Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 21 – 25/5/2025: Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài

Một phần ấp 9B xã An Trường A

Một phần ấp 9C xã An Trường A

TT Càng Long, xã Mỹ Cẩm, ấp 3, 3A, 4, 5 xã An Trường

25/05/2025 07:30:00

25/05/2025 09:00:00

Một phần ấp Lo Co A, Lo Co B, 9C, 9B, Trung Thiên xã An Trường A