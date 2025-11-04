Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4-9/11/2025: Cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 4-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 4-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 4-9/11/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu Phố 1 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố 16, 17, 22, 23 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp 6 xã Truông Mít; ấp Bến Mương, ấp Rộc A xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm An xã Thạnh Đức; ấp Phước Đông xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; ấp Cây Da xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Bàu Vừng xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu; ấp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Công Ty TNHH MTV SX-TM Viễn Thái; Cơ sở Chí Thâm; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bàng; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Khu phố Lộc Hòa phường An Tịnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOTEL TIMES; Công ty TNHH sản xuất và thương mại đồ thờ Lý Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Hòa Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
(Không ghi khu vực trong dữ liệu cung cấp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp 2 xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Hàn tiện Bình Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thạnh Phú xã Tân Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp 4 xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Suối Dầm xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Hội Phú xã Tân Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Tân Tiến xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp 5 xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Tân Trung xã Tân Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Công ty Trường Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện dự kiến
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Nguyễn Thân Tặng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Hộ kinh doanh Kim Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Nguyễn Thị Trang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/11/2025
11:30 04/11/2025
Công ty TNHH Hưng Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Đoàn Văn Vũ Em
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Cơ sở hàn điện Đỗ Hoàng Lực
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Sầm Ngươn Nhứt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Viễn Thông Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/11/2025
17:00 04/11/2025
Cơ sở hàn điện Phạm Thị Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Ấp Bình Lương xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Công ty TNHH MTV Gỗ Đại Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Vũ Công Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Đèn đường Phòng kinh tế xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/11/2025
11:30 05/11/2025
Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Ấp Bình Lương xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Đèn đường Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Nhà Thờ Cao Xá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen – Chi Nhánh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/11/2025
17:00 05/11/2025
Lê Thị Thảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 06/11/2025
11:30 06/11/2025
Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Đèn đường Phòng kinh tế xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Công ty CP Công Nghệ Gạch Không Nung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 06/11/2025
17:00 06/11/2025
Đèn đường Phòng kinh tế xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 07/11/2025
11:30 07/11/2025
Ấp An Thọ xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 07/11/2025
17:00 07/11/2025
Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 08/11/2025
17:00 08/11/2025
Ấp Thanh An xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 08/11/2025
10:00 08/11/2025
Ấp Tam Hạp xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 08/11/2025
11:30 08/11/2025
Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 08/11/2025
11:30 08/11/2025
Ấp Thành Nam xã Ninh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 08/11/2025
17:00 08/11/2025
Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 09/11/2025
13:30 09/11/2025
Ấp 3 xã Châu Thành; ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước; xã Ninh Điền (trừ một số ấp); xã Hòa Hội (trừ ấp Bưng Rò)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
09:30:00 ngày 04/11/2025
Ấp Thuận An xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp Thuận An xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
09:00:00 ngày 05/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng Giáo dục Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi; ấp Phước Lộc B xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 05/11/2025
10:00:00 ngày 05/11/2025
Khu phố Ninh Bình, Ninh An phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
15:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp 3 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 05/11/2025
16:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp 1 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp 4 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Thuận Phước xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Phước Lộc xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
09:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
11:30:00 ngày 04/11/2025
Ấp Gò Đá xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 04/11/2025
10:00:00 ngày 04/11/2025
DNTN Hiếu Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp Gò Đá xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
09:30:00 ngày 05/11/2025
Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Ấp Thạnh Trung xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 06/11/2025
10:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thanh Xuân xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Cầu xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
11:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp 7 xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
11:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp 1, Thanh Tân xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu phố Long Hải phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/11/2025
17:00:00 ngày 04/11/2025
Khu phố Long Trung phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Khu phố 1 phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/11/2025
17:00:00 ngày 05/11/2025
Khu phố 3 phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Khu phố 2 phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Trạm chuyên dùng Nội ô tòa Thánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 08/11/2025
11:30:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Trường Ân phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Trường Ân phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 05/11/2025
11:30:00 ngày 05/11/2025
Trạm bơm Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Tân Lập xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 06/11/2025
17:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Cao Su, ấp Long Tân xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
HKD Lê Thanh Sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
17:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Long An xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Chánh xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
11:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Phước Thành, ấp Phước Lợi, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cạnh tranh gay gắt ở các ngành hot, làm sao để CV của bạn không bị "chìm"?Sản phẩm - Dịch vụ - 43 phút trước
Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhất là các ngành hot như IT, Marketing. CV ấn tượng chính là "tấm vé" đầu tiên giúp bạn chạm tới cơ hội việc làm phù hợp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 4/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 4/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13-17/11 hứa hẹn không gian mua sắm số an toàn, hấp dẫnBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 13-17/11. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.
Reset cuộc sống: Khi Gen Z học cách 'giải nhiệt' bằng giấc ngủ sâu và ngụm trà xanh mát lạnhSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Khi mệt mỏi chạm ngưỡng, Gen Z chọn du lịch không để check-in, không để săn mây — mà chỉ để… ngủ. Những chuyến xe rời thành phố mang theo đôi tai nghe, vài cuốn sách và những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Không còn là hành trình khám phá, đó là chuyến "đi xa chỉ để tắt bớt nhịp sống", tìm lại hơi thở cân bằng giữa núi rừng và gió trời.
Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng cóGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.
Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiênGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.
Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.
Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng cóGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe máy Honda đầu tháng 11 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…