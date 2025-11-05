Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần đường Mai Văn Khải, Bà Vạy, Rạch Ông Hổ, Cái Sao, từ tổ 4 đến tổ 12, từ khóm 9 đến khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
18:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần Quốc lộ 80 (phía phải từ trạm Biến điện Sa Đéc đến đường Chùa), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Quốc Phát Rice
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến cuối rạch Gộc Gừa, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
12:00:00 ngày 05/11/2025
Từ cầu ngang Xẻo Giang đến cuối ngọn Xẻo Giang, xã Phú Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lộc Sánh TPT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Rau Cần đến Cầu Hai 1, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
18:00:00 ngày 05/11/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu giữa rạch Xẻo Giang đến đường cao tốc, xã Phú Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
18:00:00 ngày 06/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Đường Chùa đến Nhà Máy Phương Thanh, xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Từ cầu Xẻo Vang đến cuối ngọn Xẻo Điều, cuối rạch Dinh Ông Đá, xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Dời đến cuối ngọn Xẻo Dời, xã Phú Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Đường Cao Tốc đến cuối ngọn Đìa Rún, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Chiến Đấu đến Cầu Chùm Tre, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Bà Tơ đến Cầu Chiến Đấu, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
12:00:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (Từ cầu Thông Dông đến chợ Hộ Bà Nương), tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
08:30:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực MeKong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
10:00:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Lê Đình Mạnh, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 05/11/2025
12:00:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu N&P Fruits, ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
15:00:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Lê Thị Mai Thảo, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Quốc Anh, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực MeKong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841, Ấp Trung, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841, Ấp Trung Tâm, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Đìa Sình Khu 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện một phần xã Tân Hồng (dọc Bắc Trang từ Trạm NTTS Nguyễn Minh Điền đến bến đò Bắc Trang qua xã An Phước)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện một phần xã Tân Thành (ấp Chòi Mòi, Tân Thành, lò gạch TDC, Cây Me)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Mất điện một phần xã Tân Thành (ấp Cả Mũi)
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp 5A, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/11/2025
14:45:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Đốc Binh Kiều. Các trạm chuyên dùng: Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Toàn bộ TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Nguyễn Văn Kiệt 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Toàn bộ TBA 3P-630KVA XX Đại Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Vàm Thông Lưu-Trụ đá Ông Bi)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Mỹ Thạnh, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Bà Kiểng-Khém Nhum)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 08/11/2025
05:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Lồng Ống)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 08/11/2025
18:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Cống Thủy Lợi đến ranh giới Tiền Giang cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
19:00:00 ngày 08/11/2025
19:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Lồng Ống)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
09:30:00 ngày 05/11/2025
Xã Lấp Vò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Xã Tân Khánh Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Xã Lấp Vò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
15:00:00 ngày 05/11/2025
Xã Lấp Vò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Xã Lấp Vò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
09:00:00 ngày 06/11/2025
Xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Xã Mỹ An Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 06/11/2025
10:30:00 ngày 06/11/2025
Xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 06/11/2025
12:00:00 ngày 06/11/2025
Xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/11/2025
15:00:00 ngày 06/11/2025
Xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
08:30:00 ngày 07/11/2025
Xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 07/11/2025
11:00:00 ngày 07/11/2025
Xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
14:30:00 ngày 07/11/2025
Xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 05/11/2025
07:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Bình Trung, Xã Bình Thành (từ Trạm y tế đến cầu Kênh Kháng Chiến)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
07:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (từ Chợ Bình Thành đến ranh Phong Mỹ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (từ Chợ Bình Thành đến Cụm công nghiệp Bình Thành và toàn bộ khách hàng trong Cụm công nghiệp Bình Thành)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 05/11/2025
16:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (Một phần chợ Bình Thành)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 05/11/2025
17:30:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (từ Chợ Bình Thành đến ranh Phong Mỹ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 05/11/2025
18:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần ấp Bình Trung, Xã Bình Thành (từ Trạm y tế đến cầu Kênh Kháng Chiến)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 06/11/2025
07:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (từ Dinh Ông đến bến đò Chợ thủ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (chợ Thanh Bình và đường Chùa Long Bửu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Kênh cái Tre) và ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (kênh 2/9 dưới nước)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Lò bánh mì Vân Trang xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Nguyễn Khắc Phục xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm PHẠM VĂN THINH xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Vĩnh Hoàn Green Farm xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Bưu điện xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Lò Bánh Mì Minh Lương xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Trung tâm Y Tế 1 xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Khách hàng trạm Công ty Địa Long xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 06/11/2025
17:30:00 ngày 06/11/2025
Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (từ Dinh Ông đến bến đò Chợ thủ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (từ cầu Miễu Bà đến kênh Bào Hổ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
08:30:00 ngày 05/11/2025
Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa; Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa; Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 05/11/2025
17:30:00 ngày 05/11/2025
Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa; Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 06/11/2025
09:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm bơm Đỗ Tuấn Cương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp Phú Điền, ấp Long Thành, xã Phú Thọ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 06/11/2025
10:30:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm bơm Phan Tấn Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 06/11/2025
12:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Nhàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/11/2025
15:00:00 ngày 06/11/2025
Một phần khu vực ấp Phú Hòa, xã An Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 06/11/2025
15:00:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm Nhà máy Nước đá Hữu Tình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Mất điện trạm Xay Xát Nguyễn Viết Tình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
09:00:00 ngày 07/11/2025
Mất điện trạm Tole Minh Nhật
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 07/11/2025
10:30:00 ngày 07/11/2025
Mất điện trạm nuôi cá Phan Văn Chừng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Mất điện trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 07/11/2025
15:00:00 ngày 07/11/2025
Mất điện trạm NTTS Trịnh Lập Duy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Mất điện trạm NTTS CBTA Lê Văn Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Một phần khu vực Phương An Bình (đoạn từ ngã Tư Kênh 2/9 đến xuống Trạm Bơm Ông Chớn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Một số khách hàng trạm chuyên dùng khu vực Phương Hồng Ngự (đã thông báo trực tiếp với khách hàng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục có sự biến động ở cả thị trường trong nước và quốc tế khi giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 49,6 triệu đồng/kg, mức tăng tại các phiên điều chỉnh sau đó lên ngưỡng 50,133 triệu đồng/kg.
Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SHGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Air Blade không chỉ được cập nhật về ngoại hình, nâng cấp trang bị mà còn gây ấn tượng với mức giá hấp dẫn.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm mạnh, rẻ vô đối, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ cạnh tranh đã sẵn sàng cho một màn bứt phá ngoạn mục về doanh số.
Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh sốGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5-9/11/2025: Một số tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữuGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.
Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãiBảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Là ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 nhưng không khí mua sắm vẫn diễn ra sôi động khi hàng nghìn người dân tranh thủ thăm quan và "săn" những ưu đãi cuối cùng của Hội chợ.
Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhất là các ngành hot như IT, Marketing. CV ấn tượng chính là "tấm vé" đầu tiên giúp bạn chạm tới cơ hội việc làm phù hợp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 4/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.