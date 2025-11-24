Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24-30/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 25/11/2025 16:30 25/11/2025 Ấp Nhì, một phần ấp Ba, một phần ấp Nhứt B và một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 28/11/2025 15:30 28/11/2025 Một phần ấp Minh Thuận A, một phần ấp Minh Thuận B, xã Cầu Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30 28/11/2025 15:30 28/11/2025 Một phần ấp Minh Thuận A, một phần ấp Minh Thuận B, xã Cầu Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/11/2025 16:30 29/11/2025 Ấp Hạnh Mỹ, ấp Bến Cát, một phần ấp Bến Kinh, một phần ấp Mỹ Thập và một phần ấp 4, xã Mỹ Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 12:30 26/11/2025 Trạm Huỳnh Thị Vui, một phần ấp 3, xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 09:00 28/11/2025 Trạm Kinh Xáng 2, một phần ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 28/11/2025 10:30 28/11/2025 Trạm Ấp 4A Thạnh Phú, một phần ấp 4, xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Trạm Ấp 4B Thạnh Phú, một phần ấp 4, xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 16:00 29/11/2025 Ấp Ô Chích, Rạch Nghệ, Trà Mẹt và một phần ấp Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30 30/11/2025 16:30 30/11/2025 Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tam Ngãi Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Một phần ấp Xoài Thum, xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 25/11/2025 16:30 25/11/2025 Ấp Xóm Chòi, Vàm Buôn, xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp Bến Chùa, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Một phần ấp Chợ An Quảng Hữu, An Tân, xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Một phần ấp Định An, xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Một phần ấp 1, xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Một phần ấp 1, xã Trà Cú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần ấp Chợ Trên, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Một phần ấp Trạm, xã Tập Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 13:00 26/11/2025 Một phần Khóm 2, phường Trường Long Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần Khóm 2, phường Trường Long Hòa (khu vực Trại giam Bến Giá) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 27/11/2025 18:00 27/11/2025 Một phần khóm Cồn Ông phường Duyên Hải; Một phần khóm 30/4, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Trứng, ấp Cồn Tàu, phường Trường Long Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00 27/11/2025 18:00 27/11/2025 Một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào, xã Long Hữu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 18:00 30/11/2025 Một phần Khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 18:00 30/11/2025 Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 24/11/2025 08:30 24/11/2025 Một phần ấp Hưng Nhượng A, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 24/11/2025 08:30 24/11/2025 Một phần ấp Số 1, xã Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 24/11/2025 11:00 24/11/2025 Một phần ấp Sơn Trắng, xã Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 24/11/2025 10:00 24/11/2025 Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 24/11/2025 10:00 24/11/2025 Một phần Khóm 9, xã Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 24/11/2025 11:30 24/11/2025 TBA HKD Huỳnh Chăm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 24/11/2025 11:30 24/11/2025 Một phần Đức Hiệp, xã Nhị Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 24/11/2025 14:00 24/11/2025 Một phần ấp Trà On, xã Tân An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần ấp Gò Tiến, xã Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 24/11/2025 15:30 24/11/2025 Một phần ấp 8, xã An Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Một phần ấp 7, xã An Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 11:00 28/11/2025 Một phần ấp Đầu Giồng, Nguyệt Trường, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Một phần ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 28/11/2025 15:00 28/11/2025 Khách hàng CN Phương Thạnh - Trung Tâm Nước Sạch và VSMTNT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Một phần ấp Đầu Giồng, xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 29/11/2025 12:00 29/11/2025 Xã Càng Long, ấp 3, 4, 5, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 29/11/2025 13:00 29/11/2025 Một phần ấp 3, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 30/11/2025 16:00 30/11/2025 Một phần ấp Đa Hòa, Bà Trầm, Đa Hậu, Ngãi Hiệp, Bãi Vàng, Rạch Vồn, Đại Thôn, xã Hưng Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00 27/11/2025 18:00 27/11/2025 Ấp Hồ Thùng, một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, Phước Thiện, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải 08:00 27/11/2025 12:00 27/11/2025 Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Một phần ấp La Bang Kinh - xã Đôn Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp