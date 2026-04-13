Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 13 - 19/4/2026: Hàng loạt khu dân cư bị mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 6 – 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 13 - 19/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 13 - 19/4/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khu làm việc của Cửa hàng ăn uống Jollibee, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Sở kế hoạch đầu tư (không còn sử dụng), đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Hoa Viên An Bình, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của HKD Tuyết Nhung Chipas, đường Lê Minh Hữu, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của XD Thanh Đức, đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Phà Đình Khao, đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng Điện Máy Xanh, đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Nhà khách Tỉnh đội, đường Hoàng Thái Hiếu, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Chủng Viện Vĩnh Long, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Bánh Mì Trường Thịnh, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Sở Tài nguyên và Môi Trường, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Viện Kiểm Soát, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cơ sở thùng nước đá Tấn Phát, ấp Tân Bình, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Cty TNHH Nhựa Thái Hoa, Lò Nem Sáu Xệ 3, khóm Tân Quới Hưng, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường gốm đỏ từ ngã ba đường Phạm Hùng đến ngã ba đường Võ Văn Kiệt; Trường dạy nghề Số 9, HTX thủ công Mỹ Nghệ, Kho bạc Nhà nước, BHXH Tỉnh, Cục thuế Tỉnh, Hội đồng Nhân dân Tỉnh, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chợ Vĩnh Xuân, một phần tổ 13,14, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/04/2026 đến 13:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân An 1B, một phần tổ 8 ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/04/2026 đến 10:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: C Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân An 2B, một phần tổ 10+11 ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 15/04/2026 đến 11:45:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cái Bần, một phần tổ 14 ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Thạnh, một phần tổ 16 ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Sung 1A, một phần tổ 7 ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/04/2026 đến 10:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Thạnh 2A, một phần tổ 11 ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 15/04/2026 đến 11:45:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: _ Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Thạnh 2B, một phần tổ 15 ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành. _Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Trường Mầm Non Phú Thành, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Thạnh 3, một phần tổ 11 ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Cty Minh Phát, ấp Hồi Tường, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/04/2026 đến 10:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Cty CP Nhựa Sao Việt, ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/04/2026 đến 13:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm XX Thành Tiền + Lau Gạo Thành Tiền, ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 15:15:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Cơ Khí Anh Khoa, ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Thuận 4A+5+5A, một phần tổ 13+14+15+16 ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 15:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Hưng 2, một phần tổ 11 ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/04/2026 đến 10:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Lợi 1A, một phần tổ 14 ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/04/2026 đến 11:45:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Xuân 2, một phần tổ 16 ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Xuân 2A, một phần tổ 15 ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Xuân 3B, một phần tổ 13 ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/04/2026 đến 10:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cồn Công, một phần tổ 17 ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/04/2026 đến 11:45:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Long 1B, một phần tổ 12 ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Long 2A, một phần tổ 11 ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Môt KH HKD Hiếu Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 13/04/2026 đến 13:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các Khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 1, Đìa Thùng 2, 2A, Đia Thùng 4, 4A thuộc Tổ 6, 8 ấp Cây Bàng; Tổ 12 ấp Mỹ Thành, Tổ 3 ấp Mỹ Hung xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 16:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc Tổ 7 ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp; ấp 2, 3, 9A, 8A, 10, 11 xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 16:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng thuộc ấp Mỹ Trung 1, Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 2, Mỹ Phú 3 xã Tam Bình và ấp 6B, Phú Sơn C xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/04/2026 đến 16:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Hòa Hiệp và một phần ấp 4, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3, 4, Mỹ Phú 1, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/04/2026 đến 16:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 11 khóm 5; Một phần từ tổ 8 đến tổ 16 khóm Mỹ Hưng 1; Một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm Mỹ Hưng 2 phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu 2A thuộc một phần tổ 10 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 10:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu 2B thuộc một phần tổ 10, tổ 11, tổ 14 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/04/2026 đến 12:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu 2 thuộc một phần từ tổ 11 đến tổ 13 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/04/2026 đến 15:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 2A thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 10:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hoà 2C thuộc một phần từ tổ 5 đến tổ 7 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/04/2026 đến 12:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Hoá Thành thuộc khu dân cư vượt lũ Hoá Thành và một phần từ tổ 6 đến tổ 7 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/04/2026 đến 15:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành 3 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm Hoá Thành 1; Một phần tổ 1, tổ 4, tổ 5 khóm Hoá Thành 2, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 10:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành B thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Hoá Thành 1; Một phần tổ 5 khóm Hoá Thành 2, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoá Thành A1 thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 7 khóm Hoá Thành 1, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/04/2026 đến 15:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phú Hữu Đông, Phú Hữu Tây, Phú Hưng, Phú Hòa, Phú Tân, Phú An - Xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/04/2026 đến 07:15:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm Đông An, Đông Bình, Đông Bình A, Đông Bình B, Đông Bình C, Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh An, Thạnh Hoà, phường Đông Thành; - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, phường Bình Minh; - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Mỹ, Phú Thành, Phú Nghĩa, Phú Thọ, Phú Long, Phú Yên, Phú Hưng, Phú Ninh, Phú Trường, Phú Hoà Yên, Phú Điền, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phú Hữu Đông, Phú Hữu Tây, Phú Hưng, Phú Hòa, Phú Tân, Phú An - Xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 3-6 Trung Nghĩa, thuộc tổ 10, 11 ấp 3, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Thuận 3, thuộc tổ 12, ấp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường Thọ 3A, thuộc tổ 9, 10, ấp Trường Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Nghĩa 3 thuộc tổ 15, 16, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Than Gáo Dừa, thuộc tổ 16, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/04/2026 đến 14:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Bình 6, thuộc tổ 14, ấp Quang Bình, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vàm An 1A, thuộc tổ 6, ấp Vàm An, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm KNO Huỳnh Thảo, thuộc tổ 12, ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 10:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Thủ 2, thuộc tổ 5, 6, ấp Hiếu Thủ, xã Hiếu Nhơn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/04/2026 đến 12:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 2-1 Trung Ngãi, thuộc tổ 3, 4, ấp 2, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Trạch 1, thuộc tổ 6, 7, ấp Quang Trạch, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 10:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bời Lời 1, thuộc tổ 4, 5, ấp Bời Lời, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/04/2026 đến 12:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Bình 2, thuộc tổ 7, 8, ấp Quang Bình, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Phụng 2, trạm Hiếu Phụng (ngã ba Cầu Vĩ, chợ Hiếu Phụng) thuộc tổ 5, 6, ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/04/2026 đến 11:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Tam Lập Thành, thuộc ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/04/2026 đến 09:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Cty TNHH Vạn Thành Đạt, thuộc ấp Quới Hiệp, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/04/2026 đến 12:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Cty TNHH MYNA BANG, thuộc ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hòa Nghĩa, thuộc ấp Hòa Nghĩa, An Hòa, Trung Hậu, Trường Thọ, Tân Trung, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/04/2026 đến 17:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 2-4, tổ 14, ấp Bình Hòa 2; tổ 20, ấp Thiềng Long 2, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 3-1, tổ 19, ấp Bình Hòa, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 2-3, tổ 12, ấp Bình Hòa 1; tổ 7, ấp Bình Hòa 2, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:30:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc: ấp Gò Nhum, Thanh Phong, Tân Phong, Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 16:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc: một phần ấp 3, xã Hòa Hiệp; Cầu Ván, Ngã Ngay, Tân Hiệp, xã Tân Long Hội; Một phần ấp Phước Lộc Thọ, Phước Lộc A, xã Bình Phước; Ấp An Hiệp, Hậu Thành, An Phú, An Phú A, An Phú B, Long Tân, An Đức, Long An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 16:30:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Khách hàng Gạch ngói Thanh Dung ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/04/2026 đến 09:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Gạch Ngói Lê Hoàng Sơn ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/04/2026 đến 10:50:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trại Gà Hồng Trinh ấp Tân Qui - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/04/2026 đến 14:00:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng chăn nuôi Khánh Hưng ấp Tân Qui - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 13/04/2026 đến 15:10:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng chăn nuôi Mộng Thi + Gạch ngói Trung Phát 1 ấp Hòa Phú - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 13/04/2026 đến 16:50:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn 2A tổ NDTQ số 05 ấp Cái Cạn - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/04/2026 đến 12:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Phú 1 tổ NDTQ số 02 ấp Mỹ Phú - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 