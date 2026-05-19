Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 19 - 24/5/2026: Hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày, có nơi kéo dài đến gần 14 tiếng/ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 19 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 19 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phấp Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Minh Châu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KĐT Trân Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Chính, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần ấp hòa ngãi phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Tân An; ấp Bình Sơn xã Vĩnh Công tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 07:20:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Viêt Nuts

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đại Hưng Long An, một phần Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Đức Thọ, ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ắp 8, ấp 9 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Quốc Trung sử dụng TBA 75 kVA T18, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ trạm HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Dung (100kVA T3 Nguyễn Minh Hương)

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 00:10:00 ngày 19/05/2026 đến 03:25:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 00:25:00 ngày 19/05/2026 đến 05:38:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:27:00 ngày 19/05/2026 đến 08:55:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đường dây - Hỏng thiết bị





KHU VỰC: 1 phần xã Hòa Khánh, 1 phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:02:00 ngày 19/05/2026 đến 13:02:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo, ấp 3 xã Phước Vĩnh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty cổ phần Di Hào: ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 20/05/2026 đến 10:20:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty cổ phần Trung Khuê: ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Trung Hiếu: ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 14:20:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây: ấp Đông Bình xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 20/05/2026 đến 15:20:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh: ấp Thạnh Trung xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:10:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm: ấp Thạnh Trung xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nr trạm T181 Xoài Đôi: ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến, ấp Thuận Tây 2 xã Mỹ Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ nhỏ, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sậy Giăng, xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ nhỏ, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mới, ấp Gò Tranh, ấp Cái Đôi Đông và ấp Cái Đôi Tây xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 08:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hương Trang, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 3 & Khu phố 5, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 10, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 5, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 12, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 14:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Khu phố 12, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Bạch đằng, Phường Kiến Tường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Lạc Thành- xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân (PB06060040290)-ấp 5 An Thạnh-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ (PB06060057706)-ấp Bến Lức 6 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/05/2026 đến 10:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hiệp Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng (PB06060019520)-ấp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại giam Long Hòa (PB06060025874)-ấp 9-xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 10:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060023293)-ấp 3 An Thạnh-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/05/2026 đến 13:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (PB06060055828)-ấp Tấn Long-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí (PB06060057472),Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng mặt trời Bảo Hưng (PB06060057555) -ấp 2 Lương Bình -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/05/2026 đến 13:45:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 14:45:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:45:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Tuấn Phúc, ấp Đông Nhất, xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Bao Bì Tân Thành Long, ấp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thoại xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Chùa, Cầu Làng, Cầu Tam Binh, Cầu Nhỏ và toàn bộ ấp Vạn Phước, Cầu Chùa, Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cơ Sở Nguyễn Văn Cưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Kim Tài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4, 5, Xoài Đôi, Minh Thiện xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thanh Tùng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phạm Văn Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Garage Ba Trọng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Một phần Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hoà Lập, Một phần Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh 2000 - Kinh Kiểm - Một phần Ấp Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ngã 3 Kinh 1000 & Kinh Ba Tri - Một phần Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 15:45:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh..

THỜI GIAN: Từ 06:10:00 ngày 21/05/2026 đến 06:20:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Tân Hòa – Một phần Ấp Đông Nam, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh Hai Hạt Phải 3 – Một phần Ấp Kinh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 15:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh..

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:40:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:10:00 ngày 22/05/2026 đến 06:20:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ấp 3 Bằng Lăng - Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Tuyến dân cư Đòn Dông – Một phần Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cầu Kinh Bích 1 - Một phần Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Đường Chuyến, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:40:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 14:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/05/2026 đến 15:40:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 19/05/2026 đến 16:50:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/05/2026 đến 10:15:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 14:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, Tân Bình xã Tân Trụ, ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Khuôn viên TBA Golf Long An 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thạnh Đông, Bình Hoà Bắc, Bình Thành, Bình Hoà Nam, Bình Hoà Hưng và Tân Hiệp ( toàn bộ xã Đức Huệ Mới)

THỜI GIAN: Từ 09:11:00 ngày 19/05/2026 đến 10:05:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty gạch bình hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 5, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Kênh Tĩnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực nhánh rẽ T34 Hòa Bình 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG LỘC, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH YẾN, ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty Hưng Thịnh Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên trạm cấp nước Trung Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HGĐ U Khải Kiệt

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/05/2026 đến 10:10:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Xã Đức Huệ, khu vực trạm biến áp T13 Hội Đồng Sầm

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu viên khách hàng HGĐ Lê Thanh Duy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty TNHH Công Đạt

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:10:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên khách hàng HKD Nguyễn Minh Luân

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 21/05/2026 đến 16:20:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HKD Phan Thị Liễu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HKD Bánh Tráng Gia Thịnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HKD Lê Thị Thu Hiền

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ T110A Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực TBA T107A/1 Trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ Lộc An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, ấp Đông Thuận - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bà Luông, ấp Trà Cú, ấp Nhơn Xuyên, ấp Vườn Xoài, ấp Vàm Lớn, ấp Thạnh Lập, ấp Cả Cỏ, ấp Cả Sáu, ấp Đình - xã Thạnh Phước; ấp Đồn A - xã Bình Thành và một phần xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới, Chiến Thắng, Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/05/2026 đến 11:15:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình, Một phần xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Một phần xã Khánh Hưng (Điện lực Tân Hưng: một phần xã Hưng Điền, một phần xã Tân Hưng)

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Gò Thuyền A, Gò Thuyền B, Rọc Chanh, xã Tân Hưng; ấp Hưng Thành, ấp Hưng Thuận, một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh; một phần ấp Ngã Tư, ấp Tre Một, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hà Long, ấp Hà Tân, ấp Hà Hưng, ấp Hà Thanh, ấp Sông Trăng, một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Gò Pháo, ấp Kinh Mới, ấp Gò Chuối, ấp Cây Me, một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/05/2026 đến 05:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: hộ Cơ sở Thu mua thanh long Hưng Đạt, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Việt Vũ Sơn, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trương Văn Dẫn, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Trần Thái Thanh, ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/05/2026 đến 15:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Thu mua thanh long Nguyễn Hữu Đạt, ấp Bình Trị 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A, Vĩnh Xuân B xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 08:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình, Long An, Long Trường, Long Thuận, Long Hưng, Long Thạnh xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A, Vĩnh Xuân B xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hồi Xuân xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Đá, Nhà Việc xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Tập xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Tập xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Ván xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 12:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ái Ngãi, Phú Xuân 1, 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 08:20:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5, 6, 7, 8, ấp Ái Ngãi, Phú Xuân 1, 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 08:20:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kỳ Châu, Bình Sơn, Bình Xuyên, Bình Thủy xã Vĩnh Công, ấp Phú Xuân 1, Phú Xuân 2, Bình Trị 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5, 6, 7, 8, ấp Ái Ngãi, Phú Xuân 1, 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện