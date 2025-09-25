Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-28/9/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Ngãi Lợi B, Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Vincom Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 27/09/2025
18:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 27/09/2025
07:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần đường Quốc Lộ 62, Đường Sương Nguyệt Anh, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
17:00:00 ngày 27/09/2025
18:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 28/09/2025
07:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
07:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 28/09/2025
11:30:00 ngày 28/09/2025
Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền (đang xây dựng, chưa đưa vào hoạt động)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 28/09/2025
19:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 28/09/2025
19:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Cầu Xây, ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Toàn bộ Giếng số 8, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:30:00 ngày 25/09/2025
12:30:00 ngày 25/09/2025
Toàn bộ Giếng số 10, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 25/09/2025
15:30:00 ngày 25/09/2025
Toàn bộ Giếng số 9, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp 1, ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Toàn bộ HKD TSTL Lê Minh Tấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
09:00:00 ngày 27/09/2025
Toàn bộ HKD TSTL Võ Văn Đang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 27/09/2025
11:00:00 ngày 27/09/2025
Toàn bộ HKD Lê Công Nhựt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 28/09/2025
07:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:00:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Trạm 32/1 Lộc Viên, Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Cty Ba Huân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 28/09/2025
07:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Cty Rạng Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
13:00:00 ngày 28/09/2025
Cty Út Thắng Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Trạm T9 Vĩnh Thạnh: Khu vực từ Bến Phà Vĩnh Thạnh đến Ngã Ba (trụ sở ấp VH Vĩnh Thạnh), một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Nhánh rẽ Lò Gang, một phần Ấp Phú Ân, Phước Lý, xã Phước Lý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
09:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm T82A/4 Tân Đại: Khu vực đường Trần Thạch Ngọc ra hướng Cầu Rạch Vộp, một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
10:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Trạm T61A/15/1 Tân Tập: Khu vực đường Cầu Tre hướng vào Cty Xi Măng Fu-I, một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 27/09/2025
09:30:00 ngày 27/09/2025
Trạm T18/19 Bà Kiểu - Long Bào: Khu vực từ ngã 3 Long Hậu Tân Tập vào đường Bà Kiểu Long Bào, một phần Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
10:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Trạm T18/19/24 Bà Kiểu - Long Bào: Khu vực gần Trường Mẫu Giáo Phước Lại (gần cổng ấp Văn Hóa Long Bào), một phần Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm T213 Kinh 79-3: một phần Ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm T206A Kinh 79-6: một phần Ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
14:30:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm T6A Cầu Hùng Vương: một phần Khu Phố 11, Phường Kiến Tường
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Bến Lức
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Công ty VISA
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần: ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Chùa xã Tân Lân
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần: ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Chùa xã Tân Lân; ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 11 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 9 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần: ấp Vạn Phước, ấp Rạch Đào xã Mỹ Lệ
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 1, 2 xã Rạch Kiến
Chuyển tải hạ thế
14:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Quán Ăn Anh Nhựt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Phan Văn Nhẹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Trạm Nhơn Hòa Lập 1 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Trạm Nhơn Hòa Lập 4 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Nhánh rẽ Bùi Cũ - Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Bùi Cũ, xã Hậu Thạnh; Ấp 4, 5, 6, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm Ủy ban Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Huỳnh Hớn và Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Trạm Y Tế Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
12:30:00 ngày 27/09/2025
Trạm Nhơn Hòa Lập 2 - Một phần Ấp Huỳnh Hớn và Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Trạm Nhơn Hòa Lập 6 - Một phần Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Bình An, Một phần ấp Thanh Phong, một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 28/09/2025
06:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp 4, Bình Đông, Bình Tây, Mỹ Đạo, Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 28/09/2025
18:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp 4, Bình Đông, Bình Tây, Mỹ Đạo, Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
08:20:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T7 nhánh rẽ Bà Mùi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 25/09/2025
09:20:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T11 nhánh rẽ Bà Mùi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 25/09/2025
10:20:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T17 nhánh rẽ Bà Mùi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:40:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T27 nhánh rẽ Bà Mùi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
14:10:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Đông Hoà Bắc, xã Mỹ Quý trạm T9 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
14:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T33 nhánh rẽ Bà Mùi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 25/09/2025
15:10:00 ngày 25/09/2025
Khuôn viên công ty Trung Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:40:00 ngày 25/09/2025
15:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T36 nhánh rẽ Bà Mùi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý trạm T22 UB-ấp 2 MQD
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Ba Dồn, xã Mỹ Quý trạm T6 nhánh rẽ Giồng Ngang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
08:20:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T67 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 26/09/2025
09:20:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T70 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 26/09/2025
10:20:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T5 nhánh rẽ Xóm Mới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:40:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T17 nhánh rẽ Xóm Mới Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Giồng Ông Bạn, xã Đức Huệ nhánh rẽ Ông Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
14:10:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T76 Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 26/09/2025
15:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T84 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T11 nhánh rẽ Ấp Voi 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:10:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T11A/1 ĐBP
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây nhánh rẽ Sơn Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Nhánh rẽ An Ninh Tây từ T37 đến T64, một phần ấp An Hòa, An Thạnh, Sơn Lợi, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
08:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
10:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Bắc Đông - xã Thạnh Hoá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Đông Hoà - xã Thạnh Hoá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
14:30:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Công Bình - xã Tân Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
08:00:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Láng Lớn, Rọc Đô - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 25/09/2025
16:45:00 ngày 25/09/2025
Một phần ấp Láng Lớn, Rọc Đô - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 26/09/2025
09:30:00 ngày 26/09/2025
Trạm Bơm KT8
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tầm Vu
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảmGiá cả thị trường - 49 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.
Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiệnGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.
Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện để sửa chữa bảo dưỡng lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga có giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng vẫn sở hữu những trang bị tương đối hiện đại so với tầm giá.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bóGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.
Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.