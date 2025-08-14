Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 14 – 17/8/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 14 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 14 – 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 14 – 17/8/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 10:00:00
14/08/2025 12:00:00
Đường Võ Văn Môn, Ngô Văn Lớn thuôc kp Bình Quân 1, một phần đường Nguyễn Cửu Vân thuộc Kp Bình Yên Đông 1 phường Long An tỉnh tây ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 13:30:00
14/08/2025 14:30:00
Đường Võ Văn Môn, Ngô văn lớn thuộc kp bình quân 1, một phần đường nguyễn cửu vân thuộc kp bình yên đông 1 phường Long An tỉnh tây ninh
Chuyển tải hạ thế
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 12:00:00
NR. Trường Chính Trị: Trường Chính Trị Tỉnh Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
NR. XX Chí Công 1: DNTN Chí Công - xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
NR. Sương Nguyệt Anh: Đường Trịnh Quang Nghị, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Văn Tây, Dương Văn Hữu, Lê Công Trình, Nguyễn Thị Rành, Nguyễn Thanh Tâm và một phần đường Nguyễn Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 12:00:00
TBA Công ty Đồng Tâm 1: KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 11:30:00
TBA KDC Thái Dương: KDC Thái Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
NR. Cty Nhựa 04: Công ty TNHH CP Hóa Chất Nhựa - phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
TBA T5 Lê Văn Khuyên 1: Một phần đường Lê Văn Khuyên, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
NR. XX Lương Thực: Công ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 17:00:00
TBA KDC Kiến Phát: KDC TT Phường 6, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
Một phần Phường Long An tỉnh tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
Một phần Phường Long An tỉnh tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
MC tuyến 477 Thạnh Hóa: Một phần ấp 3 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 07:00:00
Rec T108 + DS T109 Trục QLN2: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 07:00:00
DS T107 Lộ Ông Lân: Ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
Rec T108 + DS T109 Trục QLN2: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
DS T107 Lộ Ông Lân: Ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 472 Thủ Thừa: ấp 7 xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh (KCN Hòa Bình)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 474 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa, Một phần Phường Long An; Một phần xã Nhựt Tảo - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 476 Thủ Thừa: Ấp 7 xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh (KCN Hòa Bình)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 478 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa, Một phần xã Nhựt Tảo - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 480 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 475 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa, Một phần xã Thạnh Đức, xã Nhựt Chánh, xã Bình Đức - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
AB T20 Xóm Chùa: Ấp 11, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
LBS T16 + DS T16A: Một phần xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
- DS T81 tuyến 479 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh - LBS T48 tuyến 476 Tân An: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
- DS T82 tuyến 477 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh - LBS T48 tuyến 476 Tân An: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
LBS T1A, DS T2 Bà Phổ: Một phần xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
LBS T1, DS T74 Bưu Điện: Một phần xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 477TT: Một phần xã Thủ Thừa (ấp 4, ấp 5) - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
MC 479TT: Một phần xã Thủ Thừa (ấp 4, ấp 5) - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
LBS T48 tuyến 476 Tân An: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
REC T16 + DS T16A: Một phần xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
LBS T78 + DS T77: Một phần xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
- DS T81 tuyến 479 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh - LBS T48 tuyến 476 Tân An: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
- DS T82 tuyến 477 Thủ Thừa: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh - LBS T48 tuyến 476 Tân An: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
LBS T48 tuyến 476 Tân An: Một phần xã Thủ Thừa; Một phần Phường Long An - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:00:00
Trạm T15 TL 31 Sa Bà: Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 08:30:00
14/08/2025 11:30:00
CTY TNHH ALUMINUM NEWDOOR
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 16:00:00
CTY TNHH SHENG LIANG VIỆT NAM
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ TD5 Đức Hòa Đông (từ trụ 01 đến trụ 9/5): Ấp 4 xã Mỹ Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:30:00
15/08/2025 11:30:00
CTY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LỘC TÀI LỢI
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 16:00:00
CƠ SỞ THẾ VINH
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 06:30:00
Trục Tân Mỹ- Lộc Giang từ trụ 8A đến 143 Lộc Giang: Ấp Chánh xã Hậu Nghĩa, ấp Lộc Bình, Lộc Chánh, Lộc Thuận, Lộc Hưng, An Hưng, An Định, An Hiệp, Hòa Hiệp 1, xã An Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 17:00:00
16/08/2025 17:30:00
Trục Tân Mỹ- Lộc Giang từ trụ 8A đến 143 Lộc Giang: Ấp Chánh xã Hậu Nghĩa, ấp Lộc Bình, Lộc Chánh, Lộc Thuận, Lộc Hưng, An Hưng, An Định, An Hiệp, Hòa Hiệp 1, xã An Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Tân Hội từ trụ 01 đến trụ 29/9): Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
Rec T58/111 Liên Thôn (từ T58/111 đến T58/4 Đức Hòa): KV3, Ấp 1B. xã Đức Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
Rec T273 Liên Thôn (từ trụ T273 Liên Thôn đến trụ T43 Tân Đức): Ấp 3, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
Nhánh rẽ Ấp 3B Hựu Thạnh (từ trụ T1 đến T27): Ấp 3B, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 17:00:00
Tuyến 478 Bình Tiền (từ trụ T1E đến T131 Liên Thôn): Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 19:00:00
Tuyến 472 Đức Hòa 2 (từ T1 đến T23 Tua 1) Ấp Hậu Hòa, Bàu Sen, xã Đức Lập,ấp Đức Ngãi 1, Đức Ngãi 2, Gò Cao, xã Hậu Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 19:00:00
Tuyến 474 Đức Hòa 2 (từ trụ T1 đến T38 Mỹ Hạnh): Ấp Hậu Hòa xã Đức Lập, Ấp Mới I, xã Mỹ Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 19:00:00
Tuyến 476 Đức Hòa 2 (từ trụ 01 đến trụ 137 Đường 36m): Ấp Tân Hòa xã Đức lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 07:00:00
Rec T1B Sò Đo (từ trụ 1B đến trụ 53 An Ninh: ấp Chánh xã Hậu Nghĩa, ấp sơn lợi, an thuận, an thạnh, xã an ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 19:00:00
Tuyến 478 Đức Hòa 2 (từ trụ T1A đến T1B Sò Đo): Ấp Chánh, Sò Đo, Bàu Công xã Hậu Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 16:00:00
Trạm T13 Cầu Cá: KV3, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 08:00:00
17/08/2025 16:00:00
CN Cty CP Genta Thụy Sĩ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 08:15:00
Trạm T37 Ấp Lũy : Một phần khu vực ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 08:30:00
14/08/2025 09:15:00
Trạm T28 Đê Ông Sâu: Một phần khu vực đường Đê Ông Sâu, ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 10:15:00
Trạm T40 Long Hậu: Một phần khu vực UB xã Long Hậu (cũ), ấp 2/5, ấp 4 Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 10:30:00
14/08/2025 11:15:00
Trạm T42A/1 Long Hậu: Một phần khu vực Xóm Lá, ấp 2/5, ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 11:30:00
14/08/2025 12:30:00
Trạm T6 KDC Thái Sơn: Một phần KDC Thái Sơn, ấp 2/5 Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 13:30:00
14/08/2025 14:15:00
Trạm T2 KDC Lộc Thành: Một phần KDC Lộc Thành, ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 15:00:00
14/08/2025 15:45:00
Trạm T23 Vĩnh Thạnh: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14/08/2025 16:00:00
14/08/2025 17:00:00
Trạm T31 Vĩnh Thạnh: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 08:15:00
Trạm T13 Thuận Bắc - Thuận Tây: Một phần khu vực đường Tây Bắc, ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 08:30:00
15/08/2025 09:15:00
Trạm T23 Thuận Thành: Một phần khu vực đường ĐH.19, ấp Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 09:30:00
15/08/2025 11:30:00
Trạm T34A/1 Phước Lý: Một phần khu vực đường 835B, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 09:30:00
15/08/2025 10:15:00
Trạm T9 Năm Ngói: Một phần khu vực đường Năm Ngói, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 10:30:00
15/08/2025 11:15:00
Trạm T11 Lộ Hai Cưỡng: Một phần khu vực đường hai Cưỡng, ấp Ngoài, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 11:30:00
15/08/2025 12:30:00
Trạm UBND Long Thượng: Một phần khu vực Chợ Long Thượng, ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 15:00:00
Trạm T40 Phước Lý: Một phần khu vực đường 835B, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 14:15:00
Trạm KDC Liên Xã 1 : Một phần khu vực KDC Liên Xã Long Thượng, ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 14:30:00
15/08/2025 15:15:00
Trạm trạm bơm Tân Điền : Một phần khu vực đường ĐT.14, ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 15:30:00
15/08/2025 16:00:00
Trạm T2A/3 Vĩnh Phước: Một phần khu vực đường Bờ Đế, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 16:10:00
15/08/2025 16:30:00
Trạm T2 Mười Cày: Một phần khu vực đường Mười Cày, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
15/08/2025 16:40:00
15/08/2025 17:00:00
Trạm Phước Lý 2B: Một phần khu vực gần cổng Đình Phú Thành, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 07:00:00
Nhánh rẽ Phước Lý (từ trụ 11 đến trụ 61)- Đoạn từ Khu đô thị Gò Đen đến KDC Năm Sao: Toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 17:30:00
Nhánh rẽ Phước Lý (từ trụ 11 đến trụ 61)- Đoạn từ Khu đô thị Gò Đen đến KDC Năm Sao: Một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 17:30:00
T/C Xoài Đôi Phước Lý (từ trụ 238 đến trụ 247), Nr Phước Lý (từ trụ 62 đến trụ 72), Nr Vĩnh Phước (Từ trụ 01 đến trụ 21), Nr Long Thượng (từ trụ 01 đến trụ 20), Nr Long Hưng (từ trụ 01 đến trụ 09), Nr Long Hưng 2 (từ trụ 01 đến trụ 11/8): Một phần khu vực đoạn từ đường ĐT826 (Cầu Tràm )_ đến đường Đinh Đức Thiện ( ngay đường cao tốc Bến Lức- Long Thành) , đến KDC Năm Sao, đến đầu đường Long Thượng-Hưng Long, ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 17:00:00
16/08/2025 17:30:00
Nhánh rẽ Phước Lý (từ trụ 11 đến trụ 61)- Đoạn từ Khu đô thị Gò Đen đến KDC Năm Sao: Toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 09:00:00
Trạm T15 Bình Tân 1, một phần ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Quảng Dài từ trụ 01 đến 29, nhánh rẽ Quãng Dài 2 từ trụ 01 đến trụ 60 và nhánh rẽ Lộ Quãng Dài từ trụ 01 đến trụ 32 thuộc một phần ấp 6, ấp 7 xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:00:00
14/08/2025 10:30:00
Trạm T15 Cái Đôi Đông 2, một phần ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 10:30:00
14/08/2025 11:30:00
Trạm T20 Cái Đôi Đông, một phần ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 14:30:00
Trạm T7 Kinh 3 xã 5, một phần ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 15:00:00
14/08/2025 16:30:00
Trạm T12/1 Bình Thạnh 6, một phần ấp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Kinh Cả Nổ từ trụ 01 đến trụ 80 thuộc một phần ấp Mương Khai, ấp Cả Nổ, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 17:00:00
Từ trụ 157 đến trụ 252 nhánh rẽ Bình Hòa Đông và từ trụ 01 đến trụ 60 nhánh rẽ Bình Phong Thạnh thuộc một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, thuộc xã Bình Hòa và một phần xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:30:00
Công ty TNHH H2HU (PB06060057756) + Công Ty TNHH H2HO (PB06060057757)+ Công ty TNHH Đầu tư H2O Bến Lức (PB06060057758)+ Công Ty TNHH H2T (PB06060057759)+ Công Ty TNHH H2HD (PB06060057760)+ Công ty TNHH H2K (PB06060057761)+ Công ty TNHH H2HA (PB06060057762)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:30:00
14/08/2025 10:00:00
Trạm T12 Ấp 5 Thạnh Hoà: một phần ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:30:00
14/08/2025 12:00:00
Nhánh rẽ ấp 2 Phước Lợi 3 (trụ 01-11): một phần Ấp 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 10:30:00
14/08/2025 12:00:00
Trạm T102 Thạnh Hoà: một phần ấp 6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 14:30:00
Trạm T105A Thạnh Hoà: một phần ấp 6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 15:00:00
14/08/2025 16:30:00
Trạm T116 Thạnh Hoà: một phần ấp 6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:30:00
Công Ty TNHH H2ML (PB06060057751) Công ty TNHH H2S (PB06060057752)+ Công ty TNHH H2VP (PB06060057753)+ TBA 1000 kVA Công ty TNHH H2TR Solar (PB06060057755)+ Công ty Cp Đầu tư Công nghiệp Phúc Long (PB06060057777) Công Ty TNHH H2A (PB0606005775)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:30:00
15/08/2025 10:00:00
Trạm T15 Ba Vồn Nhỏ: một phần ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:30:00
15/08/2025 12:00:00
Trạm T140 Thạnh Hoà: một phần ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 14:30:00
Trạm Thạnh Hoà 6: một phần ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 15:00:00
15/08/2025 16:30:00
Trạm T171 Thạnh Hoà: một phần ấp 1 Thạnh Hoà xã Thạnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 07:00:00
Nhánh rẽ Nối lưới Mỹ Yên Bến Lức Tân Bửu (trụ 01-45), ấp 5,6,7A,7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu (trụ 23B-105), nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu (trụ 1-9), nhánh rẽ Chợ Tân Bửu (trụ 1-6), nhánh rẽ Cầu Ông Thòn (trụ 1-24), nhánh rẽ Công Ông Cốm (trụ 1-14), nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu (trụ 45-63): ấp 1, 2 Tân Bửu xã Lương Hòa, ấp 5,6,7A,7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ ấp 5 Tân Bửu (trụ 01-33) ấp 5 Tân Bửu xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ Lộ giữa Thanh Phú (trụ 05-13) ấp 3 Thanh Phú xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 16:30:00
16/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Bến Lức Cầu Ván (trụ 36-99); nhánh rẽ Nhựt Chánh (trụ 01-03): một phần ấp 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 17:00:00
16/08/2025 17:30:00
Nhánh rẽ Bình Đức (trụ 32-86); nhánh rẽ Thạnh Hòa (trụ 86-216), nhánh rẽ Thạnh Lợi (trụ 216-260): một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 17:00:00
16/08/2025 17:30:00
Nhánh rẽ Nối lưới Mỹ Yên Bến Lức Tân Bửu (trụ 01-45), ấp 5,6,7A,7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 17:00:00
Trục Bến Lức Hậu Nghĩa (trụ 131- 226), nhánh rẽ ấp 7 Lương Hòa (trụ 1-12), nhánh rẽ ấp 8 Lương Hòa (trụ 1-11), nhánh rẽ Kinh bà Một (trụ 1-43), nhánh rẽ ấp 4 Lương Bình (trụ 1-9): ấp 7,8 xã Lương Hòa, ấp 1,2,3,4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 17:00:00
Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 475, 479 An Thạnh (trụ 118- 154): ấp 10 xã Lương Hòa; Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh (trụ 38-135B), nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa (trụ 1-26/11), nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3 (trụ 1-13); nhánh rẽ ấp 4 An Thạnh (trụ 1-15), nhánh rẽ ấp 5,6 An Thạnh (trụ 1-52), nhánh rẽ ấp 5 An Thạnh Tân Bửu (trụ 1-16), nhánh rẽ KDC Nam Long (trụ 1-18), nhánh rẽ ấp 1B An Thạnh (trụ 1-12): ấp 1B, 4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức, ấp 10 xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 17:00:00
Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh (trụ 154A- 270), nhánh rẽ Kênh Rạch Nổ (trụ 1-14), nhánh rẽ ấp 6 Lương Hòa (trụ 1-43): ấp 6,7 xã Lương Hòa; ấp 3,4,5 Lương Bình xã Thạnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 17:30:00
Nhánh rẽ Bình Đức (trụ 32-86); nhánh rẽ Thạnh Hòa (trụ 86-216), nhánh rẽ Thạnh Lợi (trụ 216-260): một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:30:00
17/08/2025 18:00:00
Nhánh rẽ Bến Lức Cầu Ván (trụ 36-99); nhánh rẽ Nhựt Chánh (trụ 01-03): một phần ấp 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 11:00:00
Nhánh rẽ Liên Ấp Long Giêng - Xoài Đôi (từ trụ T2 đến trụ T17): một phần ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến và một phần ấp Long Giêng xã Phước Lý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 14:00:00
14/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Tư Thời (từ trụ T2 đến trụ T12): một phần ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh (từ trụ T87A đến trụ T139): một phần ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Đào và toàn bộ ấp Rạch Cát xã Long Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 14:00:00
15/08/2025 17:00:00
Trạm T14 Long Hựu Đông: Một phần ấp Cầu Ngang xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 10:00:00
Nhánh rẽ Nguyễn Quang Đại (từ trụ T2 đến trụ T16): một phần ấp Tân Mỹ, Long Mỹ, Cầu Tam Binh xã Mỹ Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 10:30:00
16/08/2025 13:00:00
Nhánh rẽ Hữu Đào (từ trụ T2 đến trụ T7): Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 10:30:00
16/08/2025 13:00:00
Trạm Quán Ăn Anh Nhựt: Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 10:30:00
16/08/2025 13:00:00
Phan Văn Nhẹ: Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 11:30:00
Nhánh rẽ Tuyến dân cư Tân Lập từ trụ số 01 đến trụ số 35– Một phần Ấp Cây Sao, Bằng Lăng xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:00:00
Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập từ trụ số 47 đến trụ số 54 - Một phần ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:00:00
Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập từ trụ số 54 đến trụ số 60 - Một phần ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:00:00
14/08/2025 17:00:00
Nhánh rẽ Kinh Tè từ trụ số 01 đến trụ số 41– Ấp Kinh Tè xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ Cà Nhíp từ trụ số 01 đến trụ số 07 - Một phần ấp Cà Nhíp xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ Cà Nhíp từ trụ số 07 đến trụ số 13 - Một phần ấp Cà Nhíp xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ Cà Nhíp từ trụ số 13 đến trụ số 17 - Một phần ấp Cà Nhíp xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
- Trục Thạnh Hóa từ trụ số 01 đến trụ số 66A; trục Hai Hạt từ trụ số 01A đến trụ số 122 và trục Bảy Thước từ trụ số 123 đến trụ số 153 - Ấp 1, 2, 4, 5, Cái Tôm, Bắc Đông, Hiệp Thành, Xóm Than, Lò Đường, Đông Nam, Đông Bắc, ấp Trung, Kinh Văn Phòng, Tây Nam, Tây Bắc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 17:00:00
Trục Bảy Thước từ trụ số 153 đến trụ số 180 – Một phấn Ấp 2, 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 17:00:00
Trục Hậu Thạnh từ trụ số 05 đến trụ số 08 – Một phấn Ấp 4 xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
17/08/2025 04:00:00
17/08/2025 04:30:00
Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 05:00:00
17/08/2025 05:30:00
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 06:30:00
Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 17:00:00
Một phần xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 17:00:00
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ và một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 18:00:00
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:30:00
17/08/2025 18:30:00
Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 18:30:00
17/08/2025 19:30:00
Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 09:00:00
Trạm T17 nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ, Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 17:00:00
Khu vực Trạm T2 nhánh rẽ Hữu Tài, Khu vực 1 xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 11:30:00
Khu vực trạm T08 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ, Ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 13:30:00
14/08/2025 15:00:00
khu vực trạm T18 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ, Ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 15:30:00
14/08/2025 17:00:00
Khu vực trạm T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ, Ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 11:30:00
Khu vực nhánh rẽ ấp 1 Bình Hoà Nam, từ trụ T02 đến T42/2 Một phần ấp Bình Phú xã Đức Huệ (ấp 1 Bình Hoà Nam củ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 14:30:00
Khu vực nhánh rẽ Lô 19 ấp 1 Bình Hoà Nam, từ trụ T02 đến T13 , một phần ấp Bình Phú , xã Đức Huệ (ấp 1 Bình Hoà Nam củ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 15:00:00
15/08/2025 17:00:00
Khu vực nhánh rẽ ấp 2 Bình Hoà Nam, từ trụ T02 đến T30, một phần ấp Thanh Hoà (ấp 2 Bình Hoà Nam củ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 06:30:00
Một phần xã An Ninh Nhánh rẽ An Ninh Tây Từ T22 đến T66
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 16:30:00
Khu vực hai mạch Tuyến 472, 474 Đức Huệ, từ trụ A0 đến T41 tuyến 472 Đức Huệ , từ trụ A0 đến T155 tuyến 474 Đức Huệ, xã Hiệp Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 13:30:00
16/08/2025 15:30:00
Một phần ấp An Thạnh, Xã An Ninh Khu vực Nhánh rẽ CDC An Ninh Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 16:30:00
16/08/2025 17:00:00
Một phần xã An Ninh Nhánh rẽ An Ninh Tây Từ T22 đến T66
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 06:45:00
Xã Thạnh Phước, xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 06:45:00
Xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Thạnh - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 06:45:00
Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành (trừ xã Bình Hoà Hưng cũ) và một phần xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 06:45:00
Xã Tân Tây - tỉnh Tây Ninh và một phần xã Tân Phước 1 - tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 06:45:00
Xã Tân Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
Xã Thạnh Hoá, xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
Xã Thạnh Hoá - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành (trừ xã Bình Hoà Hưng cũ) - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
Xã Tân Tây - tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 16:30:00
T1 đến T2 Nr Thái Lộc: một phần ấp Thái Lộc - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:30:00
15/08/2025 10:30:00
T1 đến T11 Nr Kinh Tên Lửa: một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 15:00:00
Nhánh rẽ Châm Rồ (từ trụ 01 đến trụ 44): Một phần ấp Ngã Tư, một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:30:00
Nhánh rẽ Vĩnh Lợi (từ trụ 01 đến trụ 64): Một phần ấp Cả Sách, một phần ấp Cả Cát, xã Tân Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14/08/2025 07:30:00
14/08/2025 18:00:00
- Các trạm Hai Cẩm, Võ Văn Thắng XC, Cù tròn Tân Long 1 - Một phần ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long, ấp Tân Long xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 18:00:00
- Các trạm Cầu Hà Nội, Cầu Hà Nội 2, Trần Hồng Khanh 1 XC, Trần Hồng Khanh XC - Một phần ấp Phú Xuân 2, Bình Trị 2 xã Tầm Vu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 14:00:00
Một phần ấp Xuân Hòa 1,2,3,4, Thanh Bình 2 xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 18:00:00
- Các trạm Cột Đèn Đỏ 1, Cột Đèn Đo3 1-1, Cột Đèn Đỏ 2, Huỳnh Văn Nhớ XC, Xóm Đình 1 - Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 13:00:00
16/08/2025 18:00:00
Một phần ấp Hội Xuân, xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