17:00:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Gạch Ngói Tân Mai 2A ấp Vàm Lịch - xã cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 14/04/2026 đến 09:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Gốm Sứ Thiên Long ấp An Hương 1 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ông Thâm 1, tổ NDTQ số 5, ấp Phước Thủy - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 09:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Quyết, tổ NDTQ số 3, ấp Phú Hòa - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 15/04/2026 đến 10:15:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Hạnh B, tổ NDTQ số 11, ấp Mỹ Hạnh - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vàm Lịch 2A, tổ NDTQ số 8, ấp Vàm Lịch - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/04/2026 đến 14:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa 1B, tổ NDTQ số 2, ấp An Hòa - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/04/2026 đến 15:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Giồng Dài 8, tổ NDTQ số 4, ấp Giồng Dài - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Giồng Dài 5, tổ NDTQ số 5, ấp Giồng Dài - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/04/2026 đến 17:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ NDTQ số 2 + số 3 + số 4, ấp Hòa Mỹ - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An 3 tổ NDTQ số 9, ấp Tân Hội - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 09:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An Hội 4A tổ NDTQ số 6, ấp Tân An - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/04/2026 đến 10:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thân Bình 1 tổ NDTQ số 2 ấp Thân Bình - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Bình 2 tổ NDTQ số 3 ấp Thân Bình - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 14:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Số 1A tổ NDTQ số 5 ấp Thân Bình - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/04/2026 đến 15:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Số 1 tổ NDTQ số 9 ấp Phước Lộc Thọ - xã Bỉnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường B tổ NDTQ số 12 ấp Phước Tường - xã Bỉnh Phước

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/04/2026 đến 17:00:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hợp Tác Xã Sầu Riêng Chánh An ấp Hòa Phú - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 12:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thạch Võ 1 ấp Định Thới A - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Tường A3 tổ NDTQ số 5, ấp Phước Tường - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/04/2026 đến 09:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lợi tổ NDTQ số 6, ấp Phước Tường - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/04/2026 đến 10:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thượng 2 tổ NDTQ số 22, ấp Phước Thượng - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/04/2026 đến 11:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thọ 1 tổ NDTQ số 7, ấp Phước Trinh - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/04/2026 đến 14:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trinh A tổ NDTQ số 8, ấp Phước Trinh - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/04/2026 đến 15:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lộc B tổ NDTQ số 13, ấp Phước Lợi - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/04/2026 đến 16:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trùm Định tổ NDTQ số 2, ấp Phước Chí - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/04/2026 đến 17:00:00 ngày 17/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số: 02 + số 03 + số 05 ấp Đồng Bé, tổ NDTQ số 2 ấp Ngã Ngay - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Qui 2-2 thuộc tổ NDTQ số: 07, ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/04/2026 đến 16:30:00 ngày 13/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An C2 thuộc Tổ NDTQ số: 04 ấp Tân Mỹ, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/04/2026 đến 11:00:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vàm Lịch 1 thuộc tổ NDTQ số: 02, ấp Vàm Lịch, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/04/2026 đến 16:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Phước 1, thuộc tổ 1, ấp An Thới, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Phước 2, thuộc tổ 1, ấp An Phước, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/04/2026 đến 11:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân An Thạnh 3, thuộc tổ 7, 8, ấp An Thới, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 16:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thới 1, thuộc tổ 10, ấp An Thạnh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/04/2026 đến 16:30:00 ngày 14/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/04/2026 đến 11:30:00 ngày 15/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 1, thuộc tổ 8, ấp Tân Biên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 2, thuộc tổ 4, ấp Tân Yên, Tân Hương, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/04/2026 đến 11:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Huyện Hàm 5, thuộc tổ 3, ấp Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Huyện Hàm 6, 6A, thuộc tổ 2, ấp Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/04/2026 đến 16:30:00 ngày 16/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Thành Quới, Thành An xã Tân Quới và toàn xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/04/2026 đến 07:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Thành Quới, Thành An xã Tân Quới và toàn xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Quới, Thành Khương, Tân Phước, Tân Trung, Tân Phú, xã Tân Quới; các ấp Tân Dương, Tân Lập, Tân Mỹ, Tân Yên, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/04/2026 đến 07:00:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Quới, Thành Khương, Tân Phước, Tân Trung, Tân Phú, xã Tân Quới; các ấp Tân Dương, Tân Lập, Tân Mỹ, Tân Yên, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/04/2026 đến 16:30:00 ngày 19/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp