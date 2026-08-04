Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng

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Phạt tiền lên đến 6 triệu đồng khi chậm sang tên sổ đỏ.

Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào? GĐXH - Hiện nay, để ổn định tài sản, hỗ trợ con cái an cư hoặc chuẩn bị cho kế hoạch thừa kế nhiều cha mẹ có nhu cầu sang tên sổ đỏ cho con. Ngoài các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần hoàn tất, người dân cần thực hiện kê khai đầy đủ thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con? GĐXH - Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.