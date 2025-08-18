Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 24/8/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 12:26 18/08/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18 - 24/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18 - 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 24/8/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 18 - 24/8/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 11:30:00

Khu phố Hiệp Bình, khu phố 8 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 11:30:00

18/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 11:30:00

19/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 11:30:00

20/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 11:30:00

21/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Khu Phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 11:30:00

23/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 11:30:00

23/08/2025 17:00:00

Khu phố 22 phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 17:00:00

Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 17:00:00

Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 07:30:00

24/08/2025 17:00:00

Khu phố Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 07:30:00

19/08/2025 17:00:00

Khu phố An Thành phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 17:00:00

Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 17:00:00

Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 12:00:00

Khu phố Lộc An phường An Tịnh Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 17:00:00

Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh Quới xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Nguyễn Quang Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Xưởng tole Thành An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Đèn đường Thạnh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Hàn tiện Trường Hân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Nguyễn Văn Triệu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

DNTN Hùng Duy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Khu phố 1 xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 17:00:00

Khu phố 4 xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 17:00:00

Khu phố 4 xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 11:30:00

Khách hàng: Trại Chăn Nuôi Hà Kim Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Khách hàng: Huỳnh Văn Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Tam Hạp xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Suối Muồn xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 17:00:00

Ấp Suối Muồn xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Thành Đông xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Long Phú xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Long Châu xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:30:00

21/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:30:00

21/08/2025 17:00:00

Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:30:00

Khu phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:30:00

22/08/2025 17:00:00

Ấp Thanh An xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 13:30:00

Khu phố Thanh Sơn, Thanh Hùng, Thanh Hòa, An Điền Phường Thanh Điền, ấp An Bình xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 09:00:00

Ấp Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp 1 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Láng xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Tân xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 09:00:00

18/08/2025 10:00:00

Ấp Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 10:00:00

18/08/2025 11:00:00

Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 11:00:00

18/08/2025 11:30:00

Ấp Ninh Hòa phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 14:30:00

18/08/2025 15:30:00

Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 09:30:00

Ấp Khởi An xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Bình xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Bình Linh phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Ninh Phú phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp B4 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 09:30:00

19/08/2025 10:30:00

Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 10:30:00

19/08/2025 11:30:00

Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:30:00

19/08/2025 14:30:00

Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 14:30:00

19/08/2025 15:30:00

Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 15:30:00

19/08/2025 16:30:00

Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 09:30:00

Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 09:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 09:00:00

20/08/2025 10:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 09:30:00

20/08/2025 10:30:00

Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:30:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:30:00

20/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH May mặc Vina Star

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 14:30:00

Ấp 3 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (xử lý nước thải)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 14:30:00

20/08/2025 15:30:00

Ấp 3 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 09:30:00

Ấp Phước An xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:30:00

21/08/2025 10:30:00

Ấp Phước An xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 10:30:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Lộc B xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 09:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 09:30:00

22/08/2025 10:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Trần Văn Lần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:30:00

22/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:30:00

22/08/2025 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 15:00:00

22/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng tôn Nguyễn Thành Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 09:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thái Bình Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 09:00:00

23/08/2025 10:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty cổ phần S-Core group

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 10:30:00

23/08/2025 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Cấp nước Phước Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:30:00

23/08/2025 15:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Như Anh 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 15:30:00

23/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư Quôc Tế 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 11:30:00

Ấp Suối Mây xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 13:30:00

18/08/2025 15:00:00

Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 15:00:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 07:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh An xã Tân Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/08/2025 07:00:00

19/08/2025 17:00:00

Khu phố 7 xã Tân Biên; Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 10:00:00

Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 09:30:00

Công ty Cổ Phần Bột mì Bảo Duy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 09:30:00

19/08/2025 10:30:00

Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 10:00:00

19/08/2025 11:30:00

Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:30:00

19/08/2025 15:00:00

Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 15:00:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Thạnh Trung xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 09:00:00

Ấp Tân Thanh xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 17:00:00

Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 09:00:00

20/08/2025 10:00:00

Ấp Tân Thanh xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 10:00:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Tân Nam xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 14:30:00

Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 14:30:00

20/08/2025 15:30:00

Ấp Tân Tiến xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 15:30:00

20/08/2025 17:00:00

Ấp Tân Tiến xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Công ty TNHH Solar Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Các ấp Cầu, Sân Bay, Mới, Trại Bí, Bàu Đưng, Gò Cát xã Thạnh Bình; xã Trà Vong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 15:00:00

23/08/2025 16:00:00

Ấp Gò Đá xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 17:00:00

Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 09:24:00

18/08/2025 17:30:00

Khu phố 1, 2 phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Khu phố 1 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 17:00:00

Khu phố 4 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 06:00:00

20/08/2025 06:30:00

Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 08:00:00

Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 11:30:00

Khu phố Long Khương phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 07:30:00

20/08/2025 17:00:00

Khu phố Long Chí phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 17:00:00

Khách hàng DNTN Hoàng Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 17:00:00

Ấp Trường Thiện phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

20/08/2025 15:30:00

20/08/2025 16:00:00

Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 17:00:00

Khu phố 3 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 17:00:00

Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 17:00:00

Ấp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 11:30:00

Ấp Thuận Hòa xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 11:30:00

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 08:00:00

18/08/2025 11:30:00

Khách hàng Lê Văn Hoảnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 13:30:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Xóm Khách xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/08/2025 13:30:00

18/08/2025 17:00:00

Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Long xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 08:00:00

19/08/2025 11:30:00

Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:30:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Long xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/08/2025 13:30:00

19/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Long Phú xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Thành xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 08:00:00

20/08/2025 11:30:00

Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/08/2025 13:30:00

20/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Long Cường xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 11:30:00

Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:30:00

21/08/2025 17:00:00

Ấp Long Cường xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:30:00

21/08/2025 17:00:00

Ấp B xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:30:00

Khu phố 1 xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:30:00

Ấp Long An xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 11:30:00

Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:30:00

22/08/2025 17:00:00

Ấp Long Thịnh xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Tây xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Ấp Phước Đông xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Khu phố 3 xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Ấp Long Phi xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 11:30:00

Khách hàng Cty CP Nâng lượng Sakura White

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:30:00

23/08/2025 17:00:00

Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:30:00

23/08/2025 17:00:00

Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 11:30:00

Ấp Bến xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 11:30:00

Ấp Voi xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 11:30:00

Khu phố 4 xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 11:30:00

Khách hàng Cty TNHH BAEK SAN TECHPRENE Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 13:30:00

24/08/2025 17:00:00

Ấp Bến xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 13:30:00

24/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 13:30:00

24/08/2025 17:00:00

Khu phố 4 xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 13:30:00

24/08/2025 17:00:00

Ấp Phước Lợi xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 13:30:00

24/08/2025 17:00:00

Khách hàng Cty TNHH Quốc tế May mắt JJL

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cắt điện liên tục 12 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
