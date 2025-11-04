Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4-9/11/2025: Cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 4-9/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu Phố 1 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố 16, 17, 22, 23 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp 6 xã Truông Mít; ấp Bến Mương, ấp Rộc A xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm An xã Thạnh Đức; ấp Phước Đông xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; ấp Cây Da xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Bàu Vừng xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu; ấp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Công Ty TNHH MTV SX-TM Viễn Thái; Cơ sở Chí Thâm; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Khu phố Lộc Hòa phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOTEL TIMES; Công ty TNHH sản xuất và thương mại đồ thờ Lý Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Hòa Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 (Không ghi khu vực trong dữ liệu cung cấp) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp 2 xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Hàn tiện Bình Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thạnh Phú xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp 4 xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Suối Dầm xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Hội Phú xã Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Tân Tiến xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp 5 xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Tân Trung xã Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Công ty Trường Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện dự kiến Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Nguyễn Thân Tặng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Hộ kinh doanh Kim Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Nguyễn Thị Trang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/11/2025 11:30 04/11/2025 Công ty TNHH Hưng Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Đoàn Văn Vũ Em Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Cơ sở hàn điện Đỗ Hoàng Lực Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Sầm Ngươn Nhứt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Viễn Thông Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/11/2025 17:00 04/11/2025 Cơ sở hàn điện Phạm Thị Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Ấp Bình Lương xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Công ty TNHH MTV Gỗ Đại Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Vũ Công Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Đèn đường Phòng kinh tế xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/11/2025 11:30 05/11/2025 Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Ấp Bình Lương xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Đèn đường Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Nhà Thờ Cao Xá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen – Chi Nhánh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/11/2025 17:00 05/11/2025 Lê Thị Thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 06/11/2025 11:30 06/11/2025 Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Đèn đường Phòng kinh tế xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Công ty CP Công Nghệ Gạch Không Nung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 06/11/2025 17:00 06/11/2025 Đèn đường Phòng kinh tế xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 07/11/2025 11:30 07/11/2025 Ấp An Thọ xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 07/11/2025 17:00 07/11/2025 Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 08/11/2025 17:00 08/11/2025 Ấp Thanh An xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 08/11/2025 10:00 08/11/2025 Ấp Tam Hạp xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 08/11/2025 11:30 08/11/2025 Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 08/11/2025 11:30 08/11/2025 Ấp Thành Nam xã Ninh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 08/11/2025 17:00 08/11/2025 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 09/11/2025 13:30 09/11/2025 Ấp 3 xã Châu Thành; ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước; xã Ninh Điền (trừ một số ấp); xã Hòa Hội (trừ ấp Bưng Rò) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 09:30:00 ngày 04/11/2025 Ấp Thuận An xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp Thuận An xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 09:00:00 ngày 05/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng Giáo dục Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi; ấp Phước Lộc B xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 05/11/2025 10:00:00 ngày 05/11/2025 Khu phố Ninh Bình, Ninh An phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 15:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp 3 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 05/11/2025 16:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp 1 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp 4 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Thuận Phước xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Phước Lộc xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 09:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 11:30:00 ngày 04/11/2025 Ấp Gò Đá xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 04/11/2025 10:00:00 ngày 04/11/2025 DNTN Hiếu Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp Gò Đá xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 09:30:00 ngày 05/11/2025 Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 06/11/2025 10:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thanh Xuân xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Cầu xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 11:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp 7 xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 11:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp 1, Thanh Tân xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu phố Long Hải phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/11/2025 17:00:00 ngày 04/11/2025 Khu phố Long Trung phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Khu phố 1 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/11/2025 17:00:00 ngày 05/11/2025 Khu phố 3 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Khu phố 2 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Khu phố Long Chí phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Trạm chuyên dùng Nội ô tòa Thánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 08/11/2025 11:30:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Trường Ân phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Trường Ân phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Khu phố Long Bình phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 05/11/2025 11:30:00 ngày 05/11/2025 Trạm bơm Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Tân Lập xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 06/11/2025 17:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Cao Su, ấp Long Tân xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 11:30:00 ngày 07/11/2025 HKD Lê Thanh Sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 17:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Long An xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Chánh xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 11:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Phước Thành, ấp Phước Lợi, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

