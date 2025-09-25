Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-28/9/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Ngãi Lợi B, Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Vincom Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 27/09/2025 18:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 27/09/2025 07:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần đường Quốc Lộ 62, Đường Sương Nguyệt Anh, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 17:00:00 ngày 27/09/2025 18:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 28/09/2025 07:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 07:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 28/09/2025 11:30:00 ngày 28/09/2025 Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền (đang xây dựng, chưa đưa vào hoạt động) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 28/09/2025 19:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:00:00 ngày 28/09/2025 19:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp An Hòa 2, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Cầu Xây, ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Toàn bộ Giếng số 8, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:30:00 ngày 25/09/2025 12:30:00 ngày 25/09/2025 Toàn bộ Giếng số 10, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 25/09/2025 15:30:00 ngày 25/09/2025 Toàn bộ Giếng số 9, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp 1, ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Toàn bộ HKD TSTL Lê Minh Tấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 09:00:00 ngày 27/09/2025 Toàn bộ HKD TSTL Võ Văn Đang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 27/09/2025 11:00:00 ngày 27/09/2025 Toàn bộ HKD Lê Công Nhựt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 28/09/2025 07:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:00:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần Phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm 32/1 Lộc Viên, Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Cty Ba Huân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 28/09/2025 07:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Cty Rạng Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 13:00:00 ngày 28/09/2025 Cty Út Thắng Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Trạm T9 Vĩnh Thạnh: Khu vực từ Bến Phà Vĩnh Thạnh đến Ngã Ba (trụ sở ấp VH Vĩnh Thạnh), một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Nhánh rẽ Lò Gang, một phần Ấp Phú Ân, Phước Lý, xã Phước Lý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 09:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm T82A/4 Tân Đại: Khu vực đường Trần Thạch Ngọc ra hướng Cầu Rạch Vộp, một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 10:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Trạm T61A/15/1 Tân Tập: Khu vực đường Cầu Tre hướng vào Cty Xi Măng Fu-I, một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 27/09/2025 09:30:00 ngày 27/09/2025 Trạm T18/19 Bà Kiểu - Long Bào: Khu vực từ ngã 3 Long Hậu Tân Tập vào đường Bà Kiểu Long Bào, một phần Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 10:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Trạm T18/19/24 Bà Kiểu - Long Bào: Khu vực gần Trường Mẫu Giáo Phước Lại (gần cổng ấp Văn Hóa Long Bào), một phần Long Bào, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm T213 Kinh 79-3: một phần Ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:00:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm T206A Kinh 79-6: một phần Ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 14:30:00 ngày 26/09/2025 16:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm T6A Cầu Hùng Vương: một phần Khu Phố 11, Phường Kiến Tường Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Công ty VISA Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần: ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Chùa xã Tân Lân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần: ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Chùa xã Tân Lân; ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 11 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 9 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần: ấp Vạn Phước, ấp Rạch Đào xã Mỹ Lệ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 1, 2 xã Rạch Kiến Chuyển tải hạ thế 14:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Quán Ăn Anh Nhựt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Phan Văn Nhẹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Trạm Nhơn Hòa Lập 1 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm Nhơn Hòa Lập 4 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Nhánh rẽ Bùi Cũ - Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Bùi Cũ, xã Hậu Thạnh; Ấp 4, 5, 6, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm Ủy ban Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Huỳnh Hớn và Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Trạm Y Tế Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 12:30:00 ngày 27/09/2025 Trạm Nhơn Hòa Lập 2 - Một phần Ấp Huỳnh Hớn và Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Trạm Nhơn Hòa Lập 6 - Một phần Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Bình An, Một phần ấp Thanh Phong, một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 28/09/2025 06:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp 4, Bình Đông, Bình Tây, Mỹ Đạo, Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 28/09/2025 18:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp 4, Bình Đông, Bình Tây, Mỹ Đạo, Thạnh Hòa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 08:20:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T7 nhánh rẽ Bà Mùi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 25/09/2025 09:20:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T11 nhánh rẽ Bà Mùi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 25/09/2025 10:20:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý trạm T17 nhánh rẽ Bà Mùi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:40:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T27 nhánh rẽ Bà Mùi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 14:10:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Đông Hoà Bắc, xã Mỹ Quý trạm T9 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 14:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T33 nhánh rẽ Bà Mùi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 25/09/2025 15:10:00 ngày 25/09/2025 Khuôn viên công ty Trung Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:40:00 ngày 25/09/2025 15:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý trạm T36 nhánh rẽ Bà Mùi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Bàu Xoáy, xã Mỹ Quý trạm T22 UB-ấp 2 MQD Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Ba Dồn, xã Mỹ Quý trạm T6 nhánh rẽ Giồng Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Bà Mùi, xã Mỹ Quý nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 08:20:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T67 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 26/09/2025 09:20:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T70 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 26/09/2025 10:20:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T5 nhánh rẽ Xóm Mới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:40:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T17 nhánh rẽ Xóm Mới Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Giồng Ông Bạn, xã Đức Huệ nhánh rẽ Ông Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 14:10:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành trạm T76 Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 26/09/2025 15:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T84 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T11 nhánh rẽ Ấp Voi 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:10:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Voi, xã Đông Thành trạm T11A/1 ĐBP Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây nhánh rẽ Sơn Lợi Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Nhánh rẽ An Ninh Tây từ T37 đến T64, một phần ấp An Hòa, An Thạnh, Sơn Lợi, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 08:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/09/2025 10:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Bắc Đông - xã Thạnh Hoá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Đông Hoà - xã Thạnh Hoá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 14:30:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Công Bình - xã Tân Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 08:00:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Láng Lớn, Rọc Đô - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 25/09/2025 16:45:00 ngày 25/09/2025 Một phần ấp Láng Lớn, Rọc Đô - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 26/09/2025 09:30:00 ngày 26/09/2025 Trạm Bơm KT8 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

