Lịch cúp điện Kiên Giang từ 12 – 15/9/2024: Cúp điện 14 tiếng/ngày tại nhiều khu dân sinh để sửa chữa lưới điện

14/09/2024 05:00:00 14/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong, An Ninh, An Lạc, An Bình, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/09/2024 05:00:00 14/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong, An Bình, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/09/2024 05:00:00 14/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong - Xã Bình An ; KP Minh Long - TT Minh Lương Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/09/2024 05:00:00 14/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong, Vĩnh Hòa 1,2 - Vĩnh Hòa Phú - Xã VHP Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/09/2024 05:00:00 14/09/2024 18:00:00 Ấp An Bình, An Thới - xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/09/2024 05:00:00 14/09/2024 19:00:00 Một phần KP Minh Long, ấp Xà Xiêm, xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong, An Ninh, An Lạc, An Bình, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong, An Bình, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong - Xã Bình An ; KP Minh Long - TT Minh Lương Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp Minh Phong, Vĩnh Hòa 1,2 - Vĩnh Hòa Phú - Xã VHP Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp An Bình, An Thới - xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 18:00:00 Ấp Vĩnh Đằng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/09/2024 05:00:00 15/09/2024 19:00:00 Một phần KP Minh Long, ấp Xà Xiêm, xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện