Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 9 – 15/9/2024): Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Ấp An Thiện – Thới Hòa xã Thành Thới B, Hòa Phú xã Định Thủy, Tân Quới Đông A xã Minh Đức

Ấp An Vĩnh xã Đa Phước Hội

12/09/2024 07:30:00

12/09/2024 17:00:00

Ấp An Hòa – Bình Thới xã An Thạnh, An Nhơn xã Đa Phước Hội, Tân Qưới xã Phước Hiệp, Bình Đông xã Hương Mỹ