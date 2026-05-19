Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 19 - 24/5/2026: Hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày, có nơi kéo dài đến gần 14 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 19 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 - 24/5/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phấp Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Minh Châu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KĐT Trân Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Chính, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần ấp hòa ngãi phường tân an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần phường long an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Tân An; ấp Bình Sơn xã Vĩnh Công tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 07:20:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Viêt Nuts
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Đại Hưng Long An, một phần Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Đức Thọ, ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ắp 8, ấp 9 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Quốc Trung sử dụng TBA 75 kVA T18, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ trạm HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Dung (100kVA T3 Nguyễn Minh Hương)
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 00:10:00 ngày 19/05/2026 đến 03:25:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 00:25:00 ngày 19/05/2026 đến 05:38:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:27:00 ngày 19/05/2026 đến 08:55:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đường dây - Hỏng thiết bị
KHU VỰC: 1 phần xã Hòa Khánh, 1 phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:02:00 ngày 19/05/2026 đến 13:02:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo, ấp 3 xã Phước Vĩnh Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty cổ phần Di Hào: ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 20/05/2026 đến 10:20:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty cổ phần Trung Khuê: ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Trung Hiếu: ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 14:20:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây: ấp Đông Bình xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 20/05/2026 đến 15:20:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh: ấp Thạnh Trung xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:10:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm: ấp Thạnh Trung xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nr trạm T181 Xoài Đôi: ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến, ấp Thuận Tây 2 xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ nhỏ, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sậy Giăng, xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ nhỏ, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mới, ấp Gò Tranh, ấp Cái Đôi Đông và ấp Cái Đôi Tây xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 08:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hương Trang, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 3 & Khu phố 5, Phường Kiến Tường
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố 10, Phường Kiến Tường
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5, Phường Kiến Tường
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 12, Phường Kiến Tường
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 14:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Khu phố 12, Phường Kiến Tường
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Bạch đằng, Phường Kiến Tường
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Lạc Thành- xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân (PB06060040290)-ấp 5 An Thạnh-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ (PB06060057706)-ấp Bến Lức 6 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/05/2026 đến 10:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hiệp Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chánh xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng (PB06060019520)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại giam Long Hòa (PB06060025874)-ấp 9-xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060023293)-ấp 3 An Thạnh-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/05/2026 đến 13:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (PB06060055828)-ấp Tấn Long-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí (PB06060057472),Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng mặt trời Bảo Hưng (PB06060057555) -ấp 2 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/05/2026 đến 13:45:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 14:45:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:45:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Tuấn Phúc, ấp Đông Nhất, xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty Bao Bì Tân Thành Long, ấp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thoại xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Chùa, Cầu Làng, Cầu Tam Binh, Cầu Nhỏ và toàn bộ ấp Vạn Phước, Cầu Chùa, Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cơ Sở Nguyễn Văn Cưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Lê Kim Tài
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4, 5, Xoài Đôi, Minh Thiện xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: HKD Nguyễn Thanh Tùng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Phạm Văn Hiệp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Garage Ba Trọng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Một phần Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hoà Lập, Một phần Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh 2000 - Kinh Kiểm - Một phần Ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ngã 3 Kinh 1000 & Kinh Ba Tri - Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 15:45:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh..
THỜI GIAN: Từ 06:10:00 ngày 21/05/2026 đến 06:20:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Tân Hòa – Một phần Ấp Đông Nam, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh Hai Hạt Phải 3 – Một phần Ấp Kinh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 15:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh..
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:40:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 06:10:00 ngày 22/05/2026 đến 06:20:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ấp 3 Bằng Lăng - Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Tuyến dân cư Đòn Dông – Một phần Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cầu Kinh Bích 1 - Một phần Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:40:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 14:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/05/2026 đến 15:40:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 19/05/2026 đến 16:50:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/05/2026 đến 10:15:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 14:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, Tân Bình xã Tân Trụ, ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Khuôn viên TBA Golf Long An 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thạnh Đông, Bình Hoà Bắc, Bình Thành, Bình Hoà Nam, Bình Hoà Hưng và Tân Hiệp ( toàn bộ xã Đức Huệ Mới)
THỜI GIAN: Từ 09:11:00 ngày 19/05/2026 đến 10:05:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khuôn viên công ty gạch bình hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 5, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Kênh Tĩnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực nhánh rẽ T34 Hòa Bình 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khuôn viên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG LỘC, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH YẾN, ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty Hưng Thịnh Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên trạm cấp nước Trung Hậu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HGĐ U Khải Kiệt
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/05/2026 đến 10:10:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Xã Đức Huệ, khu vực trạm biến áp T13 Hội Đồng Sầm
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu viên khách hàng HGĐ Lê Thanh Duy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty TNHH Công Đạt
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:10:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên khách hàng HKD Nguyễn Minh Luân
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 21/05/2026 đến 16:20:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HKD Phan Thị Liễu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HKD Bánh Tráng Gia Thịnh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HKD Lê Thị Thu Hiền
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ T110A Lộc Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực TBA T107A/1 Trục Tân Mỹ Lộc Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ Lộc An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, ấp Đông Thuận - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bà Luông, ấp Trà Cú, ấp Nhơn Xuyên, ấp Vườn Xoài, ấp Vàm Lớn, ấp Thạnh Lập, ấp Cả Cỏ, ấp Cả Sáu, ấp Đình - xã Thạnh Phước; ấp Đồn A - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới, Chiến Thắng, Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/05/2026 đến 11:15:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình, Một phần xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Một phần xã Khánh Hưng (Điện lực Tân Hưng: một phần xã Hưng Điền, một phần xã Tân Hưng)
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Gò Thuyền A, Gò Thuyền B, Rọc Chanh, xã Tân Hưng; ấp Hưng Thành, ấp Hưng Thuận, một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh; một phần ấp Ngã Tư, ấp Tre Một, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hà Long, ấp Hà Tân, ấp Hà Hưng, ấp Hà Thanh, ấp Sông Trăng, một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Gò Pháo, ấp Kinh Mới, ấp Gò Chuối, ấp Cây Me, một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: hộ Cơ sở Thu mua thanh long Hưng Đạt, ấp Long Thuận, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Việt Vũ Sơn, ấp 2, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trương Văn Dẫn, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Trần Thái Thanh, ấp 8, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 15:30:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Thu mua thanh long Nguyễn Hữu Đạt, ấp Bình Trị 2 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A, Vĩnh Xuân B xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 08:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình, Long An, Long Trường, Long Thuận, Long Hưng, Long Thạnh xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A, Vĩnh Xuân B xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hồi Xuân xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Đá, Nhà Việc xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Tập xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Tập xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Ván xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ái Ngãi, Phú Xuân 1, 2 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 08:20:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5, 6, 7, 8, ấp Ái Ngãi, Phú Xuân 1, 2 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 08:20:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kỳ Châu, Bình Sơn, Bình Xuyên, Bình Thủy xã Vĩnh Công, ấp Phú Xuân 1, Phú Xuân 2, Bình Trị 2 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5, 6, 7, 8, ấp Ái Ngãi, Phú Xuân 1, 2 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 19/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giây trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 19/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 19 - 24/5/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ - 30 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mục sở thị Vinhomes Hải Vân Bay, giới đầu tư bị chinh phục bởi địa thế độc bản và tốc độ vượt trôiSản phẩm - Dịch vụ - 46 phút trước
Hơn 300 khách hàng và nhà đầu tư ba miền đã hội tụ về Đà Nẵng cuối tuần qua để tham dự sự kiện "Đảo Ngọc - Thiên đường biển nhiệt đới" và trực tiếp trải nghiệm Vinhomes Hải Vân Bay.
Trải nghiệm xe máy điện giá 34,5 triệu đồng ở Việt Nam đi 200km/lần sạc, động cơ 6.000kw, công nghệ ngập tràn, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với quãng đường 200 km/lần sạc, động cơ 6.000W mạnh mẽ, nhiều công nghệ thông minh.
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Đồng Đô la Mỹ bất ngờ giảm, chỉ số DXY giảm về mức 99,09Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 19/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trong nước giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 36 triệu đồng thiết kế thời trang, động cơ 2in1, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision có bán ở Việt NamGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá khoảng 36 triệu đồng, thiết kế trẻ trung, và nhiều tiện ích hiện đại.
Honda City 2026 giá 360 triệu đồng đẹp long lanh, bản hybrid tiết kiệm xăng, xứng danh sedan xịn, rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Honda City 2026 nâng cấp với thiết kế đẹp long lanh, có cả bản hybrid tiết kiệm xăng, giá bán hấp dẫn chỉ từ 360 triệu đồng.
Loại điều hòa tiết kiệm điện nào đang được người tiêu dùng Việt đặc biệt ưa chuộng mùa nắng nóng năm 2026?Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Những loại điều hòa nào đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam trong mùa nắng nóng 2026?
Giá bạc hôm nay 19/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi sau đà giảm, người mua phấn khởi ra mặtGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng trở lại, giá bán ghi nhận quanh vùng 79 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng.