Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/1 – 1/2/2026: Cúp điện 13 tiếng một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt hộ sử dụng điện để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 29/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực DC Mỹ Thới) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực cầu Hai Tựu) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực DC Hưng Thạnh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực ngọn Bằng Tăng) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực từ đầu đường Dương Diên Nghệ đến đầu đường Đông lạnh Nam Việt phía bên trái Quốc lộ 91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Hà Hoàng Hổ, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Bùi Văn Danh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 10:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực phường Mỹ Bình Cũ, Bệnh Viện Sản Nhi, Bệnh viện Tim Mạch) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 07:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực phường Mỹ Bình Cũ, Bệnh Viện Sản Nhi, Bệnh viện Tim Mạch) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/01/2026 đến 10:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Võ Thị Sáu, đường Hà Hoàng Hổ từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến Đèn 4 Ngọn đến cầu Cái Sơn, phường Mỹ Long cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/01/2026 đến 13:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Mũi Tàu đến ngã 4 Sa Bổn, đường Nguyễn Thái Học đoạn từ ngã 4 Sa Bổn đến cầu Nguyễn Thái Học, đường Lê Văn Nhung, Cô Giang, Cô Bắc, Yếu Kiêu, Nguyễn Xí, đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu sắt Lê Hồng Phong) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/01/2026 đến 10:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Bình Đức (khu vực từ đường Nguyễn Thái Học đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái, từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Cần Xây phía bên phải, Đài THAG cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Mũi Tàu đến ngã 4 Sa Bổn, đường Nguyễn Thái Học đoạn từ ngã 4 Sa Bổn đến cầu Nguyễn Thái Học, đường Lê Văn Nhung, Cô Giang, Cô Bắc, Yếu Kiêu, Nguyễn Xí, đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu sắt Lê Hồng Phong) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến Cống Bà Thứ phía bên trái - trừ khu Đông lạnh Mỹ Quý, khu NM Bê tông ly tâm, Cty XNK Bình Minh), phường Mỹ Long cũ - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/01/2026 đến 13:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Trà Ôn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực đường Hà Hoàng Hổ từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến cống Bà Bầu phía bên phải, từ cống Bà Bầu đến cầu Mương Khai Nhỏ, khu Golden, khu Hành chính tỉnh cũ), một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Thầy Giáo đến cầu Y Tế) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Tại trạm Giãng Thanh Tuyền. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm DNTN Mạch Phát. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Nguyễn Hoàng Long. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm DNTN Nam Thành. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trạm Bơm Bà Tam. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Võ Trung Tín. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công Ty TNHH Minh Tuấn. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cty TNHH Thái Thắng. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Phạm Văn Nghiệp. xã Bình Hòa. tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực Kênh Đông 2) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực Nam Chung Xây) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực trạm T1 Vĩnh Hanh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực trạm Vĩnh Nhuận - Tân Phú 2) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực trạm Kênh Đào 2) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực trạm Kênh Thanh Niên) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực trạm T5 Vĩnh An) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mương Trâu) – T. An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân),– T. An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Dọc sông Ông Chưỡng từ bến đò Mương Lớn đến Dinh Ông và từ Cấp nước Kiến Thành đến Mương Xã Nếu + Nhánh rẽ Chùa Ghe Sáu thuộc xã Chợ Mới – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 18:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc tỉnh lộ 944 từ trạm 110kV Hội An đến ngã ba Cựu Hội và từ mương xã Năng đến chợ Cái Tàu thuộc xã Long Kiến, Hội An – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 18:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Nhánh rẽ Cồn An Thạnh (từ trạm Bảy Hiệp đến cuối nhánh) thuộc xã Hội An – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc sông Ông Chưỡng từ bến đò Mương Lớn đến Dinh Ông và từ Cấp nước Kiến Thành đến Mương Xã Nếu + Nhánh rẽ Chùa Ghe Sáu thuộc xã Chợ Mới – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: - Đường Tôn Đức Thắng; đường Phùng Văn Cung; khu đô thị Vĩnh Mỹ; - Khu đô thị Phúc An – Asuka; - Đường Nguyễn Tri Phương từ Bến xe cũ đến ngả 3 Thủ Khoa Huân; Khu dân cư Hải Đến;

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Ven Bãi; đường Kênh đào Mỹ Hòa – Vĩnh Châu và các đường tuyến dân cư kết nối Mỹ Hòa, Kênh Xuất khẩu, Kênh 7, Kênh 8, Kênh 10, Kênh Tha La (thuộc khóm Mỹ Phú – P. Vĩnh Tế)

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường La Thành Thân; đường Châu Long; đường Trương Định; Nguyễn Trường Tộ; - Đường Phan Đình Phùng nối dài; Đường Lê Lợi; Lê Lai; Trưng Nữ Vương, Trương Nữ Vương nối dài; - Đường Thủ Khoa Huân từ Nguyễn Văn Thoại đến Nguyễn Tri Phương - trừ các khách hàng Trường Mầm non Dế mèn; Cty TNHH MTV Kem Sài Gòn; - Đường Trần Hưng Đạo từ Đình Châu Phú đến Bến đò Cồn Tiên cũ. - Đường Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa đoạn từ Lê Công Thành đến Trần Hưng Đạo;

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Ven Bãi; đường Kênh đào, Phường Châu đốc.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phan Đình Phùng nối dài; Đường Lê Lợi; Lê Lai; Trưng Nữ Vương, Trương Nữ Vương nối dài; - Đường Tôn Đức Thắng; đường Phùng Văn Cung; - Đường Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa đoạn từ Lê Công Thành đến Trần Hưng Đạo; - Đường Tôn Thất Tùng, Cư xá 80; Cư xá 20; - Đường Phạm Ngọc Thạch; - Bệnh viện đa khoa Châu Đốc; Bệnh viện đa khoa Nhật Tân; Đội Quản lý điện Châu Đốc; - Trường THPT Võ Thị Sáu; Trường THCS Nguyễn Trãi.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Tri Phương đến ngả 3 Thủ Khoa Huân; Khu dân cư Hải Đến; - Đường Hoàng Diệu, đường 30/4, đường Mậu Thân, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 06:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Tri Phương đến ngả 3 Thủ Khoa Huân; Khu dân cư Hải Đến; - Đường Hoàng Diệu, đường 30/4, đường Mậu Thân, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 01/02/2026 đến 19:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Châu đốc.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/02/2026 đến 06:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Châu đốc.

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 01/02/2026 đến 19:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Phú Thuận A, B thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 18:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh D thuộc xã Vĩnh Xương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Đông An, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Tiêu 3.3 Bờ Nam Kênh Mỹ Phú Đông trụ 475TS/275/36 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Hậu Chợ trụ 475TS/274/3 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Ranh Mỹ Phú Đông – An Bình trụ 475TS/244/33 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đoàn Minh Thành trụ 472-474TS/314A tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Hồ Út Đại – Vành Đai Núi Trọi trụ 475TS/244/85/37A/3 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2 bờ nam kênh Phú Tiến 1 trụ 475TS/275/122/14/27 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 bờ nam kênh Phú Tiến 1 trụ 475TS/275/122/14/15 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T10 Định Mỹ trụ 472-474-475TS/38 tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Từ Cầu Phú Hòa đến nhà máy Cao Văn thuộc ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Đông và ấp Tân Phú, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 09:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bờ Bắc Kênh Nốp Lê trụ 475TS/245/17 tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm TB Nước Đá – Vĩnh Phú trụ 475TS/340 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Mương Khai Lấp đến trạm biến áp Trần Quốc Thái)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (T1 Long Châu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (T4 Bình An Thạnh Lợi)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình, Khánh Phát, Khánh Hòa, Khánh Thuận, Khánh Châu và một phần ấp Khánh Lợi, Khánh Đức).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (toàn bộ xã Khánh Hòa cũ; Khu Trung Tâm Thương Mại Kênh Đào; dọc theo Quốc lộ 91 từ quán cơm Chín Vui đến Cầu Cần Thảo). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Cần Thảo đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Phú và Khu vực Thành Cái Lăng).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 4 đến Kênh Hào Đề Lớn). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 06:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 4 đến Kênh Hào Đề Lớn). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:30:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm TB THT Đông Thới 3 (TB Nước Đục) trụ 475PT/123 (475PT/131) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:10:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Nguyễn Văn Sao trụ 475PT/130 (475PT/142) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 29/01/2026 đến 10:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HKD Ngô Hùng Dũng trụ 475PT/202A/35A/01 (475PT/163/57/35A/01) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:10:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Bắc Mương Khai (THT Nam PB) trụ 475PT/202A/89/06 (475PT/163/57/89/06) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 29/01/2026 đến 15:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nhà trẻ Phú Mỹ trụ 474PT/52/03 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/01/2026 đến 14:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ trạm Cty đóng tàu Hồng Phúc trụ 479PT/204 (số trụ cũ 479PT/203A) tuyến 479PT

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ ngã 3 Út Ngoán về bến đò Vàm Nao) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 18:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 18:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Chợ Nhơn Hòa), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 18:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 18:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Tại trạm Cty Lương Thực TPHCM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - Khu vực Điện Bồ Hong, ấp Vồ Bà xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực chợ Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực các ấp: Tân Thạnh, Sa Tô, Vạt Lài thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp Phước Thọ, Phước Quản thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Bình thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.