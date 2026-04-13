Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 13 - 19/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 13 - 19/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 13 - 19/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 13 - 19/4/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Một phần đường 30/4 từ ngã tư Nguyễn Văn Linh bên trái đi đến hẻm 391 và đến khoa ngoại ngữ Trường ĐHCT. P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh từ vựa cua Ngọc Sương đi đến hẻm tổ 3.. P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 08:45:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Bạch Đằng từ đường Nguyễn Minh Quang bên phải đi đến đường Tô Hiến Thành, đường số 6A, và đi đến đường số 15. P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/04/2026 đến 10:15:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Trần Nam Phú từ đầu hẻm 387 bên trái đi đến đường Nguyễn Văn Cừ rẽ phải đi đến đầu hẻm 390. P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:45:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Văn Cừ nd từ hẻm liên tồ 3-4 đi đến hẻm 388 và đến đầu hẻm liên tổ 1-2.. P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:15:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Văn Cừ nd từ hẻm liên tồ 1-2 đi đến hẻm không số nhà trọ Quốc Bình... P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/04/2026 đến 15:45:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 3 khách hàng tại trạm Bờ kè CV Sông Hậu ,Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 09:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần hẻm số đỏ và khu vực Cồn Sông Hâu ,Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Văn Giàu ,Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 14:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Hữu Cầu ,Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 16/04/2026 đến 16:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Du lịch Sông Hậu, TT Văn Hóa, Cty CPTMDL Cầm Thi Giang, một phần đường Lê Lợi đi đến đường Sông Hậu đến Lúa Nếp.,Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/04/2026 đến 14:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Thủ Khoa Huân, một phần đường Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng và Ngô Quyền.,Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 08:45:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà khách số 3 (Nhà hàng khách sạn Ninh kiều 2).,Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/04/2026 đến 10:15:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: UBND TP Cần Thơ,Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/04/2026 đến 11:45:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường 30/4 từ đầu hẻm 3T2 bên phải đi đến đầu đường Trần Văn Hoài.,Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/04/2026 đến 14:15:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Văn Hoài,Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/04/2026 đến 15:15:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Rạch Cái Đôi, một phần KV 11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV 1 đến Cầu Hưng Lợi - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV 1 đến Cầu Hưng Lợi - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Rạch Ông Cửu - P. Cái Răng -TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 15:30:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thạnh Huề, KV Thạnh Hòa - P. Cái Răng -TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 16:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn dọc Quốc lộ 1A (bên phải) từ đường Nguyễn Thị Trâm đến nút giao IC4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: KV Bình An, KV Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 09:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: KV Bình An, KV Tân Qui, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực: Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/04/2026 đến 08:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực: Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 17/04/2026 đến 09:40:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực: Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực: Thới Ngươn A, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực: Thới Lợi, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/04/2026 đến 10:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/04/2026 đến 11:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/04/2026 đến 13:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/04/2026 đến 14:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/04/2026 đến 16:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Qui Thạnh 2, Tân Phước 1, Tân Thạnh, Tân An, phường Thuận Hưng, KV Tân Quới, Tân Quới 1, Tân Lợi, Tân Lợi 1, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/04/2026 đến 11:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: một phần KV Thới Hưng, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/04/2026 đến 11:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Thái Thị Nhạn, P An Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/04/2026 đến 14:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Phước Thọ, P Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/04/2026 đến 15:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Lộ Nông Thôn, P Long Tuyền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/04/2026 đến 16:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Đường Trần Quang Diệu, P An Thới

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/04/2026 đến 17:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Thới Ninh, P Thới An đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KTT Nhà Máy Điện, P Thới An Đông,

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 14:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thới Hưng, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/04/2026 đến 09:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/04/2026 đến 09:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/04/2026 đến 10:10:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới A_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/04/2026 đến 12:10:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:10:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: trạm Bơm Điện C-B Đầu Kinh, ấp C1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 14/04/2026 đến 15:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú; Nhơn Bình - xã Nhơn Ái; - Các ấp: Trường Khương; Trường Khương A; Trường Ninh; Trường Ninh A; Trường Hòa; Trường Thọ 1; Trường Thọ A; B - xã Trường Long và một phần ấp Trường Tây - xã Tân Thới - Mất điện qua Ranh Giới Trà Ếch thuộc ĐL Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các ấp: Trường Thuận; Trường Thuận A; Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Phú A; Trường Thọ 1; 2; Trường Thọ B; Trường Phú B; Trường Phú B1; Trường Hòa A - xã Trường Long - Mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm thuộc ĐL Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/04/2026 đến 07:40:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các ấp: Trường Thuận; Trường Thuận A; Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Phú A; Trường Thọ 1; 2; Trường Thọ B; Trường Phú B; Trường Phú B1; Trường Hòa A - xã Trường Long - Mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm thuộc ĐL Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần khu vực: Mỹ Lộc; Mỹ Thuận; Mỹ Ái – phường An Bình; Bên phải đường Nguyễn Văn Cừ nối dài hướng bên ĐH Nam Cần Thơ thuộc khu vực Mỹ Lộc – Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các ấp: Thới An B; Thới An; An Thạnh; Bình Thạnh; Thới Thạnh; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Bình; Bình Xuân; Ba Cao – xã Phong Điền; Khu vực: Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/04/2026 đến 07:40:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các ấp: Thới An B; Thới An; An Thạnh; Bình Thạnh; Thới Thạnh; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Bình; Bình Xuân; Ba Cao – xã Phong Điền; Khu vực: Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Thới Phong A, xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 09:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Tiểu Học

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/04/2026 đến 08:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp Nước Định Môn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/04/2026 đến 09:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CNCty Tôn Hoa Sen

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/04/2026 đến 10:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp Nước Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/04/2026 đến 11:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp Nước Đông Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/04/2026 đến 13:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Ngọc Chiến

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/04/2026 đến 15:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thanh, Thanh Nhung, Thanh Di, Thanh Bình, xã Trường Xuân, ấp Đông Hiển A, Đông Thắng A, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 10:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp Nước Trường Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 09:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp Nước Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/04/2026 đến 10:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường THCS Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ Sở Tôn Trung Tín

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HTX Đại Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/04/2026 đến 15:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH Cấp Nước Trường Xuân B

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/04/2026 đến 16:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 09:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/04/2026 đến 08:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/04/2026 đến 09:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/04/2026 đến 10:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường TH Đông Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 13:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hòa A, xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Phước, xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 10:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm DNTN Thuận Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm XX Thới Lai cty Nông Nghiệp Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thới Bình B, P Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Phong B, xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 15:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Đoàn Văn Lài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 08:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Khương A, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/04/2026 đến 10:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Khương B, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thanh A, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thanh B, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/04/2026 đến 15:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thanh A, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/04/2026 đến 16:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 09:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/04/2026 đến 16:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 14:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 09:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 14:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp