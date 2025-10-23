Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn
Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.
Chiều 23/10, TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng xảy ra buổi sáng cùng ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Tại đây, TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung đã đến từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân đang được điều trị sau khi bị đối tượng Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh) dùng dao tấn công tại Khoa Sơ sinh.
Giám đốc Sở Y tế biểu dương tinh thần dũng cảm, không màng hiểm nguy của các nhân viên y tế đã đứng ra ngăn cản kẻ thủ ác, bảo vệ tính mạng các trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân.
Cùng với việc thăm hỏi, TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An huy động đầy đủ phương tiện, thuốc men và nhân lực tốt nhất để điều trị, chăm sóc giúp các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tinh thần.
Trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất, với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi , làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải. Nhờ được phẫu thuật khẩn cấp, điều dưỡng Trang đã qua cơn nguy kịch.
Hai điều dưỡng khác là Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung , bị đâm thủng bụng và lưng, đã được bác sĩ xử trí kịp thời.
Hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, Hà Tĩnh) cũng bị thương khi nỗ lực bảo vệ cháu bé khỏi tay đối tượng cầm dao.
Như đã thông tin, sự việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày tại phòng 305, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đối tượng Bằng Văn Vỹ (có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại khoa) bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng. Trong cơn kích động, Vỹ giằng lấy một trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ tầng 3.
Giữa giây phút sinh tử, điều dưỡng Trần Thị Hồng không do dự lao đến giằng lại cháu bé khỏi tay kẻ hung hãn, cứu sống em nhỏ trong gang tấc. Trong lúc khống chế đối tượng, nhiều nhân viên y tế khác đã bị thương nặng.
Nhờ sự can thiệp nhanh chóng của lực lượng bảo vệ và công an, đối tượng đã bị khống chế. Các nạn nhân được cấp cứu kịp thời, đến nay đều đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung khẳng định, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm hành vi manh động, bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn, đồng thời hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân về y tế và tinh thần.
