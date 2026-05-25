Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 25 - 31/5/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 25 - 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 25 - 31/5/2026 được cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 25 - 31/5/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Một phần đường Trần Minh Sơn, Phan Huy Chú, Nguyễn Tri Phương, Ngô Thì Nhậm. Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 09:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Linh từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ bên phải đi qua hẻm tổ 7 và đến nhà thuốc Gia Khánh. Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Lò Mổ từ hẻm cầu Xẻo Lá đi đến đầu hẻm 379. Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Lò Mổ từ hẻm cầu Xẻo Lá đi đến đầu hẻm 379. Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Phú từ vòng xoay bên trái đi đến h71A, 77, 77C, hẻm Lò Rèn và đến đầu hẻm 75.. Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 09:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Lê Lợi từ đường Trần Phú bên phải đi đến đường Trần Văn Khéo. Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 29/05/2026 đến 11:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Việt Châu từ đầu đường NVC bên trái đi đến đường Phạm Ngũ Lão và đến đầu đường CMT8. Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/05/2026 đến 14:15:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Việt Hồng từ h158 đi đến h108, 110 và đến đầu h71. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/05/2026 đến 15:45:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: - Khu vực Thới Trinh A, B, C, Khu vực Thới Bình, Thới Bình A, Thới Phong, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện các Khu vực Thới Mỹ, Phú Luông - phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện các Khu vực Thới Hòa 2, Thới Thạnh - phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện các Khu vực Khu vực Thới Hưng, Thới Hòa B - phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/05/2026 đến 09:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện các khu vực Bình Lập, Bình Khánh Phường Phước Thới, Khu vực 12, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/05/2026 đến 10:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện Khu vực 12, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/05/2026 đến 14:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện Khu vực 12, phường Ô Môn, khu vực Bình Hòa, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 29/05/2026 đến 15:15:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện Khu vực 9, phường Ô Môn, khu vực Bình Lợi, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/05/2026 đến 16:30:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Bao Công, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Quốc Cường 3, phường Tân Lộc,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 09:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Hữu Tân, Phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Trương Văn Hoàng, phường Tân Lộc,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/05/2026 đến 10:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Hữu Tân, phường Thới Long,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/05/2026 đến 13:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Ngọc Tăng, phường Tân Lộc,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/05/2026 đến 13:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/05/2026 đến 13:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Nhựt Triết, phường Thới Long,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 14:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Nhân, phường Tân Lộc,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 14:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 14:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 1, phường Thới Long, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thới Long, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty CP Nam Việt trụ 77/1 - 478TT. Phường Thốt Nốt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ 109/1 - 477TN,trạm Cty TNHH Trung An 2, phường Trung nhứt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH XD TM Trần Vũ A.E.C trụ 62/21 - 473TT. Thốt Nốt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cty LT Bảo Duyên, phường Trung nhứt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH LT Hải Trâm Yến trụ 77/1 - 478TT. Phường Thốt Nốt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/05/2026 đến 15:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 31/5/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp H2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 1, Qui Lân 2, Qui Lân 3_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 13:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Qui Lân 1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 13:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh Quói_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/05/2026 đến 10:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 26/05/2026 đến 11:20:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 14:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 26/05/2026 đến 15:10:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú 1; Trường Phú A - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 09:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/05/2026 đến 11:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 14:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú 1; Trường Phú A - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Ninh – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Mỹ Phước Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 11:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV CBLT Tấn Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Trường Hòa A; Trường Phú A; một phần ấp Trường Thọ 2; KDC Trường Hòa - Xã Trường Long và Mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm thuộc ĐL Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH-MTV CBLT Vạn Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 11:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Thành Tài

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Trường Ninh; Trường Ninh A; Trường Hòa; Trường Thọ 1 - xã Trường Long & Nhơn Thọ; Nhơn Nghĩa A

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Thanh Bình, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/05/2026 đến 14:30:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung Ninh 4, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 15:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hiển A, Xã Đông Thuận, Ấp Thanh Nhung, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Phú, Trường Hưng, Xã Thới Lai, Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 15:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 08:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 29/05/2026 đến 16:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Trạm Công ty TNHH MTV Nông Trường Sông Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 10:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 16:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công Ty CP Nông trại Sinh Thái Việt

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/05/2026 đến 13:45:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công Ty CP Nông trại Sinh Thái Việt

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/05/2026 đến 14:45:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trường THPT Trần Ngọc Hoằng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/05/2026 đến 16:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NMXX Chợ Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 10:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiêp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/05/2026 đến 16:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: sấy lúa Thạch Nam

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/05/2026 đến 11:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA DNTN Phát Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/05/2026 đến 15:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Phan Văn Út và TBA T5 Thới Đông-1

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/05/2026 đến 16:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiêp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trung Tâm Y Tế Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 08:45:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trường THPT Hà Huy Giáp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/05/2026 đến 09:45:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/05/2026 đến 10:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lò sấy Đỗ Thị Chính

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:15:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lò sấy lúa Hai Xông

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp