Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 24/8/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 18 – 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18 – 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18 – 24/8/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 11:00:00 TBA T.5 Trần Văn Đấu: Một phần đường Trần Văn Đấu, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 16:00:00 TBA Trại Xã Hội 1: Một phần đường Nguyễn Thông, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 09:30:00 TBA TĐ 56-1: Một phần khu phố Bình Quân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 12:00:00 NR. Gỗ Minh Tân: DNTN Gỗ Minh Tân, Công ty TNHH Việt cif, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 16:00:00 TBA T.26 Phạm Văn Điền 4: Một phần đường Phạm Văn Điền, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 14:30:00 TBA Bông Lúa: Một phần đường QL 1A- Kp Bình Quân 2, Bình Quân 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 12:00:00 TBA T.1 Huỳnh Hoàng Hiển: Một phần khu phố An Thuận 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 TBA T.64 Phạm Văn Ngô: Một phần Đường Phạm Văn Ngô, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 07:00:00 Một phần Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 07:00:00 CCN Tú Phương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:30:00 Một phần đường Quốc Lộ 62, một phần phường Long An, một phần phường Khánh hậu, xã Mỹ An tỉnh tây ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 06:30:00 Một phần đường Quốc Lộ 62, một phần phường Long An, một phần phường Khánh hậu, xã Mỹ An tỉnh tây ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 07:00:00 Một phần Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 07:00:00 CCN Tú Phương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 17:00:00 Mất điện một phố Thanh Xuân - phường 5, Ấp 1, 2, 4 và một phần ấp 3, KP Bình Cư 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 17:00:00 24/08/2025 17:30:00 Một phần đường Quốc Lộ 62, một phần phường Long An, một phần phường Khánh hậu, xã Mỹ An tỉnh tây ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:00:00 19/08/2025 07:30:00 Một phần xã Mỹ Thạnh và một phần ấp 9 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh (ấp 1 xã Tân Thành,ấp Bà Mía xã Mỹ Lạc, ấp 3 xã Long Thuận củ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 17:00:00 Một phần xã Mỹ Thạnh - tỉnh Tây Ninh (ấp 1, ấp 3 xã Tân Thành củ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 17:00:00 19/08/2025 18:00:00 Một phần xã Mỹ Thạnh và một phần ấp 9 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh (ấp 1 xã Tân Thành,ấp Bà Mía xã Mỹ Lạc, ấp 3 xã Long Thuận củ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 16:00:00 22/08/2025 17:00:00 Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 16:00:00 22/08/2025 17:00:00 Một phần ấp 3, ấp 4; Toàn bộ ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9 xã Tân Long - tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Toàn bộ ấp 7 xã Tân Long (ấp 2 xã Long Thuận củ) - tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 06:00:00 18/08/2025 07:00:00 Rec T1B Sò Đo (từ trụ 1B đến trụ 53 An Ninh: ấp Chánh xã Hậu Nghĩa, ấp Sơn Lợi, An Thuận, An Thạnh, xã An Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Cơ sở Hùng Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 471 Đức Hòa 3: từ trụ 1D đến trụ T16 Kanan: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 4 xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 472 Đức Hòa 3 từ trụ 1C đến trụ 25 Đường số 4 Xuyên Á,: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 473 Đức Hòa 3: từ trụ 1D đến trụ 1A Thanh Hải: Ấp Mới 2, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Mới 2 xã Mỹ Hạnh, Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 474 Đức Hòa 3 từ trụ 1C đến trụ 29 Đường số 3 Xuyên Á,: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 475 Đức Hòa 3: từ trụ 1B đến trụ T1 Hải Sơn Đức Hòa Đông: Ấp 5, Ấp mới 2 xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 476 Đức Hòa 3: từ trụ 1A đến trụ 119B Mỹ Hạnh: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, ấp mới 2 xã mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 477 Đức Hòa 3: từ trụ 1B đến trụ T42 Đức Hòa Đông: ấp mới 2, ấp 5 xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 478 Đức Hòa 3: từ trụ 1A đến trụ T1 Đường Xo: Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 478 Đức Hòa: từ trụ 01 đến trụ 42 Đức Hòa Đông: Ấp 4 xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 474 Đức Lập từ trụ 01 đến T30/24 Hoàng Gia: Ấp Mới 2, Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 475 Đức Lập: từ trụ T1 đến T137 Đường 36m: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 477 Đức lập: từ trụ 01 đến trụ 86/2 Đường 36m: Ấp Tràm Lạc, Rừng Dầu, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 479 Đức Lập từ trụ 01 đến trụ 167A Đường 36m: ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 18:00:00 MC 482 Đức Lập từ trụ 01 đến trụ T37 Hoàng Gia: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 16:30:00 Nhánh rẽ Trường Học: Một phần khu vực ấp Phước Lý, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 11:30:00 Trạm T159A Mũi Tàu Xoài Đôi: Một phần khu vực ấp Phước Hưng 1, 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 11:30:00 Trạm T18 Tân Điền: Một phần khu vực ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 11:30:00 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Bình, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 17:00:00 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Uyên, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 11:30:00 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Tân An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 17:00:00 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phong, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 11:30:00 Nhánh rẽ Công Ty TNHH REE SE Thái Dương, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 17:00:00 Trạm T9 Ấp Bắc: Một phần khu vực ấp Bắc, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 24/08/2025 05:00:00 24/08/2025 05:30:00 Nhánh rẽ Long Thượng (từ trụ 21 đến trụ 39), Nhánh rẽ Long Thượng 1, 2, 3, 4, Nhánh rẽ Tân Điền, Nhánh rẽ Tân Điền 1: Một phần khu vực Ấp Long Hưng. Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 05:30:00 24/08/2025 06:00:00 Đoạn từ Khu đô thị Gò Đen đến Ngã Tư Phước Lý: Toàn bộ khu vực ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ") Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 05:30:00 24/08/2025 06:00:00 Nhánh rẽ Phước Lý - T/C Xoài Đôi Phước Lý (từ trụ 238 đến trụ 247), Nr Phước Lý (từ trụ 62 đến trụ 72), Nr Vĩnh Phước (Từ trụ 01 đến trụ 21), Nr Long Thượng (từ trụ 01 đến trụ 20), Nr Long Hưng (từ trụ 01 đến trụ 09), Nr Long Hưng 2 (từ trụ 01 đến trụ 11/8), Một phần khu vực đoạn từ đường ĐT826 (Cầu Tràm )_ đến đường Đinh Đức Thiện ( ngay đường cao tốc Bến Lức- Long Thành) , đến KDC Năm Sao, đến đầu đường Long Thượng-Hưng Long: thuộc ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Tuyến 475 Cần Giuộc : Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Tuyến 479 Cần Giuộc : Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Tuyến 477 Cần Giuộc : Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Tuyến 473 Cần Giuộc : Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 17:00:00 Tuyến 471 Cần Giuộc : Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 17:30:00 24/08/2025 18:00:00 Đoạn từ Khu đô thị Gò Đen đến Ngã Tư Phước Lý: Toàn bộ khu vực ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh; Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ") Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 17:30:00 24/08/2025 18:00:00 Nhánh rẽ Phước Lý - T/C Xoài Đôi Phước Lý (từ trụ 238 đến trụ 247), Nr Phước Lý (từ trụ 62 đến trụ 72), Nr Vĩnh Phước (Từ trụ 01 đến trụ 21), Nr Long Thượng (từ trụ 01 đến trụ 20), Nr Long Hưng (từ trụ 01 đến trụ 09), Nr Long Hưng 2 (từ trụ 01 đến trụ 11/8), Một phần khu vực đoạn từ đường ĐT826 (Cầu Tràm )_ đến đường Đinh Đức Thiện ( ngay đường cao tốc Bến Lức- Long Thành) , đến KDC Năm Sao, đến đầu đường Long Thượng-Hưng Long: thuộc ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 18:00:00 24/08/2025 18:30:00 Nhánh rẽ Long Thượng (từ trụ 21 đến trụ 39), Nhánh rẽ Long Thượng 1, 2, 3, 4, Nhánh rẽ Tân Điền, Nhánh rẽ Tân Điền 1: Một phần khu vực Ấp Long Hưng. Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 11:30:00 Trạm DNTN Tám Cảm - T199/2 560kVA, ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 07:30:00 18/08/2025 16:30:00 Trạm CDCVL Kênh 79, một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 18/08/2025 13:00:00 18/08/2025 15:30:00 Trạm Tuyên Thạnh 8, một phần Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 09:00:00 Trạm Tân Thành 8, một phần Tân Thiết, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 16:30:00 Trạm cụm DCVL Bình Hiệp 1, một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 16:30:00 Trạm Ngã Tư Bình Hiệp, một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 09:30:00 19/08/2025 11:30:00 Trạm Tân Thành 1, một phần ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 14:30:00 Trạm Tân Thành 2, một phần ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 15:00:00 19/08/2025 16:30:00 Trạm T48 Tân Thành 9, một phần Cả Đá, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 09:00:00 Một phần Cả Đá, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Tại trụ T2 Nhánh rẽ Kinh T1 đến trụ H10 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:30:00 20/08/2025 11:30:00 Trạm T52 Kinh T1-3, một phần ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 14:30:00 Một phần Cả Đá, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Tại trụ T57 Nhánh rẽ Tân Thành - BPT đến trụ 6A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:00:00 20/08/2025 16:30:00 Một phần Cả Đá, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Tại trụ T92/3 Nhánh rẽ Tân Thành - BPT đến trụ 10A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 09:00:00 Một phần Ấp 2, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh trạm T119 đến trụ T116 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 16:30:00 Một phần Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Từ trụ T1 đến T5, từ T1 đến H7B/3 và từ T1 đến H23A thuộc DDHA trạm Gò Ót 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:30:00 21/08/2025 11:30:00 Một phần Ấp 2, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Tại trụ T138 Nhánh rẽ Tân Thành - BPT đến trụ 142 nhánh rẽ Tân Thành Bình Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 14:30:00 Một phần Ấp 2, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Tại trụ T162 Nhánh rẽ Tân Thành - BPT đến trụ H1A-H10A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 16:30:00 Một phần Ấp 2, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh Tại trụ T13 Nhánh rẽ Kinh Tân Thiết đến trụ H15A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Hòa, Tỉnh Tây Ninh Từ trụ T1 đến trụ T74 Nr Cây Khô Lớn 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 16:30:00 Một phần Ấp Tầm Đuông& ấp 1, 2, 3 xã Xã Bình Hiệp Tỉnh Tây Ninh Từ trụ T1 đến trụ T17 Nr Rạch Rồ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:00:00 22/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Bình Trung 2, xã Bình Hòa, Tỉnh Tây Ninh Từ trụ T9A đến trụ T47 Nr Kinh T2 - Kinh T2 ND Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 16:30:00 Một phần Ấp Tầm Đuông& ấp 1, 2, 3 xã Xã Bình Hiệp Tỉnh Tây Ninh Từ trụ T22 đến trụ T107 Nr Bình Hiệp - Lâm Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 16:30:00 Kết hợp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:30:00 19/08/2025 12:00:00 Trạm Phước Lợi 1, T103 Gò Đen Long Khê: một phần ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên Chuyển tải hạ thế 19/08/2025 08:30:00 19/08/2025 11:30:00 Công ty TNHH MTV Bê tông Phan Vũ - Đồng Nai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 16:00:00 Trạm T31 HTX Mỹ Trung: một phần ấp 3 Mỹ Yên xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 16:00:00 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây Dựng Điện Phan Vũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:30:00 20/08/2025 11:30:00 Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ Quảng Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 16:00:00 Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Xây dựng Phan Vũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:30:00 21/08/2025 11:00:00 Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 11:30:00 21/08/2025 13:00:00 Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 16:30:00 Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phan Vũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 17:00:00 Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa (trụ 1-26); nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 2 (trụ 1-11), nhánh rẽ Bến đò ấp 10 Lương Hòa (trụ 1-21): ấp 10 xã Lương Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:00:00 22/08/2025 15:00:00 Nhánh rẽ Hai Mắt Kiếng (trụ 1-23): một phần ấp 7 Nhựt Chánh xã Bình Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 16:30:00 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Long - Long An (PB06060057789) ;Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc (PB06060057788); Công ty TNHH Hưng Thịnh An Gia (PB06060057787); Công Ty TNHH Thương Mại An Gia An (PB06060057786) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 16:00:00 Trạm T4 Lộ Tám Thăng, T7 Lộ Tám Thăng: một phần ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức Chuyển tải hạ thế 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 16:00:00 Trạm T4 Lộ Tám Thăng, T7 Lộ Tám Thăng: một phần ấp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 16:30:00 Nhánh rẽ Phước Tuy (từ trụ T3 đến trụ T42): Một phần ấp 12, 23 và toàn bộ ấp 18, 19, 20, 21, 22 xã Cần Đước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 09:30:00 Trạm Long Cang 1: Một phần ấp 1 xã Long Cang (ấp 1 xã Long Cang cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 16:30:00 Trạm T231 Long Trạch: Một phần ấp Cầu Tràm xã Rạch Kiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 16:30:00 Nhánh rẽ Cầu Xây (từ trụ T1 đến trụ T17): Một phần ấp Cầu Xây, Cầu Tràm xã Rạch Kiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 11:30:00 Trạm Ấp 1 Long Cang 1: Một phần ấp 1 xã Long Cang (ấp 1 xã Long Cang cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 15:00:00 Trạm Ấp 1 Long Cang 2: Một phần ấp 1 xã Long Cang (ấp 1 xã Long Cang cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:30:00 20/08/2025 17:00:00 Nhánh rẽ KTĐC Bình Điền: Một phần ấp 1 xã Long Cang (ấp 1 xã Long Cang cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:30:00 21/08/2025 10:30:00 Trạm T2/1 Long Hựu Tây: Một phần ấp Long Hưng, ấp Đông xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 14:00:00 21/08/2025 17:00:00 Trạm P51 Tân Lân, T50A TTCĐ-Tân Lân: Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân và một phần ấp 10 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:30:00 Nhánh rẽ Kênh Phước Vĩnh (Từ trụ 01 đến trụ 23 nhánh rẽ Kênh Phước Vĩnh và các nhánh trên trục): Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Rạch Kiến Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 10:30:00 Trạm Tám Địa, trạm T6A ấp 2 Long Khê: Một phần ấp 8 xã Rạch Kiến Chuyển tải hạ thế 22/08/2025 09:30:00 22/08/2025 10:30:00 Trạm T94A Tân Lân - Chợ Trạm: Một phần ấp Long Mỹ xã Mỹ Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 11:00:00 22/08/2025 12:00:00 Trạm T219 Tuyến 471CĐ: Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:00:00 22/08/2025 14:00:00 Trạm T12/1 Chợ Kiến - Xoài Đôi: Một phần ấp 3, 4, 5 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 14:00:00 22/08/2025 17:00:00 Trạm Ấp 3 Phước Vân 2: Một phần ấp 11 xã Long Cang Chuyển tải hạ thế 22/08/2025 14:00:00 22/08/2025 17:00:00 Nhánh rẽ ấp 3 Phước Vân (từ trụ T12 đến trụ T29): Một phần ấp 11 xã Long Cang và một phần ấp 7 xã Rạch Kiến Chuyển tải hạ thế 22/08/2025 14:30:00 22/08/2025 15:30:00 Trạm Chợ Kiến 1: Một phần ấp 4, 5 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 16:00:00 22/08/2025 17:00:00 Trạm Chợ Kiến 2: Một phần ấp 5 xã Rạch Kiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 08:45:00 Công ty TNHH Shenzhen Quanneng VN (400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:30:00 23/08/2025 10:30:00 Trạm UB Long Sơn 1: Một phần ấp 1, 2, 5 xã Mỹ Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:15:00 23/08/2025 10:30:00 HKD Hồ Quốc Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 10:45:00 23/08/2025 12:00:00 CN Công ty Cổ Phần Hiệp Hòa Phát (320kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 13:30:00 23/08/2025 15:00:00 Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung LA (400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 14:00:00 23/08/2025 17:00:00 Trạm KDC Long Định: một phần ấp 8 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 15:30:00 23/08/2025 17:00:00 Cty Vận Tải & Cho Thuê Tàu Vàm Cỏ (HKD Nguyễn Thị Kim Nhanh) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 09:30:00 Trạm Hàn Tiện Mỹ Duyên – Ấp Đông Nam, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:00:00 19/08/2025 11:30:00 Trạm Xay xát Nguyễn Đắc Sức – Ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:00:00 19/08/2025 14:30:00 Trạm Hộ Kinh Doanh Trần Văn Bảnh – Ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 15:00:00 19/08/2025 16:30:00 Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Văn Kiếm – Ấp Cây Sao, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 16:30:00 Nhánh rẽ Cầu Bảy Thước - Nhơn Hòa (từ trụ số 04 đến trụ số 118): Ấp Bảy Mét xã Tân Thạnh, ấp Hải Hưng, Kinh Đạo, Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 09:30:00 Trạm Hộ sản xuất Lê Văn Tùng – Ấp Bảy Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 10:00:00 20/08/2025 11:30:00 Trạm Tổ Bơm Điện ấp Bảy Ngàn và HSX Nguyễn Thị Tuyết Hận – Ấp Bảy Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:00:00 20/08/2025 14:30:00 Trạm Hộ Sản Xuất Trần Thị Diệu – Ấp Bảy Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 15:00:00 20/08/2025 16:30:00 Trạm Xay xát Võ Thị Thưởng – Ấp Kênh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 09:30:00 Trạm Hộ sản xuất Phan Văn Lưỡng – Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 10:00:00 21/08/2025 11:30:00 Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Minh Luân – Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 14:30:00 Trạm Hộ Sản Xuất Phạm Thị Phượng – Ấp 2, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 15:00:00 21/08/2025 16:30:00 Trạm Xay xát Phạm Lương Năng – Ấp 2, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Nhánh rẽ Bùi Cũ (từ trụ số 01 đến trụ số 81): Ấp Bùi Cũ xã Hậu Thạnh; Ấp Huỳnh Tịnh xã Nhơn Hoà Lập; Ấp 4, 5, 6 xã Nhơn Ninh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 08:30:00 Ấp Nguyễn Lộc, Hoàng Mai, Nguyễn Rớt, Bùi Cũ xã Hậu Thạnh; Ấp Huỳnh Tịnh, Huỳnh Hớn, Bùi Thắng, Nguyễn Tán xã Nhơn Hoà Lập; Ấp 4, 5, 6 xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:00:00 22/08/2025 09:30:00 Ấp Nguyễn Rớt, Huỳnh Thơ, Bùi Cũ, Đường Chuyến, Nguyễn Khoẽ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 18:00:00 Ấp Hải Hưng, Kinh Đạo, Nguyễn Bảo, Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 18:00:00 Kinh Kháng Chiến Phải – Ấp Thận Cần xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 18:00:00 Ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh; Ấp Gò Nôi, Cây Sao, Kênh Chà, Phụng Thớt xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Phụng Thớt, Tân Chánh A, Tân Chánh B, Kinh 915, Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, Tân Long, Xóm Cò, Kinh Giữa, Kinh Đứng, Kinh Tè, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 09:30:00 Nhánh rẽ ấp 2 Mỹ Quý Tây, Một phần Ấp 2, Xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 10:00:00 19/08/2025 11:30:00 Nhánh rẽ Giồng Bún, Một phần Ấp 4, Xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 19/08/2025 13:30:00 19/08/2025 14:30:00 Một phần Ấp 4, Xã Mỹ Quý Trạm T8 Nr T314 tuyến 479 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 17:00:00 Một phần xã An Ninh ( Nhánh rẽ Sơn Lợi) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 09:00:00 Khu vực trạm T31 Rạch Cồn ấp Đông Hoà Bắc, Xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 17:00:00 Khu vực Trạm T62A/1 -479 Đức Huệ, Ấp Thành Tây, xã Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 09:30:00 21/08/2025 11:30:00 Khu vực TBA T10 Nr T31 Rạch Cồn, ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:30:00 21/08/2025 15:30:00 Khu vực TBA T41 Rạch Cồn Ấp Đông Hòa Bắc xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 16:00:00 21/08/2025 17:00:00 Khu vực TBA T12 Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc , ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 17:00:00 Khu vực đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, ấp 4 Mỹ Quý Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 10:00:00 Trạm T10 Bảy Chuyển một phần ấp Chánh, Xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:30:00 22/08/2025 11:30:00 Khuôn viên công ty Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 17:00:00 Khu vực trạm T113A Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Một phần ấp Thanh Hoà, Xã Đức Huệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 08:10:00 Khuôn viên công ty Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:20:00 23/08/2025 09:00:00 Khuôn viên công ty Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:10:00 23/08/2025 09:50:00 Khuôn viên công ty Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 14:30:00 23/08/2025 15:10:00 Khuôn viên công ty Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 15:30:00 23/08/2025 16:10:00 Khuôn viên công ty Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 16:20:00 23/08/2025 17:00:00 Trạm T9 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây Một phần ấp Đông Hòa Bắc Xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 09:00:00 21/08/2025 11:30:00 Khu SX trại giam Thạnh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 09:00:00 Cty Cổ phần Frefarm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:30:00 22/08/2025 10:30:00 Căn cứ Hậu Cần Kỹ thuật BCHQS Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 11:00:00 22/08/2025 12:00:00 Cty cổ phần năng lượng BCG Băng Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:00:00 22/08/2025 14:00:00 Cty cổ phần năng lượng BCG Băng Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 14:30:00 22/08/2025 15:30:00 Cty Kim Long 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 16:00:00 22/08/2025 17:00:00 TBĐ kênh Rạch Gia Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 17:00:00 22/08/2025 17:45:00 Ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 05:00:00 23/08/2025 06:00:00 Xã Tân Tây; ấp Hoàng Gia, ấp Bắc Đông, ấp Thạnh An, ấp Cái Tôm - xã Thạnh Hoá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 05:00:00 23/08/2025 06:00:00 Xã Tân Tây Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 05:00:00 24/08/2025 06:00:00 Xã Tân Tây; ấp Hoàng Gia, ấp Bắc Đông, ấp Thạnh An, ấp Cái Tôm - xã Thạnh Hoá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 18/08/2025 08:30:00 18/08/2025 09:15:00 Trạm T2 Trần Thị Thu Thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 08:00:00 20/08/2025 11:30:00 Trạm Bơm Nguyễn Văn Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 13:30:00 20/08/2025 16:30:00 T2 đến T11 Nr Gò Măng Đa: một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:30:00 21/08/2025 16:30:00 T2 đến T11 Nr Gò Măng Đa: một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 09:10:00 Trạm T111 Thái Trị: một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:30:00 22/08/2025 10:30:00 Trạm T140 Láng Lớn: một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 10:45:00 22/08/2025 11:45:00 Trạm T183 Tân Thành: một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 19:00:00 Tuyến 474VH: một phần xã Vĩnh Hưng, một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Tuyên Bình. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 19:00:00 Tuyến 472VH: một phần xã Tuyên Bình. