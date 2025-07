Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1 – 6/7/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp An Thới 2, một phần thuộc ấp An Thới, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long.

06/07/2025 07:00:00

06/07/2025 16:30:00

Các hộ sử dụng điện thuộc toàn xã Lục Sĩ Thành và toàn xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. _ Các hộ sử dụng điện thuộc xã Phong Nẫm và ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.