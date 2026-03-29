Nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá, chung tay người dân giảm áp lực chi tiêu

Ngày 29/3, ghi nhận của phóng viên tại siêu thị GO! Long Biên (Hà Nội), rất nhiều mặt hàng thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh đang áp dụng giảm giá sâu.

Đơn cử, ở nhóm thực phẩm, nhiều mặt hàng bánh kẹo, cà phê được giảm giá sâu tới 50%. Một số sản phẩm nổi bật như MacCoffee giảm còn 49.500 đồng/gói, hay bánh ngũ cốc Oat Krunch áp dụng chương trình mua 2 tặng 1.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, nhiều sản phẩm quen thuộc cũng được điều chỉnh giá giảm tới 30%. Điển hình như bánh gạo An còn 21.500 đồng/gói, cùng nhiều chương trình mua 2 tặng 1 cho các mặt hàng ăn vặt phổ biến.

Tại hệ thống siêu thị GO!, nhóm gia vị và nhu yếu phẩm thiết yếu ghi nhận mức giá cạnh tranh hơn, như dầu đậu nành Tường An hiện còn 259.000 đồng/bình; hạt nêm đồng giá 63.500 đồng/gói.

Ở nhóm gia vị và nhu yếu phẩm thiết yếu cũng ghi nhận mức giá cạnh tranh hơn, như dầu đậu nành Tường An hiện còn 259.000 đồng/bình.

Trao đổi với phóng viên, đại diện siêu thị này cho hay, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và giá thành hàng hóa leo thang, việc giữ ổn định "giỏ hàng" cho người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu. Do đó, hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình "Giá luôn bất bại" như một cách san sẻ áp lực chi tiêu, giúp người dân yên tâm mua sắm.

Đại diện siêu thị cho hay, ngoài giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu, siêu thị triển khai chương trình hoàn tiền đối với khoảng 20.000 hàng tiêu dùng nhanh nếu người tiêu dùng phát hiện sản phẩm cùng loại có giá cao hơn đối thủ trong bán kính 3km.

Không chỉ riêng GO!, nhiều hệ thống bán lẻ lớn khác như Tops Market, Co.opmart, Co.opXtra... cũng đồng loạt vào cuộc.

Ghi nhận của phóng viên tại siêu thị GO! Long Biên (Hà Nội) cho biết, rất nhiều mặt hàng thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh đang áp dụng giảm giá sâu.

Tại hệ thống thuộc Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood…, hàng nghìn mặt hàng thiết yếu đã được giảm giá mạnh, nhiều sản phẩm như gạo, dầu ăn, mì ăn liền, gia vị, bánh kẹo giảm tới 50%.

Bên cạnh đó, các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau củ, trái cây cũng được áp dụng chương trình giảm giá luân phiên khoảng 10–15%, kết hợp nhiều hình thức ưu đãi như mua 1 tặng 1, đồng giá hoặc giảm trực tiếp, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Không dừng lại ở khuyến mãi, nhiều doanh nghiệp còn chủ động "giữ giá" thông qua đàm phán với nhà cung cấp và tối ưu chi phí logistics.

Hệ thống MM Mega Market Vietnam triển khai chương trình "khóa giá" cho khoảng 300 mặt hàng thiết yếu, đồng thời phát triển nhãn hàng riêng để đảm bảo mức giá cạnh tranh.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá xăng dầu có nguy cơ tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển và chuỗi cung ứng, việc các doanh nghiệp bán lẻ chủ động giảm giá, tăng khuyến mãi và giữ ổn định nguồn hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định tâm lý thị trường.

Tại một số địa phương, hệ thống WinMart cũng tăng cường khuyến mãi, giảm giá nhiều nhóm hàng tiêu dùng, kết hợp đảm bảo nguồn cung ổn định nhằm hạn chế tác động từ chi phí đầu vào tăng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá xăng dầu có nguy cơ tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển và chuỗi cung ứng, việc các doanh nghiệp bán lẻ chủ động giảm giá, tăng khuyến mãi và giữ ổn định nguồn hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định tâm lý thị trường.

Khi giá tại hệ thống siêu thị được duy trì hợp lý, người tiêu dùng sẽ giảm lo ngại về việc tăng giá dây chuyền, từ đó góp phần giữ nhịp tiêu dùng ổn định.

Có thể thấy, sự vào cuộc đồng bộ của các hệ thống phân phối lớn không chỉ giúp giảm áp lực chi tiêu trước mắt mà còn tạo "lá chắn" quan trọng, góp phần bình ổn thị trường trong giai đoạn nhiều biến động do giá xăng dầu gây ra.

