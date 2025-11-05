Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5-9/11/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần đường Mai Văn Khải, Bà Vạy, Rạch Ông Hổ, Cái Sao, từ tổ 4 đến tổ 12, từ khóm 9 đến khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 18:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần Quốc lộ 80 (phía phải từ trạm Biến điện Sa Đéc đến đường Chùa), phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Quốc Phát Rice Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến cuối rạch Gộc Gừa, xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 12:00:00 ngày 05/11/2025 Từ cầu ngang Xẻo Giang đến cuối ngọn Xẻo Giang, xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lộc Sánh TPT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Rau Cần đến Cầu Hai 1, xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 18:00:00 ngày 05/11/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu giữa rạch Xẻo Giang đến đường cao tốc, xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 18:00:00 ngày 06/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Đường Chùa đến Nhà Máy Phương Thanh, xã Tân Phú Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Từ cầu Xẻo Vang đến cuối ngọn Xẻo Điều, cuối rạch Dinh Ông Đá, xã Phú Hựu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Dời đến cuối ngọn Xẻo Dời, xã Phú Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Đường Cao Tốc đến cuối ngọn Đìa Rún, xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Chiến Đấu đến Cầu Chùm Tre, xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Bà Tơ đến Cầu Chiến Đấu, xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 12:00:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (Từ cầu Thông Dông đến chợ Hộ Bà Nương), tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 08:30:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực MeKong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 10:00:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Lê Đình Mạnh, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 05/11/2025 12:00:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu N&P Fruits, ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 15:00:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Lê Thị Mai Thảo, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Quốc Anh, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Lương Thực MeKong Đồng Tháp, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841, Ấp Trung, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841, Ấp Trung Tâm, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Đìa Sình Khu 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện một phần xã Tân Hồng (dọc Bắc Trang từ Trạm NTTS Nguyễn Minh Điền đến bến đò Bắc Trang qua xã An Phước) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện một phần xã Tân Thành (ấp Chòi Mòi, Tân Thành, lò gạch TDC, Cây Me) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Mất điện một phần xã Tân Thành (ấp Cả Mũi) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp 5A, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/11/2025 14:45:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Đốc Binh Kiều. Các trạm chuyên dùng: Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Toàn bộ TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Nguyễn Văn Kiệt 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Toàn bộ TBA 3P-630KVA XX Đại Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Vàm Thông Lưu-Trụ đá Ông Bi) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Mỹ Thạnh, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Bà Kiểng-Khém Nhum) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 08/11/2025 05:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Lồng Ống) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 08/11/2025 18:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Cống Thủy Lợi đến ranh giới Tiền Giang cũ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19:00:00 ngày 08/11/2025 19:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Lồng Ống) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 09:30:00 ngày 05/11/2025 Xã Lấp Vò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Xã Tân Khánh Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Xã Lấp Vò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 15:00:00 ngày 05/11/2025 Xã Lấp Vò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Xã Lấp Vò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 09:00:00 ngày 06/11/2025 Xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Xã Mỹ An Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 06/11/2025 10:30:00 ngày 06/11/2025 Xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 06/11/2025 12:00:00 ngày 06/11/2025 Xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/11/2025 15:00:00 ngày 06/11/2025 Xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 08:30:00 ngày 07/11/2025 Xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 07/11/2025 11:00:00 ngày 07/11/2025 Xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 14:30:00 ngày 07/11/2025 Xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 05/11/2025 07:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Bình Trung, Xã Bình Thành (từ Trạm y tế đến cầu Kênh Kháng Chiến) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 07:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (từ Chợ Bình Thành đến ranh Phong Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (từ Chợ Bình Thành đến Cụm công nghiệp Bình Thành và toàn bộ khách hàng trong Cụm công nghiệp Bình Thành) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 05/11/2025 16:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (Một phần chợ Bình Thành) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 05/11/2025 17:30:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (từ Chợ Bình Thành đến ranh Phong Mỹ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 05/11/2025 18:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần ấp Bình Trung, Xã Bình Thành (từ Trạm y tế đến cầu Kênh Kháng Chiến) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 06/11/2025 07:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (từ Dinh Ông đến bến đò Chợ thủ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (chợ Thanh Bình và đường Chùa Long Bửu) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Kênh cái Tre) và ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (kênh 2/9 dưới nước) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Lò bánh mì Vân Trang xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Bơm Nguyễn Khắc Phục xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm PHẠM VĂN THINH xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Vĩnh Hoàn Green Farm xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Bưu điện xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Lò Bánh Mì Minh Lương xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Trung tâm Y Tế 1 xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Khách hàng trạm Công ty Địa Long xã Tân Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 06/11/2025 17:30:00 ngày 06/11/2025 Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (từ Dinh Ông đến bến đò Chợ thủ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (từ cầu Miễu Bà đến kênh Bào Hổ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 08:30:00 ngày 05/11/2025 Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa; Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa; Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 05/11/2025 17:30:00 ngày 05/11/2025 Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa; Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 06/11/2025 09:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm bơm Đỗ Tuấn Cương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp Phú Điền, ấp Long Thành, xã Phú Thọ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 06/11/2025 10:30:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm bơm Phan Tấn Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 06/11/2025 12:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Nhàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/11/2025 15:00:00 ngày 06/11/2025 Một phần khu vực ấp Phú Hòa, xã An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 06/11/2025 15:00:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm Nhà máy Nước đá Hữu Tình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Mất điện trạm Xay Xát Nguyễn Viết Tình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 09:00:00 ngày 07/11/2025 Mất điện trạm Tole Minh Nhật Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 07/11/2025 10:30:00 ngày 07/11/2025 Mất điện trạm nuôi cá Phan Văn Chừng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Mất điện trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 07/11/2025 15:00:00 ngày 07/11/2025 Mất điện trạm NTTS Trịnh Lập Duy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Mất điện trạm NTTS CBTA Lê Văn Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Một phần khu vực Phương An Bình (đoạn từ ngã Tư Kênh 2/9 đến xuống Trạm Bơm Ông Chớn) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Một số khách hàng trạm chuyên dùng khu vực Phương Hồng Ngự (đã thông báo trực tiếp với khách hàng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp