Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 24-30/11/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 24/11/2025 12:00 24/11/2025 Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 24/11/2025 12:00 24/11/2025 Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 25/11/2025 12:00 25/11/2025 Một phần Ấp Phước Hoà, xã Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 26/11/2025 12:00 26/11/2025 Một phần Ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 26/11/2025 16:00 26/11/2025 Một phần Ấp Miếu Hội xã Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 27/11/2025 16:00 27/11/2025 Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 28/11/2025 12:00 28/11/2025 Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Học Lạc, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Học Lạc, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 29/11/2025 12:00 29/11/2025 Một phần đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần Ấp Long Bình B, xã Long Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 30/11/2025 12:00 30/11/2025 Một phần Quốc Lộ 50, đường Hùng Vương và khu vực TTHCC thuộc phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần Ấp Bà Lãnh, Ấp Tân Tây 2, Xã Tân Đông, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần Ấp Bà Lẫy 1, Bà Lẫy 2, Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 27/11/2025 18:00 27/11/2025 Một phần Ấp Chợ, Ấp Kinh Giữa, Ấp Vàm Kinh, Ấp Giồng Lãnh 2, Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Một phần Ấp Đèn Đỏ, Ấp Cây Bàng, Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 24/11/2025 15:30 24/11/2025 Một phần phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 25/11/2025 13:30 25/11/2025 Một phần phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30 25/11/2025 17:30 25/11/2025 Phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 26/11/2025 12:30 26/11/2025 Một phần phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 26/11/2025 17:30 26/11/2025 Một phần phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 15:30 28/11/2025 Một phần phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 25/11/2025 12:00 25/11/2025 Một phần ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 25/11/2025 12:00 25/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn; Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 12:00 27/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 28/11/2025 07:45 28/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 28/11/2025 12:00 28/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 12:00 29/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần ấp Bình Đông, xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 30/11/2025 12:00 30/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần khu phố Phú Hòa, Phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Chánh B, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04:10 24/11/2025 07:10 24/11/2025 Một phần xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 24/11/2025 11:30 24/11/2025 Một phần Bình Thọ Đông, Bình Ninh, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:17 24/11/2025 09:17 24/11/2025 (Không có thông tin cụ thể) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần ấp Bình Khương 2, Bình Thọ 1, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 25/11/2025 15:00 25/11/2025 Một phần ấp Bình Long, Bình Hưng Hạ, Bình Phú, xã Bình Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Một phần Bình Thọ, Bình Quới, xã An Thạnh Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Một phần ấp Quang Ninh, Long Hòa, Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 30/11/2025 07:00 30/11/2025 Một phần Ấp 1, xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 30/11/2025 16:00 30/11/2025 Một phần Ấp 2, Long Thạnh, xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:00 30/11/2025 16:30 30/11/2025 Một phần Ấp 1, xã Chợ Gạo Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Một phần ấp Tân Lược 1, xã Tân Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần ấp Long Bình, Long Thạnh, Cửu Hòa, xã Châu Thành; Một phần ấp Phú Thạnh B, xã Lương Hòa Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Một phần ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp Tân Thới, Tân Hòa, xã Tân Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Một phần ấp Trung Hòa, xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Một phần ấp Trung Chánh, xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Một phần ấp Thân Bình, Thân Hòa, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Hương Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần xã Mỹ Thiện, Hậu Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Lợi, An Hữu, Mỹ Đức Tây Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần ấp 3,4 (Xã Phú An) xã Bình Phú, ấp 3,4, An Hiệp xã Cái Bè Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần ấp 1,2,3,4, An Hiệp, An Ninh, An Hoà, An Lợi, An Bình Đông, Phú Hoà, Hoà Quí xã Cái Bè Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần ấp An Lợi, An Bình Đông, An Thạnh xã Cái Bè Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần ấp Cồn Cống, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần ấp Bà Từ, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 26/11/2025 11:00 26/11/2025 Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00 26/11/2025 12:30 26/11/2025 Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp Phú Hữu, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện