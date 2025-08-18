Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 18 – 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 18 – 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 18 – 24/8/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 07:00:00 18/08/2025 18:00:00 Đường Võ Văn Kiệt, Rạch Vàm Trư P.Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 16:00:00 Một phần đường Ngô Văn Sở P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:30:00 Một phần đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ đường Lạc Hồng đến đường Đống Đa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần khu đô thị Phú Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:30:00 Một phần đường Tự Do, đường nguyễn Huỳnh Đức, đường Nguyễn Công Trứ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:30:00 Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường NGuyễn Văn Kiến, Võ Trường Toản Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 07:00:00 18/08/2025 14:00:00 Ấp Vĩnh Phú, Xã Bình An Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 11:00:00 Ấp Xà Xiêm, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 11:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Xà Xiêm, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 11:00:00 Ấp Tân Hưng, Xã Châu Thàn Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 20/08/2025 06:30:00 20/08/2025 18:00:00 Ấp An Phước Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 06:30:00 20/08/2025 13:00:00 Ấp An Phước Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Vĩnh Hội, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Hoà An, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Chung, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 11:00:00 Ấp Hòa Thuận 2, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Ấp Tân Điền, Xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Phát A (trạm Kênh A-1, Kênh A-2). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Tân Thành và một phần ấp Tân Phát B. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Bình Thành. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Tân Hòa B và một phần Đòn Dông Kênh 0 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Một phần Đòn Dông kênh 7, kênh Xã Trắc, CDC Phan Chí Thành, kênh Phan Chí Thành, Cựu Chiến Binh và kênh 4B. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:30:00 Dọc Xáng Tân Hội, ấp Kênh 2A, ấp Kênh 2B và các kênh Thầy Thông, Tư Tỷ, Ba Vàng, Đập Đá, Năm Vụ, Huế Bá, Hữu An, Cống Xã, Giáo Giỏi, Cả Cầm, Phan Chí Thành, Cựu Chiến Binh và Xã Diễu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 17:30:00 Khu vực Ủy ban xã Vĩnh Điều, ấp Cống cả xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:00:00 Một phần phường Tô Châu, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:30:00 Phù Dung, đường Mac Cữu (từ đường Phương Thành đến lăng Mạc Cữu), phường Hà Tiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:30:00 Đường Mạc Thiên Tích (từ đường Phương Thành đến sân vận động), đường Mạc Công Du (từ đường Mạc Cữu đến Thành đội cũ)., phường Hà Tiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn gần cầu T6 gồm từ tổ 3 đến tổ 6 ấp Kinh 4 xã Bình Giang. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ chợ Bình Sơn đến gần cở sở "Thu Mua Phế Liệu" Trí Lũy gồm từ tổ 5 đến tổ 11 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên kinh Mỹ Thái gồm từ tổ 16 đến tổ 17 ấp Tà Lóc , tổ 1 ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:00:00 20/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ đoạn từ gần cầu 285 đến gần Công Ty Phân bón Đại Nông gồm từ tổ 9 đến tổ 15 ấp Bình Thuận, từ tổ 14 đến tổ 16 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:00:00 21/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ gần cầu 283 đến gần cầu 285 gồm từ tổ 1 đến tổ 2, từ tổ 4 đến tổ 9 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên kinh Mỹ Thái gồm tổ 2, tổ 4 ấp Kiên Bình xã Sơn Kiên. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ cầu Lình Huỳnh đến gần cơ sở "Gạch Không Nung" Tám Quang gồm từ tổ 11 đến tổ 13 khu phố Sư Nam xã Hòn Đất. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Khu vực Mương Kinh, kinh Giàn Gừa Sơn Bình gồm từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Mương Kinh, tổ 7 & từ tổ 10 đến tổ 14 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Khu vực dọc 2 bên kinh Mỹ Thái thuộc tổ 1 ấp Mỹ Thái xã Sơn Kiên. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Khu vực Mương Kinh, kinh Giàn Gừa Sơn Bình gồm từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Mương Kinh, tổ 7 & từ tổ 10 đến tổ 14 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Khu vực 2 bên kinh Mỹ Thái từ tổ 2 đến 4 ấp Mỹ Thái xã Sơn Kiên. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 12:00:00 Ấp 10 huỳnh một phần xã An Minh - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 16:30:00 Ấp Xẻo Lá một phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:00:00 Một phần Cửa Cạn,một phần Gành Dầu, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:00:00 19/08/2025 16:00:00 Một phần Khu phố Búng Gội, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 10:00:00 Một phần Khu phố Cây Thông Trong, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 12:00:00 Khu Phố Đường Bào, Khu Phố Bãi Vòng, Đặc Khu Phú Quốc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:00:00 21/08/2025 15:00:00 Một phần Khu phố Cây Thông Trong, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 12:00:00 ấp Trung Quý xã Đông Thái; ấp 2, 3 xã An Biên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 17:00:00 kinh thứ 6 (từ nghĩa trang đến giáp ấp 5 Chùa) xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

