Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc Ánh
GĐXH - Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau khoảng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.
Biệt thự 500m2 khu vực Thảo Điền của Trương Ngọc Ánh
Phú bà U50 từng sống trong căn biệt thự rộng 500m2 tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, Quận 2 (TP.HCM). Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên khi xung quanh nhà có rất nhiều vườn cây, hồ nước bao quanh tạo cảm giác thoáng mát, dễ thở.
Penhouse 300m2 cực chất của Trương Ngọc Ánh
Đến năm 2020, người hâm mộ lại thấy mẹ con Trương Ngọc Ánh rời biệt thự xa hoa, sống trong căn penthouse đắt tiền không kém cũng tại Quận 2 (TP.HCM). Căn hộ cao cấp này của nữ diễn viên từng nhiều lần được cô cho “lên sóng”. Đặc biệt là thời điểm mùa dịch, Trương Ngọc Ánh thường xuyên quay clip nấu ăn tại khu vực bếp trong nhà.
Một số góc trong căn penthouse của Trương Ngọc Ánh
