Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Thứ hai, 13:23 24/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 24-30/11/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 25/11/2025

16:30 25/11/2025

Ấp Nhì, một phần ấp Ba, một phần ấp Nhứt B và một phần ấp Nhất A, xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 28/11/2025

15:30 28/11/2025

Một phần ấp Minh Thuận A, một phần ấp Minh Thuận B, xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30 28/11/2025

15:30 28/11/2025

Một phần ấp Minh Thuận A, một phần ấp Minh Thuận B, xã Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/11/2025

16:30 29/11/2025

Ấp Hạnh Mỹ, ấp Bến Cát, một phần ấp Bến Kinh, một phần ấp Mỹ Thập và một phần ấp 4, xã Mỹ Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 26/11/2025

12:30 26/11/2025

Trạm Huỳnh Thị Vui, một phần ấp 3, xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

09:00 28/11/2025

Trạm Kinh Xáng 2, một phần ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 28/11/2025

10:30 28/11/2025

Trạm Ấp 4A Thạnh Phú, một phần ấp 4, xã Tam Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Trạm Ấp 4B Thạnh Phú, một phần ấp 4, xã Tam Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

Ấp Ô Chích, Rạch Nghệ, Trà Mẹt và một phần ấp Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30 30/11/2025

16:30 30/11/2025

Một phần ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tam Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Một phần ấp Xoài Thum, xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 25/11/2025

16:30 25/11/2025

Ấp Xóm Chòi, Vàm Buôn, xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần ấp Bến Chùa, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Một phần ấp Chợ An Quảng Hữu, An Tân, xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Một phần ấp Định An, xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Một phần ấp 1, xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Một phần ấp Đầu Giồng, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Một phần ấp 1, xã Trà Cú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Một phần ấp Chợ Trên, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Một phần ấp Trạm, xã Tập Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 26/11/2025

13:00 26/11/2025

Một phần Khóm 2, phường Trường Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần Khóm 2, phường Trường Long Hòa (khu vực Trại giam Bến Giá)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 27/11/2025

18:00 27/11/2025

Một phần khóm Cồn Ông phường Duyên Hải; Một phần khóm 30/4, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Trứng, ấp Cồn Tàu, phường Trường Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00 27/11/2025

18:00 27/11/2025

Một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Chợ, ấp Bào, xã Long Hữu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

18:00 30/11/2025

Một phần Khóm Giồng Giếng, phường Duyên Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

18:00 30/11/2025

Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 24/11/2025

08:30 24/11/2025

Một phần ấp Hưng Nhượng A, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 24/11/2025

08:30 24/11/2025

Một phần ấp Số 1, xã Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 24/11/2025

11:00 24/11/2025

Một phần ấp Sơn Trắng, xã Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 24/11/2025

10:00 24/11/2025

Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 24/11/2025

10:00 24/11/2025

Một phần Khóm 9, xã Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 24/11/2025

11:30 24/11/2025

TBA HKD Huỳnh Chăm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 24/11/2025

11:30 24/11/2025

Một phần Đức Hiệp, xã Nhị Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 24/11/2025

14:00 24/11/2025

Một phần ấp Trà On, xã Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 24/11/2025

17:00 24/11/2025

Một phần ấp Gò Tiến, xã Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 24/11/2025

15:30 24/11/2025

Một phần ấp 8, xã An Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 24/11/2025

17:00 24/11/2025

Một phần ấp 7, xã An Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

11:00 28/11/2025

Một phần ấp Đầu Giồng, Nguyệt Trường, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Một phần ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 28/11/2025

15:00 28/11/2025

Khách hàng CN Phương Thạnh - Trung Tâm Nước Sạch và VSMTNT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Một phần ấp Đầu Giồng, xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 29/11/2025

12:00 29/11/2025

Xã Càng Long, ấp 3, 4, 5, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 29/11/2025

13:00 29/11/2025

Một phần ấp 3, xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 30/11/2025

16:00 30/11/2025

Một phần ấp Đa Hòa, Bà Trầm, Đa Hậu, Ngãi Hiệp, Bãi Vàng, Rạch Vồn, Đại Thôn, xã Hưng Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00 27/11/2025

18:00 27/11/2025

Ấp Hồ Thùng, một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, Phước Thiện, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

08:00 27/11/2025

12:00 27/11/2025

Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Ấp Tà Rom A, Tà Rom B, Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Một phần ấp La Bang Kinh - xã Đôn Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

