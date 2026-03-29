Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 3/2026

Nhà mặt phố tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ vẫn neo ở ngưỡng cao

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại khu vực 5 phường mới tại quận Hà Đông cũ vẫn được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt tại phường Hà Đông mới không chỉ là khu vực có lượng thông tin rao bán nhà mặt phố nhiều nhất, mà còn là nơi dẫn đầu về mức giá bán so với 4 phường còn lại.

Theo khảo sát, giá bán nhà mặt phố tại phường Hà Đông đang dao động phổ biến với mức giá từ 300-450 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 87m2, nằm trên mặt đường Nguyễn Văn Lộc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội mới (tức phường Quang Trung, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 38 tỷ đồng, tương đương 436,78 triệu đồng/m2.

Không rầm rộ như phường Hà Đông, tuy nhiên lượng thông tin rao bán nhà mặt phố tại các phường còn lại như Kiến Hưng, Dương Nội, Yên Nghĩa và Phú Lương vẫn khá sầm uất, giá bán cũng không hề rẻ, dao động phổ biến trong khoảng từ 180-400 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà mặt phố rộng 146,7m2 nằm trên mặt đường Ngô Quyền, phường Dương Nội (tức phường La Khê, quận Hà Đông cũ) hiện đang được rao bán với giá 39 tỷ đồng, tương đương 265,85 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 100m2 tại khu đô thị mới Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội mới (tức phường Phú La, quận Hà Đông cũ) hiện đang được rao bán với giá 37 tỷ đồng, tương đương 370 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 80m2 nằm trên mặt phố Tố Hữu, phường Yên Nghĩa hiện đang được rao bán với giá 23,5 tỷ đồng, tương đương 293,75 triệu đồng/m2.

Tại đường Ba La, phường Phú Lương, căn nhà mặt phố thiết kế 7 tầng, rộng 51m2 hiện đang được định giá bán là 15,6 tỷ đồng, tương đương 305,88 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

