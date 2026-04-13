Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 - 19/4/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày tăng cao đột biến

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 13 - 19/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 - 19/4/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một Phần Phường Mỹ Trà, một phần xã Mỹ Thọ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:07:00 ngày 13/04/2026 đến 10:16:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cái Sao, Kinh Đạo Nằm, tổ 11, tổ 17, tổ 24, khóm 2, khóm 3, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/04/2026 đến 11:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, tổ 37, khóm Mỹ Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Văn Thưởng, Mương Khai, từ tổ 1, đến tổ 9,khóm 1, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ba Sao, từ tổ 12 đến tổ 16, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Trọng Khiêm, tổ 6, tổ 9, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bằng Lăng, tổ 6, tổ 7, khóm Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt (gồm Liên đoàn Lao động, Mobiphone Đồng Tháp, 1 phần Công An tỉnh), phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, tổ 19, tổ 43, khóm Mỹ Tây, tổ 50, tổ 51, khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, Ngô Thời Nhậm, (Một phần Bệnh viện Quân y), Lê Văn Tám, Số 1 đến Số 8, 26/3, Lê Thị Riêng, từ tổ 34 đến tổ 51, khóm 1, khóm 3, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Cái Tôm, Lê Văn Giáo, Lê Trang Tông, Trần Trọng Khiêm, Nguyễn Văn Sành, tổ 23, tổ 28, khóm Hòa An, từ tổ 24 đến tổ 28, khóm Tịnh Thới, tổ 1, tổ 2, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Khai Long, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm Tịnh Đông, từ tổ 21 đến tổ 29, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Voi, từ tổ 51 đến tổ 64, khóm Bến Bắc, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Qua Tân Thuận Tây, Nguyễn Hữu Kiến, Nguyễn Công Nhàn, Lộ Mới, Lê Thị Kính, Bến đò Kinh Ngang, Nguyễn Thị Đầm, Lê Thị Thôi, Rạch Bún, Xếp Cả Kích, Rạch ông An, (Chợ Tân Thuận Tây), tổ 19, khóm 3, phường Mỹ Ngãi và khóm Tân Hùng, khóm Tân Dân, khóm Tân Hậu, khóm Tân Chủ, phường Cao Lãnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Đại Hành, Phù Đổng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo, Võ Trường Toản, Ngô Thời Nhậm, Trương Hán Siêu, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Thị Cánh, Bà Dại, Mai Văn Khải, Phan Văn Đời, Trần Văn Phụng, Đặng Văn Nghĩa, Hồ Văn Tần, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Văn Phương, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Trà, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Thị Trầm, Đinh Công Bê, Nguyễn Thị Trà, từ tổ 1 đến tổ 15, khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường đất sau Tỉnh Đội, Tân Tịch, tổ 8, tổ 9, khóm Tân Thuận, tổ 19, tổ 20, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Đông Thạnh (Từ sau Bưu Điện Tân Thuận Đông củ) và toàn bộ khóm Tân Phát, khóm Đông Hòa, khóm Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Đường Nguyễn Hữu Cảnh và một phần khu trung tâm thương mại Phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/04/2026 đến 17:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/04/2026 đến 06:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Làng Hoa phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu dân cư Ông Túc phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 853, đường Bà Lài xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà máy Việt Tháng khu công nghiệp C, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phà Sa Đéc, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/04/2026 đến 09:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cảng Sa Đéc, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/04/2026 đến 11:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà máy Á Âu, khu công nghiệp A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, đường ĐT852 (từ Cảng Phước Khang đến cầu Sóng Rắn), phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT 852B (từ cầu KC1 đến cầu Sa Đéc 2) phường Sa Đéc. Khu vực rạch Ông Hộ, kinh Sáu Đỏ, kinh Trung Ương, khu vực Rau Sạch Tân Lập, phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT852 (từ cầu Sóng Rắn đến cầu Ông Phó) xã Tân Dương. Một phần ấp Tân Lộc A, ấp Tân Lộc B, ấp Hậu Thành, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần huyện lộ 1 (từ cầu Tân Dương đến cống Ba Độ) xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/04/2026 đến 07:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần huyện lộ 1 (từ cầu Tân Dương đến cống Ba Độ) xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 15/04/2026 đến 18:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Hưng Đạo, Nguyền Huệ, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/04/2026 đến 16:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Hữu Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 09:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Phục Hỷ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/04/2026 đến 10:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Thông

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng XX Tuấn Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/04/2026 đến 15:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng XX Ngọc Chi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Lá đến Cầu Ngang Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến Cầu Kinh Mới thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Tân, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 12:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 10:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/04/2026 đến 12:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, ấp Long Hưng 1, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/04/2026 đến 15:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 12:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu, ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/04/2026 đến 08:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ nhựa nông thôn Ấp Phú Hòa A, Ấp Phú Hòa B, Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/04/2026 đến 18:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/04/2026 đến 18:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lò nhớt Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư tổ 3B Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư đất lỡ tổ 9 Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường tắc bờ đập Ấp Long Thới A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường tắc bờ đập kênh 17 Ấp Long Thới A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ làng dọc kênh tứ thường Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường tuần tra biên giới Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn phần khu vực xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/04/2026 đến 18:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện Một phần xã An Phước , Từ đầu kinh tuyến dân cư ấp An Lộc xã an phước đến cuối tuyến trạm bơm ông nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 16:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Gion62ng Nhỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên Dùng Bơm Láng Cát

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước từ dọc bờ kinh cô Đông đến ranh giới kênh Ranh Tân công sính , thuộc ấp kinh Cô Đông xã xan phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước từ dọc đầu kinh K12 ấp An Thọ đến cầu ranh giới kênh ranh K12 Tân thành Lò gạch xã an phước Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 4 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/04/2026 đến 15:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 4 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phầp khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 15:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần Cống Thủy Lợi xã Mỹ Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao (mất điện một phần Rạch Cả Tre xã Ba Sao)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 11:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực Cầu Rạch Miễu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Ba Sao ( mất điện một phần kênh Cây Dông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Cầu Bà Dư)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Trạm sạc Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA Nước Đá Hữu Tình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Ô 39 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Ô 38 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25KVA Ngô Hoàng Cường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Tây Mỹ, ấp AB xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập ĐáMột phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Tây Mỹ, ấp AB xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TToàn bộ TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160 kVA Cty Dacinco

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Thành Sang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Ô Trái Bầu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA Vàm Mương Đào

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Công ty Vi Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA BTS Bình Mỹ B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320 kVA Lò Sấy Đại Hưng 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-630 kVA Thiên Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Trần Ngọc Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Ngọc Trung Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Xẻo Quýt

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 15:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khi vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Cai Châu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Chợ Mương Điều xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Vượt Tân Bình xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu dân cư Chùa Bà Hai, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Nính đến Cầu Vàm Xếp thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 17/04/2026 đến 18:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Chợ mới Lấp Vò, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Cái Nính, Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ngã Ba Vàm Cống, Quốc lộ 54 từ Hợp tác xã Bình Thành đến Cầu Lạch Mắm, khu nhà máy Trisedco thuộc xã Lai Vung, xã Lấp Vò và một phần xã Hòa An, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 17/04/2026 đến 06:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn An Ninh, khu vực Chợ mới Lấp Vò, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Cái Nính, Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ngã Ba Vàm Cống, Quốc lộ 54 từ Hợp tác xã Bình Thành đến Cầu Lạch Mắm, khu nhà máy Trisedco thuộc xã Lai Vung, xã Lấp Vò và một phần xã Hòa An, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 17/04/2026 đến 18:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Vượt xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Mương Tắc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tỉnh lộ 852 từ Cầu Ông Phó đến Cầu Vàm Đinh, Rạch Tổng Điện, Rạch Tổng Bình, Rạch Huỳnh Thuận xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 17:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Cồn Cát, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 16:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Giữa gần Bơm Năm Diệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 12:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (một phần khu vực Lung Đốc gần Lò sấy Bà Hạnh)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/04/2026 đến 14:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (một phần khu vực Chợ Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực Mười Chay gần giáp ranh ấp Tân An, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực từ Ub Phú Lợi cũ đến trạm bơm Ông Tích và khu vực kênh Thống Nhất)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ Quán Gỗ đến khu Trung tâm Thương Mại)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần Tổ Hợp Tác số 3 Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh An Phong-Mỹ Hòa, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/04/2026 đến 07:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh An Phong-Mỹ Hòa, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 16/04/2026 đến 18:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thanh Bình, một phần xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:23:00 ngày 13/04/2026 đến 08:34:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú An, xã An Long. (Khu vực từ trường Mần non Phú Ninh dọc theo tuyến dân cư ấp Phú An đến nhà ông Nguyễn Văn Nhàn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Yên và ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ chùa Phát Quang đến nhà máy xay xát Tòng Nguyên). (Khu vực từ nhà ông Giang Điền Sơn ven sông Tiền đến nhà ông Nguyễn Văn Thành).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 16:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Hải Vân ven sông Tiền đến nhà ông Trương Hoài Phong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 10:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ Đình An Long ven sông Tiền đến nhà ông Lê Văn Liêm).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/04/2026 đến 12:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà máy xay xát Vũ Đình Nam dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Phạm Văn Song).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Hà Minh Tiến đến nhà ông Cao Văn Lợi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 10:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Trần Văn Dũng đến nhà ông Trần Văn Hiền).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Dương Văn Lâm đến ban nhân dân ấp Long An B).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 15:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà Võ Thị Đào đến nhà ông Nông Minh Trường).

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Thành A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 41, NTTS Hùng Cá 44, NTTS Hùng Cá 45

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 4, xã Phú Cường. Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm và một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Cầu An Bình đến cầu chữ Y). (Khu vực từ cầu Kinh An Bình đến Kinh Công Đông).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 08:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 4, xã Phú Cường. Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm và một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Cầu An Bình đến cầu chữ Y). (Khu vực từ cầu Kinh An Bình đến Kinh Công Đông).

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trạm Chợ Phú Xuân đến cầu An Bình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Ngã 3 An Long). (Khu vực từ Chùa Phát Quang đến cầu An Long).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 08:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Ngã 3 An Long). (Khu vực từ Chùa Phát Quang đến cầu An Long).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 18/04/2026 đến 18:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Phú, ấp Phú Thọ, xã An Long. Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ cầu An Long dọc theo QL30 đến Đình An Long).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 17:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ chùa Phát Quang đến cuối Cù Lao Mẻ)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/04/2026 đến 10:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, toàn bộ ấp 1, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Trạm Cấp Nước Sạch Ấp 2 xã Hòa Bình đến giáp ranh xã An Phước).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Xóm Mắm dọc lộ dal đến cầu Sở Thượng và từ cầu Sở Thượng đến Ấp Thị và từ cầu Trà Đư đến Ngã Tư Cây Đa.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/04/2026 đến 18:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện