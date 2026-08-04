Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng

Thứ ba, 10:01 04/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tùy trường hợp cá nhân hay tổ chức chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt từ 2.000.000-6.000.000 đồng.

Phạt tiền lên đến 6 triệu đồng khi chậm sang tên sổ đỏ.

Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng - Ảnh 2.Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào?

GĐXH - Hiện nay, để ổn định tài sản, hỗ trợ con cái an cư hoặc chuẩn bị cho kế hoạch thừa kế nhiều cha mẹ có nhu cầu sang tên sổ đỏ cho con. Ngoài các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần hoàn tất, người dân cần thực hiện kê khai đầy đủ thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng - Ảnh 3.Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?

GĐXH - Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.

Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng - Ảnh 4.3 bước cấp đổi sổ đỏ nhanh chóng, dễ dàng theo quy định mới

GĐXH - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Để làm thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ, nhanh chóng, dễ dàng, đúng quy định, người dân có thể tham khảo 3 bước cơ bản sau.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.