứ năm, 10:13 13/11/2025
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 13-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 13-16/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần huyện Lộ 38B, ấp Trung, xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

12:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

12:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần KP2,3 Ấp Bình Phong, phần phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

14:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần Ấp Tân Tây 4, Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông và Ấp Xóm Mới, Ấp 6, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

07:30:00 ngày 16/11/2025

Một phần đường Tỉnh lộ 871 (từ cấp nước Vàm Láng đến Công ty Châu Ngọc), Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần đường Tỉnh lộ 871 (từ cấp nước Vàm Láng đến Công ty Châu Ngọc), Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Bình - Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Long Hòa xã Vĩnh Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

12:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Thạnh Phong, Bình Cách, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành; Một phần ấp Phú Trung, Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Quới An xã Long Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

13:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 4 xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu phố Mỹ Luận, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ấp Chà Là, Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Lợi, Phú Tiểu, xã Mỹ Thành và một phần ấp 1, 2 xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần khu phố Quý Lợi, Quý Thành, Quý Phước, Quý Chánh, Phú An, Phú Hòa, Phú Hưng, Phú Mỹ, Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Hưng B, Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Phú, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần khu phố 2 đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

UB Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần khu phố 2 khu vực đường Thái Thị Kiểu, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần khu phố 2 khu vực đường Thái Thị Kiểu, Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Hải Nghĩa, Tứ Kiệt, Phan Văn Trường, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Tân Phước 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Tân Phước 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã Tân Phước 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Đăng Nẵm xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Long Hòa xã Bình Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tân Thọ, Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Quang Phú xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Bình An xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

11:30:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Bình Thành xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp 2, Long Thạnh xã Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần: ấp Vĩnh Hoà – xã Vĩnh Kim, ấp Đông – xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần: ấp Phú Hoà + ấp Phú Thuận – xã Vĩnh Kim, ấp Hội + ấp Tây – xã Kim Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp 6 xã Bình Phú, ấp 11 xã Mỹ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Mỹ Hoà xã Hội Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Hậu Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 15/11/2025

18:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Hội Cư, Cái Bè, Bình Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 15/11/2025

18:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Hội Cư, Cái Bè

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 15/11/2025

18:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 15/11/2025

18:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Hội Cư, Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần xã Mỹ Lợi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

28 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kg

29 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục giữ đà tăng mạnh khi tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch liên tục chạm "trần". Vùng giá bán ra đang tiến sát 57 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?

Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?

34 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Khám phá ô tô hatchback giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH, ra mắt tại Trung Quốc

Khám phá ô tô hatchback giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi từ Hà Nội tới Quảng Trị mới cần sạc, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH, ra mắt tại Trung Quốc

1 giờ trước

GĐXH - Khám phá ô tô hatchback giá chỉ 184 triệu đồng, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10. Mẫu xe đi 500km mỗi lần sạc, trang bị công nghệ tiên tiến.

Thoát kén thành phố: Hành trình Gen Z giải nhiệt cuộc sống giữa thiên nhiên

Thoát kén thành phố: Hành trình Gen Z giải nhiệt cuộc sống giữa thiên nhiên

1 giờ trước

Thành phố đôi khi giống như chiếc nồi áp suất: càng cố chịu, càng thấy nghẹt thở. Với nhiều sinh viên, áp lực không chỉ đến từ điểm số, mà còn từ deadline, mạng xã hội và nỗi sợ tụt lại phía sau.

Quãng đường gấp đôi, ưu đãi gấp bội, đi xa bằng xe máy điện là 'chuyện nhỏ' với VinFast Feliz

Quãng đường gấp đôi, ưu đãi gấp bội, đi xa bằng xe máy điện là 'chuyện nhỏ' với VinFast Feliz

1 giờ trước

Bộ đôi xe máy điện Feliz và Feliz Lite giúp người dùng Việt hoàn toàn không phải băn khoăn về quãng đường di chuyển và tự tin chuyển đổi sang xe xanh.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 13-16/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ

3 giờ trước

GĐXH - iPhone 12 hiện đã không còn máy mới được bán tuy nhiên những lựa chọn cũ khác như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 12 Mini vẫn khá hấp dẫn và đặc biệt là mức giá rẻ kỷ lục.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision

3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình săn đón hơn cả Honda Vision và LEAD nhờ thiết kế đẹp lấn át SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 26 triệu đồng.

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu kỷ lục, nhập khẩu vẫn tăng gấp 16 lần

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu kỷ lục, nhập khẩu vẫn tăng gấp 16 lần

4 giờ trước

Trong thời điểm các vùng trồng sầu riêng lớn trong nước đang bước vào chính vụ thu hoạch, lượng sầu riêng nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh, với giá trị nhập khẩu cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện liên tục từ 6h sáng đến 18h tối nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 12/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 12/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 26 triệu đồng, công nghệ hiện đại, cốp rộng, thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, LEAD, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ

Giá cả thị trường

Top