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:30:00 23/08/2025 15:30:00 T2 đến T8 Nr Lộ Quẹo: một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 16:30:00 Một phần ấp: Cả Nổ, Gò Thuyền, Gò Thuyền B, xã Tân Hưng và một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 15:30:00 Một phần ấp Ngã Tư, một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 19/08/2025 07:30:00 19/08/2025 18:00:00 - Các trạm Long Trì 2, Long Trì 2-1, Cầu Đúc, Cầu Đúc 1. - Một phần ấp Cầu Đúc, xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 19/08/2025 08:00:00 19/08/2025 18:00:00 - Các trạm Ấp 1 Hòa Phú, Ấp 1 Hòa Phú 1, Ấp 1 Hòa Phú 3. - Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 18:00:00 - Các trạm Tân Long, Tân Long 2, Tân Long 2-2, Tân Long 2-1, Cù Tròn Tân Long, Cù Tròn Tân Long 2. - Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 20/08/2025 07:30:00 20/08/2025 18:00:00 Hộ TSTL Trần Trọng Hùng, Trần Trọng Hùng 1, Trương Văn Trạng, ấp Ái Ngãi, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 20/08/2025 09:30:00 20/08/2025 11:30:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Nguyễn Thị Chính( PTH) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 07:30:00 21/08/2025 18:00:00 - Các trạm XX Vĩnh Công 1, Lộ Đất Hiệp Thạnh. 1, Lộ Đất 2, Lộ Đất 2-1, Lộ Đất 2-2, Ấp 3 Hiệp Thạnh, Ấp 4 Hiệp Thạnh, Ấp 4 Hiệp Thạnh 1, Ấp 4 Hiệp Thạn 2, Ấp 5 Hiệp Thạnh, Ấp 5 Hiệp Thạnh 1 - Một phần ấp Bình Ân, Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 18:00:00 - Các trạm Lộ Làng 1, Lộ Làng 1-1, Lộ Làng 1-2, Lộ Làng 2, Phú Hòa 1-2, Phú Hòa 1, Phú Hòa 1-1, Phú Hòa 1-3, Phú Hòa 2, Phú Hòa 2-1, Phú Hòa 3, Phú Hòa 3-2, Phú Hòa 3-3, Phú Hòa 4, Ấp 2 Bình Quới 3, Ấp 4 Hòa Phú, Ấp 4 Hòa Phú 1. - Một phần ấp Hòa Phú 1, hòa Phú 3, Hòa Phú 4, Hòa Phú 5, Bình Cang xã Vĩnh Công. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 07:30:00 22/08/2025 18:00:00 Các trạm Ấp 2 Phước Tân Hưng 1, Cầu Chùa 5, Cầu Chùa 5-1, Cầu Chùa 5-2, Châu Ngọc Thanh XC. - Một phần ấp 2,4,5 xã Tầm Vu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 07:30:00 Tuyến 475TV từ trụ 187 đến trụ T.189A và các Nhánh rẽ Cầu Phú Lộc, Lộ Dừa Thanh Phú Long, Thanh Quới, Tân Long, Kênh 30/4,Nguyễn Văn Phương XC, Xuân Hòa 1+2+3+4, Trần Phong Nhã XC, Huỳnh Thế Sung XC. - Một phần ấp Lộ Đá, Chợ Ông Bái, Cầu Hàng xã An Lục Long, ấp Thanh Tân, Thanh Hòa, Thanh Phú, xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 07:30:00 Một phần xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 07:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 13:30:00 Tuyến 474TV từ trụ 178 đến trụ T.223A và các Nhánh rẽ Lộ ông Nhạc, Ông Bái, Chợ Ông Bái, Hai Cẩm, Cù Văn Sóc XC, Nguyễn Văn Quân XC, An Tập, La Cua, Nguyễn Văn Đa XC - Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Tân Long, Bào Dài, Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ; ấp Lộ Đá, An Tập, Chợ Ông Bái xã An lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 18:00:00 Tuyến 476TV-TVĐ (từ trụ số 190A đến trụ số 223A và các Nhánh rẽ Phú Tây A, Phú Tây B, Dương Văn Quảng XC) - Một phần ấp Thanh Tân, Phú Tây A, Phú Tây B, xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:00:00 23/08/2025 18:00:00 Các trạm La Cua 2, Nguyễn Văn Đa XC. - Một phần ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 13:30:00 Các trạm Ấp 5 Phước Tân Hưng 2-1, Ấp 5 Phước Tân Hưng 2, Ấp 5 Phước Tân Hưng 3. - Một phần ấp 5 xã Tầm Vu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 12:30:00 23/08/2025 13:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 13:30:00 23/08/2025 18:00:00 Các trạm Ấp 7 Phước Tân Hưng 1, Ấp 7 Phước Tân Hưng 2, Ấp 7 Phước Tân Hưng 1-1, Ấp 4 Phước Tân Hưng. - Một phần ấp 4,7 xã Tầm Vu. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 17:00:00 23/08/2025 18:00:00 Tuyến 475TV từ trụ 187 đến trụ T.189A và các Nhánh rẽ Cầu Phú Lộc, Lộ Dừa Thanh Phú Long, Thanh Quới, Tân Long, Kênh 30/4,Nguyễn Văn Phương XC, Xuân Hòa 1+2+3+4, Trần Phong Nhã XC, Huỳnh Thế Sung XC. - Một phần ấp Lộ Đá, Chợ Ông Bái, Cầu Hàng xã An Lục Long, ấp Thanh Tân, Thanh Hòa, Thanh Phú, xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 17:00:00 23/08/2025 18:00:00 Một phần xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện