Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Có nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 14 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 14 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 14 - 18/1/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: - Đường Trần Văn Sên, Phường Trà Vinh. - Đường 19 tháng 5 nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy ca phê Phố Mới); Phường Trà Vinh - Đường 19 tháng 5 nối dài từ quán kem Mi Kha đến Võ Văn Kiệt (dãy quán kem Mi Kha); Phường Trà Vinh - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Karaoke Tú Hạnh, Cơ sở Phan Thị Màu, Hộ kinh doanh Sang Sang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/01/2026 đến 15:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần Ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phiêu xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh và khách hàng Doãn Thị Lãnh (trạm Khóm 8) thuộc xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 10:00:00 ngày 13/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Lớn và một phần ấp Châu Hưng xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/01/2026 đến 12:00:00 ngày 13/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh Xáng 5 thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/01/2026 đến 16:30:00 ngày 13/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chông Nô 2, 3, An Bình, An Lộc, An Hòa, Hòa An, An Trại xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/01/2026 đến 16:30:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Cây Da Tập Sơn 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Đồn Điền 1
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 10:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Chợ Leng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Ấp Chợ An Quảng Hữu 1
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bún Đôi 3
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mù U2.2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mộc Anh 1.1
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mộc Anh 2
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mộc Anh 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mộc Anh 3
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Kim Hoàng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một hần ấp Xoài Lơ- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Chợ Lưu nghiệp Anh 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 08:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Đặng Hữu Tiền
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Bãy Sào Dơi 2
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Kim Thâm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trạm CN Bãi Xào Dơi
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Thạch Thị Sum
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Ấp 5 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Thành Đông - xã Tân Hòa (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Xóm Vó - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Thọ 1 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Trung Giồng A - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/01/2026 đến 15:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Trung Giồng A - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Một phần một phần khóm Bào Sen phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 09:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phan Văn Nhẩn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 10:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT La Văn Sớm, NT La Văn Sớm 1
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 14:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lâm Văn Quẩn, NT Nguyễn Văn Trấn
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 15:00:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/1/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Qui Nông A xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 09:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng HKD Trần Cẩm Thu ấp Truôn xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trần Thị Bông ấp Chăng Mật xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Nhà Máy Tôn Thép Thịnh Phát ấp Chăng Mật xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Sửa Chữa Ô Tô ấp Chăng Mật xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Ngô Thanh Hùng thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/01/2026 đến 10:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thanh Nhũ thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Hà Long Mến 3, Hà Long Mến 1 , Hà Long Mến 2 thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khưu Thanh Cường thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Nhựt Hoàng 1 thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Huỳnh thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Tèo thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Da, Cây Xoài - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Theo thuộc ấp Đông Thành - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành - xã Long Thành, Một phần ấp Cái Cỏ, Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
