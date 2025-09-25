Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Thứ năm, 12:37 25/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-28/9/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Ngãi Lợi B, Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Vincom Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 27/09/2025

18:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 27/09/2025

07:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần đường Quốc Lộ 62, Đường Sương Nguyệt Anh, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

17:00:00 ngày 27/09/2025

18:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

07:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

07:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 28/09/2025

11:30:00 ngày 28/09/2025

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền (đang xây dựng, chưa đưa vào hoạt động)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 ngày 28/09/2025

19:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 ngày 28/09/2025

19:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Cầu Xây, ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Toàn bộ Giếng số 8, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:30:00 ngày 25/09/2025

12:30:00 ngày 25/09/2025

Toàn bộ Giếng số 10, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 25/09/2025

15:30:00 ngày 25/09/2025

Toàn bộ Giếng số 9, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp 1, ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Toàn bộ HKD TSTL Lê Minh Tấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

09:00:00 ngày 27/09/2025

Toàn bộ HKD TSTL Võ Văn Đang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 27/09/2025

11:00:00 ngày 27/09/2025

Toàn bộ HKD Lê Công Nhựt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

07:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:00:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm 32/1 Lộc Viên, Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Cty Ba Huân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 28/09/2025

07:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Cty Rạng Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

13:00:00 ngày 28/09/2025

Cty Út Thắng Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm T9 Vĩnh Thạnh: Khu vực từ Bến Phà Vĩnh Thạnh đến Ngã Ba (trụ sở ấp VH Vĩnh Thạnh), một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Nhánh rẽ Lò Gang, một phần Ấp Phú Ân, Phước Lý, xã Phước Lý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

09:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm T82A/4 Tân Đại: Khu vực đường Trần Thạch Ngọc ra hướng Cầu Rạch Vộp, một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

10:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Trạm T61A/15/1 Tân Tập: Khu vực đường Cầu Tre hướng vào Cty Xi Măng Fu-I, một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 27/09/2025

09:30:00 ngày 27/09/2025

Trạm T18/19 Bà Kiểu - Long Bào: Khu vực từ ngã 3 Long Hậu Tân Tập vào đường Bà Kiểu Long Bào, một phần Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

10:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Trạm T18/19/24 Bà Kiểu - Long Bào: Khu vực gần Trường Mẫu Giáo Phước Lại (gần cổng ấp Văn Hóa Long Bào), một phần Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm T213 Kinh 79-3: một phần Ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm T206A Kinh 79-6: một phần Ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

14:30:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm T6A Cầu Hùng Vương: một phần Khu Phố 11, Phường Kiến Tường

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Công ty VISA

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần: ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Chùa xã Tân Lân

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần: ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Chùa xã Tân Lân; ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 11 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 9 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần: ấp Vạn Phước, ấp Rạch Đào xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 1, 2 xã Rạch Kiến

Chuyển tải hạ thế

14:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Quán Ăn Anh Nhựt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Phan Văn Nhẹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm Nhơn Hòa Lập 1 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm Nhơn Hòa Lập 4 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Nhánh rẽ Bùi Cũ - Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Bùi Cũ, xã Hậu Thạnh; Ấp 4, 5, 6, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm Ủy ban Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Huỳnh Hớn và Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Trạm Y Tế Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

12:30:00 ngày 27/09/2025

Trạm Nhơn Hòa Lập 2 - Một phần Ấp Huỳnh Hớn và Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Trạm Nhơn Hòa Lập 6 - Một phần Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Bình An, Một phần ấp Thanh Phong, một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 28/09/2025

06:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp 4, Bình Đông, Bình Tây, Mỹ Đạo, Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 28/09/2025

18:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp 4, Bình Đông, Bình Tây, Mỹ Đạo, Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

08:20:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T7 nhánh rẽ Bà Mùi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 25/09/2025

09:20:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T11 nhánh rẽ Bà Mùi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 25/09/2025

10:20:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T17 nhánh rẽ Bà Mùi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:40:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T27 nhánh rẽ Bà Mùi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/09/2025

14:10:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Đông Hoà Bắc, xã Mỹ Quý trạm T9 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/09/2025

14:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T33 nhánh rẽ Bà Mùi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 25/09/2025

15:10:00 ngày 25/09/2025

Khuôn viên công ty Trung Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:40:00 ngày 25/09/2025

15:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T36 nhánh rẽ Bà Mùi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý trạm T22 UB-ấp 2 MQD

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Ba Dồn, xã Mỹ Quý trạm T6 nhánh rẽ Giồng Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

08:20:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T67 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 26/09/2025

09:20:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T70 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 26/09/2025

10:20:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T5 nhánh rẽ Xóm Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:40:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T17 nhánh rẽ Xóm Mới Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Giồng Ông Bạn, xã Đức Huệ nhánh rẽ Ông Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

14:10:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T76 Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 26/09/2025

15:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T84 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T11 nhánh rẽ Ấp Voi 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:10:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T11A/1 ĐBP

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây nhánh rẽ Sơn Lợi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Nhánh rẽ An Ninh Tây từ T37 đến T64, một phần ấp An Hòa, An Thạnh, Sơn Lợi, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

08:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Bắc Đông - xã Thạnh Hoá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Đông Hoà - xã Thạnh Hoá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

14:30:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Công Bình - xã Tân Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

08:00:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Láng Lớn, Rọc Đô - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 25/09/2025

16:45:00 ngày 25/09/2025

Một phần ấp Láng Lớn, Rọc Đô - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 26/09/2025

09:30:00 ngày 26/09/2025

Trạm Bơm KT8

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngàyLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện bị cúp điện 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngàyLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất siêu rẻ, chạm mốc kỷ lục khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường

Top