Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 13-16/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ 4 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 13-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 13-16/11/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần huyện Lộ 38B, ấp Trung, xã Long Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
12:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần KP2,3 Ấp Bình Phong, phần phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
14:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Ấp Tân Tây 4, Ấp Tân Tây 3, xã Tân Đông và Ấp Xóm Mới, Ấp 6, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
07:30:00 ngày 16/11/2025
Một phần đường Tỉnh lộ 871 (từ cấp nước Vàm Láng đến Công ty Châu Ngọc), Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần đường Tỉnh lộ 871 (từ cấp nước Vàm Láng đến Công ty Châu Ngọc), Ấp Đôi Ma 2, Đôi Ma 3, Cầu Xây, Xóm Rẫy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp 6 xã Vĩnh Bình - Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Long Hòa xã Vĩnh Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Thạnh Phong, Bình Cách, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành; Một phần ấp Phú Trung, Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Quới An xã Long Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
13:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 4 xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu phố Mỹ Luận, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ấp Chà Là, Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Lợi, Phú Tiểu, xã Mỹ Thành và một phần ấp 1, 2 xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần khu phố Quý Lợi, Quý Thành, Quý Phước, Quý Chánh, Phú An, Phú Hòa, Phú Hưng, Phú Mỹ, Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Hưng B, Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Phú, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần khu phố 2 đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
UB Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần khu phố 2 khu vực đường Thái Thị Kiểu, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần khu phố 2 khu vực đường Thái Thị Kiểu, Đoàn Thị Nghiệp, Hồ Hải Nghĩa, Tứ Kiệt, Phan Văn Trường, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Tân Phước 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Tân Phước 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Tân Phước 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Đăng Nẵm xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Long Hòa xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tân Thọ, Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Quang Phú xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Bình An xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
11:30:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Bình Thành xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp 2, Long Thạnh xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần: ấp Vĩnh Hoà – xã Vĩnh Kim, ấp Đông – xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần: ấp Phú Hoà + ấp Phú Thuận – xã Vĩnh Kim, ấp Hội + ấp Tây – xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp 6 xã Bình Phú, ấp 11 xã Mỹ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Mỹ Hoà xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Hậu Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 15/11/2025
18:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Hội Cư, Cái Bè, Bình Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 15/11/2025
18:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Hội Cư, Cái Bè
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 15/11/2025
18:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 15/11/2025
18:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Hội Cư, Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần xã Mỹ Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
