Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4-9/11/2025: Cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thứ ba, 14:56 04/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4-9/11/2025: Cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 4-9/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu Phố 1 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố 16, 17, 22, 23 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp 6 xã Truông Mít; ấp Bến Mương, ấp Rộc A xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm An xã Thạnh Đức; ấp Phước Đông xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; ấp Cây Da xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Bàu Vừng xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu; ấp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Công Ty TNHH MTV SX-TM Viễn Thái; Cơ sở Chí Thâm; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Khu phố Lộc Hòa phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOTEL TIMES; Công ty TNHH sản xuất và thương mại đồ thờ Lý Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Hòa Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

(Không ghi khu vực trong dữ liệu cung cấp)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp 2 xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Hàn tiện Bình Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Tân Kiên xã Tân Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thạnh Phú xã Tân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp 4 xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Suối Dầm xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Hội Phú xã Tân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Tân Tiến xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp 5 xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Tân Trung xã Tân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Công ty Trường Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu

Thời gian đóng điện dự kiến

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

08:00 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Nguyễn Thân Tặng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Hộ kinh doanh Kim Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Nguyễn Thị Trang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/11/2025

11:30 04/11/2025

Công ty TNHH Hưng Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Đoàn Văn Vũ Em

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Cơ sở hàn điện Đỗ Hoàng Lực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Sầm Ngươn Nhứt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Viễn Thông Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/11/2025

17:00 04/11/2025

Cơ sở hàn điện Phạm Thị Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Ấp Bình Lương xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Công ty TNHH MTV Gỗ Đại Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Vũ Công Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Đèn đường Phòng kinh tế xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/11/2025

11:30 05/11/2025

Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Ấp Bình Lương xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Đèn đường Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Nhà Thờ Cao Xá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen – Chi Nhánh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/11/2025

17:00 05/11/2025

Lê Thị Thảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 06/11/2025

11:30 06/11/2025

Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Đèn đường Phòng kinh tế xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Công ty CP Công Nghệ Gạch Không Nung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 06/11/2025

17:00 06/11/2025

Đèn đường Phòng kinh tế xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 07/11/2025

11:30 07/11/2025

Ấp An Thọ xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 07/11/2025

17:00 07/11/2025

Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 08/11/2025

17:00 08/11/2025

Ấp Thanh An xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 08/11/2025

10:00 08/11/2025

Ấp Tam Hạp xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 08/11/2025

11:30 08/11/2025

Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 08/11/2025

11:30 08/11/2025

Ấp Thành Nam xã Ninh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 08/11/2025

17:00 08/11/2025

Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 09/11/2025

13:30 09/11/2025

Ấp 3 xã Châu Thành; ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước; xã Ninh Điền (trừ một số ấp); xã Hòa Hội (trừ ấp Bưng Rò)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

09:30:00 ngày 04/11/2025

Ấp Thuận An xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp Thuận An xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

09:00:00 ngày 05/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng Giáo dục Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi; ấp Phước Lộc B xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 05/11/2025

10:00:00 ngày 05/11/2025

Khu phố Ninh Bình, Ninh An phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/11/2025

15:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp 3 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 05/11/2025

16:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp 1 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp 4 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Thuận Phước xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Phước Lộc xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

09:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

11:30:00 ngày 04/11/2025

Ấp Gò Đá xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 04/11/2025

10:00:00 ngày 04/11/2025

DNTN Hiếu Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp Gò Đá xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

09:30:00 ngày 05/11/2025

Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

11:30:00 ngày 05/11/2025

Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 06/11/2025

10:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thanh Xuân xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Cầu xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

11:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp 7 xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

11:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp 1, Thanh Tân xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Khu phố Long Hải phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/11/2025

17:00:00 ngày 04/11/2025

Khu phố Long Trung phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Khu phố 1 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/11/2025

17:00:00 ngày 05/11/2025

Khu phố 3 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Khu phố 2 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Khu phố Long Chí phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Trạm chuyên dùng Nội ô tòa Thánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 08/11/2025

11:30:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Trường Ân phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Trường Ân phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Khu phố Long Bình phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 05/11/2025

11:30:00 ngày 05/11/2025

Trạm bơm Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Tân Lập xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 06/11/2025

17:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Cao Su, ấp Long Tân xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

11:30:00 ngày 07/11/2025

HKD Lê Thanh Sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

17:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Long An xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Chánh xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

11:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Phước Thành, ấp Phước Lợi, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/10 -2/11/2025: Chi tiết những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Cùng chuyên mục

Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?

Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?

Sản phẩm - Dịch vụ - 43 phút trước

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhất là các ngành hot như IT, Marketing. CV ấn tượng chính là "tấm vé" đầu tiên giúp bạn chạm tới cơ hội việc làm phù hợp.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 4/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫn

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Reset cuộc sống: Khi Gen Z học cách 'giải nhiệt' bằng giấc ngủ sâu và ngụm trà xanh mát lạnh

Reset cuộc sống: Khi Gen Z học cách 'giải nhiệt' bằng giấc ngủ sâu và ngụm trà xanh mát lạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Khi mệt mỏi chạm ngưỡng, Gen Z chọn du lịch không để check-in, không để săn mây — mà chỉ để… ngủ. Những chuyến xe rời thành phố mang theo đôi tai nghe, vài cuốn sách và những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Không còn là hành trình khám phá, đó là chuyến "đi xa chỉ để tắt bớt nhịp sống", tìm lại hơi thở cân bằng giữa núi rừng và gió trời.

Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻ

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiên

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.

Xem nhiều

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe máy Honda đầu tháng 11 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Bảo vệ người tiêu dùng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu 2025 mở ra chặng đường mới cho chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu 2025 mở ra chặng đường mới cho chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới

Xu hướng
Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng có

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top