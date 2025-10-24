Nhận 220 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông trình báo công an

Ngày 24/10, Công an phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận số tiền 220 triệu đồng từ tài khoản lạ, người đàn ông trên địa bàn đã đến trình báo với đơn vị và nhờ hỗ trợ xử lý.

Người đàn ông nhờ công an tìm người chuyển tiền nhầm để trả lại.

Trước đó, vào chiều ngày 23/10, ông Nguyễn Thừa Vũ (SN 1957, trú tổ dân phố Đồng Môn, phường Bắc Gianh) nhận số tiền 220 triệu đồng bằng chuyển khoản từ số tài khoản lạ.

Nhận thấy sự bất thường, ông Vỹ nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Gianh tiến hành xác minh, liên hệ với ngân hàng để tìm kiếm thông tin chủ tài khoản chuyển nhầm.

Sau đó liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm và hỗ trợ hai bên làm các thủ tục cần thiết để chuyển trả lại 220 triệu đồng.