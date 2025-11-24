Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 24-30/11/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 24/11/2025
12:00 24/11/2025
Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 24/11/2025
12:00 24/11/2025
Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 25/11/2025
12:00 25/11/2025
Một phần Ấp Phước Hoà, xã Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 26/11/2025
12:00 26/11/2025
Một phần Ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 26/11/2025
16:00 26/11/2025
Một phần Ấp Miếu Hội xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 27/11/2025
16:00 27/11/2025
Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 28/11/2025
12:00 28/11/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Học Lạc, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Học Lạc, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 29/11/2025
12:00 29/11/2025
Một phần đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần Ấp Long Bình B, xã Long Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 30/11/2025
12:00 30/11/2025
Một phần Quốc Lộ 50, đường Hùng Vương và khu vực TTHCC thuộc phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Một phần Ấp Bà Lãnh, Ấp Tân Tây 2, Xã Tân Đông, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần Ấp Bà Lẫy 1, Bà Lẫy 2, Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 27/11/2025
18:00 27/11/2025
Một phần Ấp Chợ, Ấp Kinh Giữa, Ấp Vàm Kinh, Ấp Giồng Lãnh 2, Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Một phần Ấp Đèn Đỏ, Ấp Cây Bàng, Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 24/11/2025
15:30 24/11/2025
Một phần phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 25/11/2025
13:30 25/11/2025
Một phần phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30 25/11/2025
17:30 25/11/2025
Phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 26/11/2025
12:30 26/11/2025
Một phần phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 26/11/2025
17:30 26/11/2025
Một phần phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
15:30 28/11/2025
Một phần phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 25/11/2025
12:00 25/11/2025
Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 25/11/2025
12:00 25/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn; Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
12:00 27/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 28/11/2025
07:45 28/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 28/11/2025
12:00 28/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
12:00 29/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần ấp Bình Đông, xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 30/11/2025
12:00 30/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần khu phố Phú Hòa, Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
04:10 24/11/2025
07:10 24/11/2025
Một phần xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 24/11/2025
11:30 24/11/2025
Một phần Bình Thọ Đông, Bình Ninh, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:17 24/11/2025
09:17 24/11/2025
(Không có thông tin cụ thể)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần ấp Bình Khương 2, Bình Thọ 1, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 25/11/2025
15:00 25/11/2025
Một phần ấp Bình Long, Bình Hưng Hạ, Bình Phú, xã Bình Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Một phần Bình Thọ, Bình Quới, xã An Thạnh Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Một phần ấp Quang Ninh, Long Hòa, Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 30/11/2025
07:00 30/11/2025
Một phần Ấp 1, xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 30/11/2025
16:00 30/11/2025
Một phần Ấp 2, Long Thạnh, xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:00 30/11/2025
16:30 30/11/2025
Một phần Ấp 1, xã Chợ Gạo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Một phần ấp Tân Lược 1, xã Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Một phần ấp Long Bình, Long Thạnh, Cửu Hòa, xã Châu Thành; Một phần ấp Phú Thạnh B, xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Một phần ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần ấp Tân Thới, Tân Hòa, xã Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Một phần ấp Trung Hòa, xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Một phần ấp Trung Chánh, xã Mỹ Tịnh An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Một phần ấp Thân Bình, Thân Hòa, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần xã Mỹ Thiện, Hậu Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Lợi, An Hữu, Mỹ Đức Tây
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần ấp 3,4 (Xã Phú An) xã Bình Phú, ấp 3,4, An Hiệp xã Cái Bè
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần ấp 1,2,3,4, An Hiệp, An Ninh, An Hoà, An Lợi, An Bình Đông, Phú Hoà, Hoà Quí xã Cái Bè
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần ấp An Lợi, An Bình Đông, An Thạnh xã Cái Bè
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần ấp Cồn Cống, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần ấp Bà Từ, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 26/11/2025
11:00 26/11/2025
Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00 26/11/2025
12:30 26/11/2025
Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
