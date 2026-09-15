Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 15 - 20/9/2026: Điểm danh những khu vực sẽ nằm trong diện cúp điện liên tục

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 15 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 15 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 15 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 11 khu phố 1 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 13 khu phố 2 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 5, 6, 14 khu phố Mỹ An A phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố 9; tổ 7 khu phố 10 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 12 khu phố Phước Thiện phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 19, 20 ấp An Ngãi Tây xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp An Ngãi Tây xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ấp 2 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Phú Long xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn QL57C từ ngã 3 Giồng Trung đến cầu Vĩnh An Xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn QL57C từ Cống Cầu Vĩ đến nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 16, 17, 19 ấp Tân An xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Phú Long xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 12 ấp Thạnh Khương xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15, 16, 17 ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 08:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Tôn Sắt Gỗ Phước Hoài, Ấp An Bình 2 Xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:15:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Ba Chư tại Bến Tre, Ấp 8 Xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 17, 18, 19 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Võ Văn Chính, ấp 1 xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 20, 21, 22 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH MTV tôn gỗ sắt Minh Hải, Ấp Vĩnh Đức Trung Xã BaTri

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức, ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:15:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bùi Thị Kim Thủy, ấp Giồng Cục, Xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:15:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương, Ấp 3 Xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Quốc Huy, ấp Giồng Xoài, Xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàngCông Ty TNHH SX - TM Chỉ Sơ Dừa Diệu Phong, Ấp Tân Phú Xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Tỷ Thành, ấp 4 xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long, ấp 2 Xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thêm ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công Ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Vũ ấp Tân Hậu xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Chi Nhánh Công Ty TNHH Dừa DAE-SANG ấp Tân Phước xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà; một phần ấp An Bình xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Hộ Kinh doanh Chỉ Xơ Dừa Trần Thị Trinh ấp Vĩnh Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHI THẢO ấp Vĩnh Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Thiệu Phúc Hậu ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện; Một phần ấp An Lợi xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 08:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng CTY TNHH Chăn Nuôi TAGS Tấn Lợi; CTY TNHH CN & SX TĂTS TẤN ĐẠT ấp An Phong xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đông xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 17/09/2026 đến 09:45:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoá xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Quốc Yên ấp Bình Thạnh xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Phú xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/09/2026 đến 13:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH MTV TM-SX-XNK Dừa Liên Thành ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/09/2026 đến 15:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phước; Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Hộ Kinh doanh cá thể Lâm Thi Lệ ấp Tân Viên xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Cty TNHH MTV TM-SX-XNK Dừa Liên Thành ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Tân Phong, Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Dừa Tiến Thoa, Công ty TNHH MTV TM-SX-XNK dừa Liên Thành ấp Tân Viên xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Toản ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thành Hoàng ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 15/09/2026 đến 11:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 11 ấp Bình Thạnh 3; tổ 7, 10, 11 ấp Bình Phú xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 24 ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát ấp Chợ xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang ấp Giồng Bông xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ Phú Thuận ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 16/09/2026 đến 15:10:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Nguyễn Thế Hệ ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 4, 5, 9 ấp Bình Thuận; một phần ấp 1, 3, 4, 7 ấp Bình Đại xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH TM Cá Việt ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/09/2026 đến 09:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 9, 11 ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Phước Leo ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Tuyển (trụ 2A) ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 17/09/2026 đến 15:20:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Tuyển (trụ 7A) ấp Thừa Thạnh xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 17/09/2026 đến 16:40:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại; một phần ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phạm Văn Vấn ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 19 ấp Bình Thới; tổ 16, 18 ấp Bình Tân xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Hộ kinh doanh cơ sở Nguyễn Kim Hồng ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 18/09/2026 đến 15:40:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Cơ sở nước đá Trung Đức ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: Ấp Thanh Bình, Định Thọ, Bình An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Mỹ Phú xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Mỹ Phú xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Hòa; ấp Long Hội xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 18/09/2026 đến 08:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Trung xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 18/09/2026 đến 10:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:45:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Quới Ngoại; ấp Tân Phú xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Long xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:45:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:45:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Hưng xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 5 ấp Thuận Điền xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Hưng An xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 11 ấp Bình Tiên xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tồ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ấp Thới Hòa xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 5 ấp Long Thị xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Tây, Lân Nam, Bình Tây xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Kinh xã Hưng Khánh Trung tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Bắc xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Bắc xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Yên xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Trường Thịnh, một phần ấp Gia Thạnh, Thạnh Ngãi , xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8, 9 ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp