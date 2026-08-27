Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27 - 30/8/2026: Khu vực cúp điện có sự thay đổi bất ngờ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 27 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 27 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 27 - 30/8/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện An Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Chợ Mới
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Châu Đốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Tân Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Thoại Sơn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Châu Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 – 30/8/2026.