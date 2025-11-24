Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24-30/11/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 25/11/2025
16:30 25/11/2025
Ấp Nhì, một phần ấp Ba, một phần ấp Nhứt B và một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 28/11/2025
15:30 28/11/2025
Một phần ấp Minh Thuận A, một phần ấp Minh Thuận B, xã Cầu Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30 28/11/2025
15:30 28/11/2025
Một phần ấp Minh Thuận A, một phần ấp Minh Thuận B, xã Cầu Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/11/2025
16:30 29/11/2025
Ấp Hạnh Mỹ, ấp Bến Cát, một phần ấp Bến Kinh, một phần ấp Mỹ Thập và một phần ấp 4, xã Mỹ Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 26/11/2025
12:30 26/11/2025
Trạm Huỳnh Thị Vui, một phần ấp 3, xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
09:00 28/11/2025
Trạm Kinh Xáng 2, một phần ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 28/11/2025
10:30 28/11/2025
Trạm Ấp 4A Thạnh Phú, một phần ấp 4, xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Trạm Ấp 4B Thạnh Phú, một phần ấp 4, xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
16:00 29/11/2025
Ấp Ô Chích, Rạch Nghệ, Trà Mẹt và một phần ấp Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30 30/11/2025
16:30 30/11/2025
Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tam Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Một phần ấp Xoài Thum, xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 25/11/2025
16:30 25/11/2025
Ấp Xóm Chòi, Vàm Buôn, xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần ấp Bến Chùa, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Một phần ấp Chợ An Quảng Hữu, An Tân, xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Một phần ấp Định An, xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Một phần ấp 1, xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Một phần ấp 1, xã Trà Cú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần ấp Chợ Trên, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Một phần ấp Trạm, xã Tập Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 26/11/2025
13:00 26/11/2025
Một phần Khóm 2, phường Trường Long Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần Khóm 2, phường Trường Long Hòa (khu vực Trại giam Bến Giá)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 27/11/2025
18:00 27/11/2025
Một phần khóm Cồn Ông phường Duyên Hải; Một phần khóm 30/4, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Trứng, ấp Cồn Tàu, phường Trường Long Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00 27/11/2025
18:00 27/11/2025
Một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào, xã Long Hữu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
18:00 30/11/2025
Một phần Khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
18:00 30/11/2025
Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 24/11/2025
08:30 24/11/2025
Một phần ấp Hưng Nhượng A, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 24/11/2025
08:30 24/11/2025
Một phần ấp Số 1, xã Càng Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 24/11/2025
11:00 24/11/2025
Một phần ấp Sơn Trắng, xã Càng Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 24/11/2025
10:00 24/11/2025
Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 24/11/2025
10:00 24/11/2025
Một phần Khóm 9, xã Càng Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 24/11/2025
11:30 24/11/2025
TBA HKD Huỳnh Chăm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 24/11/2025
11:30 24/11/2025
Một phần Đức Hiệp, xã Nhị Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 24/11/2025
14:00 24/11/2025
Một phần ấp Trà On, xã Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần ấp Gò Tiến, xã Càng Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 24/11/2025
15:30 24/11/2025
Một phần ấp 8, xã An Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Một phần ấp 7, xã An Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
11:00 28/11/2025
Một phần ấp Đầu Giồng, Nguyệt Trường, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Một phần ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 28/11/2025
15:00 28/11/2025
Khách hàng CN Phương Thạnh - Trung Tâm Nước Sạch và VSMTNT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Một phần ấp Đầu Giồng, xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 29/11/2025
12:00 29/11/2025
Xã Càng Long, ấp 3, 4, 5, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 29/11/2025
13:00 29/11/2025
Một phần ấp 3, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 30/11/2025
16:00 30/11/2025
Một phần ấp Đa Hòa, Bà Trầm, Đa Hậu, Ngãi Hiệp, Bãi Vàng, Rạch Vồn, Đại Thôn, xã Hưng Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00 27/11/2025
18:00 27/11/2025
Ấp Hồ Thùng, một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, Phước Thiện, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
08:00 27/11/2025
12:00 27/11/2025
Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Một phần ấp La Bang Kinh - xã Đôn Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hà Nội: Giá đất ở tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 10 phút trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thânBảo vệ người tiêu dùng - 55 phút trước
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốcBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nướcGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận ở vùng 49,8 - 49,9 USD/oz, mức giá này đã bật tăng so với phiên ngày 21/11 (tối Thứ 6 tuần trước theo giờ Việt Nam), kéo theo giá bạc trong nước phục hồi theo, với giá giao dịch ở ngưỡng 51 - 52 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu hầu như không biến động so với chốt phiên cuối tuần qua.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, pin siêu bền gần 2.500W, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 30 triệu đồng gây chú ý với pin LFP siêu bền, chạy 120km, động cơ mạnh và loạt công nghệ thông minh vượt tầm phân khúc.
Hatchback hạng A giá 255 triệu đồng thiết kế hiện đại như Hyundai Grand i10, rẻ hơn cả Kia Morning về Việt Nam giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A điện với giá từ 255 triệu đồng nổi bật với công nghệ pin bán rắn và thiết kế hiện đại, được xem là ‘đối thủ xứng tầm’ của Kia Morning và Hyundai i10.
Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước
GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.
Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô cỡ nhỏ vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc với giá chỉ hơn 200 triệu đồng - bằng một nửa khi so với Kia Morning hay Hyundai i10.