Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy tổng hợp thu giữ hàng chục ngàn viên

Ngày 11/4, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn chất ma tuý.

Đối tượng bị bắt giữ là Hờ Bá Hử (SN 1992, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Hử bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Đối tượng Hử. ẢNH: A. Bách

Theo lời khai ban đầu, Hử vận chuyển số ma túy trên từ biên giới đến địa bàn bản Noỏng Dẻ (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) với giá 10 triệu tiền công.



Tang vật vụ án.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thông tin thêm, trong 5 ngày đầu tháng 4/2024 phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngoài lực lượng biên phòng, Công an Nghệ An vừa bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp vào ngày 5/4.

Các đối tượng trong đường dây gửi ma túy trong các gói hàng rồi gửi xe khách.

Các đối tượng gồm: Ngô Thanh Bình (SN 1979, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là đối tượng chủ mưu, móc nối với Nguyễn Thị Mến Anh (SN 1994, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Hà Thị Quyết (SN 1971, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Đường dây này sử dụng mạng xã hội để trao đổi, liên lạc với nhau, cất giấu, ngụy trang ma túy trong hàng hóa, không trực tiếp giao nhận ma túy mà gửi theo xe khách, thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

