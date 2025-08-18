Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18 - 24/8/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 18 - 24/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 18 - 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 18 - 24/8/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 11:30:00 Khu phố Hiệp Bình, khu phố 8 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 11:30:00 18/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 11:30:00 19/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 11:30:00 20/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 11:30:00 21/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 17:00:00 Khu Phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 11:30:00 23/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 11:30:00 23/08/2025 17:00:00 Khu phố 22 phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 17:00:00 Khu phố Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 Khu phố An Thành phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 17:00:00 Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 12:00:00 Khu phố Lộc An phường An Tịnh Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:00:00 Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh Quới xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Nguyễn Quang Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Xưởng tole Thành An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Đèn đường Thạnh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Hàn tiện Trường Hân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Nguyễn Văn Triệu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh Hiệp, xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 DNTN Hùng Duy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Khu phố 1 xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:00:00 Khu phố 4 xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:00:00 Khu phố 4 xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:30:00 Khách hàng: Trại Chăn Nuôi Hà Kim Tùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khách hàng: Huỳnh Văn Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Tam Sinh Duyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Tam Hạp xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Suối Muồn xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Suối Muồn xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Thành Đông xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Long Phú xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Long Châu xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Khu phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 17:00:00 Ấp Thanh An xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 13:30:00 Khu phố Thanh Sơn, Thanh Hùng, Thanh Hòa, An Điền Phường Thanh Điền, ấp An Bình xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 09:00:00 Ấp Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp 1 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Láng xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Tân xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 09:00:00 18/08/2025 10:00:00 Ấp Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 10:00:00 18/08/2025 11:00:00 Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 11:00:00 18/08/2025 11:30:00 Ấp Ninh Hòa phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 14:30:00 18/08/2025 15:30:00 Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 09:30:00 Ấp Khởi An xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Bình xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Bình Linh phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Ninh Phú phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp B4 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 09:30:00 19/08/2025 10:30:00 Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:30:00 19/08/2025 11:30:00 Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 14:30:00 Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 14:30:00 19/08/2025 15:30:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 15:30:00 19/08/2025 16:30:00 Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 09:30:00 Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 09:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 10:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:30:00 20/08/2025 10:30:00 Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:30:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:30:00 20/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH May mặc Vina Star Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 14:30:00 Ấp 3 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 14:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (xử lý nước thải) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:30:00 20/08/2025 15:30:00 Ấp 3 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 09:30:00 Ấp Phước An xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:30:00 21/08/2025 10:30:00 Ấp Phước An xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:30:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Lộc B xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 09:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:30:00 22/08/2025 10:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Trần Văn Lần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:30:00 22/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 14:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 15:00:00 22/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng tôn Nguyễn Thành Nhân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 09:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thái Bình Nguyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 10:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty cổ phần S-Core group Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 10:30:00 23/08/2025 11:30:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Cấp nước Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 13:30:00 23/08/2025 15:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Như Anh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 15:30:00 23/08/2025 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư Quôc Tế 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 11:30:00 Ấp Suối Mây xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 13:30:00 18/08/2025 15:00:00 Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 15:00:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh An xã Tân Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khu phố 7 xã Tân Biên; Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 10:00:00 Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 09:30:00 Công ty Cổ Phần Bột mì Bảo Duy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 09:30:00 19/08/2025 10:30:00 Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:00:00 19/08/2025 11:30:00 Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 15:00:00 Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 15:00:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Thạnh Trung xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 09:00:00 Ấp Tân Thanh xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 10:00:00 Ấp Tân Thanh xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Tân Nam xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 14:30:00 Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 14:30:00 20/08/2025 15:30:00 Ấp Tân Tiến xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:30:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Tân Tiến xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Công ty TNHH Solar Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 17:00:00 Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 17:00:00 Các ấp Cầu, Sân Bay, Mới, Trại Bí, Bàu Đưng, Gò Cát xã Thạnh Bình; xã Trà Vong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 15:00:00 23/08/2025 16:00:00 Ấp Gò Đá xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 17:00:00 Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 09:24:00 18/08/2025 17:30:00 Khu phố 1, 2 phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khu phố 1 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 17:00:00 Khu phố 4 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 06:00:00 20/08/2025 06:30:00 Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 08:00:00 Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 11:30:00 Khu phố Long Khương phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 Khu phố Long Chí phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Khách hàng DNTN Hoàng Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Trường Thiện phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 15:30:00 20/08/2025 16:00:00 Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 17:00:00 Khu phố 3 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 17:00:00 Khu phố Long Tân, Trường Phước, Trường Giang, Trường Thiện phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:00:00 Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 17:00:00 Ấp Trường Thiện, Trường An, Long Hải phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 11:30:00 Ấp Thuận Hòa xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 11:30:00 Ấp Long Hưng xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 08:00:00 18/08/2025 11:30:00 Khách hàng Lê Văn Hoảnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 13:30:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Xóm Khách xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 13:30:00 18/08/2025 17:00:00 Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Long xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:30:00 Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Long xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Long Phú xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Thành xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Long Cường xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 11:30:00 Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp Long Cường xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Ấp B xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Khu phố 1 xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Ấp Long An xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:30:00 Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 17:00:00 Ấp Long Thịnh xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Tây xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Ấp Phước Đông xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Khu phố 3 xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Ấp Long Phi xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 11:30:00 Khách hàng Cty CP Nâng lượng Sakura White Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 13:30:00 23/08/2025 17:00:00 Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 13:30:00 23/08/2025 17:00:00 Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 11:30:00 Ấp Bến xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 11:30:00 Ấp Voi xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 11:30:00 Khu phố 4 xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 11:30:00 Khách hàng Cty TNHH BAEK SAN TECHPRENE Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:30:00 24/08/2025 17:00:00 Ấp Bến xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:30:00 24/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:30:00 24/08/2025 17:00:00 Khu phố 4 xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:30:00 24/08/2025 17:00:00 Ấp Phước Lợi xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:30:00 24/08/2025 17:00:00 Khách hàng Cty TNHH Quốc tế May mắt JJL Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp