Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc Ánh

Thứ hai, 14:01 03/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau khoảng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 1.

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là tâm điểm trên truyền thông và mạng xã hội tối 31/10. Chỉ ít tiếng trước đó, nữ diễn viên vẫn hoạt động trên trang cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh trong những chuyến đi từ thiện hay chơi thể thao, tụ tập cùng bạn bè.


    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 2.

    Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh được xem là "phú bà" của showbiz Việt. Nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, phủ ngập hàng hiệu. Cô sống trong penthouse 300 m2 sang trọng ở TP.HCM cùng con gái nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc như nấu ăn, chăm sóc cún cưng trong tổ ấm xa hoa. Trong bài phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên cho biết ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian ở nhà. Cô sở hữu nhiều bất động sản đắc địa.

     

    Biệt thự 500m2 khu vực Thảo Điền của Trương Ngọc Ánh

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 3.

    Phú bà U50 từng sống trong căn biệt thự rộng 500m2 tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, Quận 2 (TP.HCM). Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, gần gũi với thiên nhiên khi xung quanh nhà có rất nhiều vườn cây, hồ nước bao quanh tạo cảm giác thoáng mát, dễ thở.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 4.

    Phía bên trong cũng được đầu tư nội thất xịn xò, sang trọng, lắp đặt thang máy riêng để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Các phòng đều có diện tích rộng rãi, không gian mở và đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 5.

    Ngôi nhà của Trương Ngọc Ánh được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, bước vào căn nhà khiến mọi người có cảm giác dễ thở, thoáng mát.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 6.

    Đứng từ lầu 3 của căn nhà, có thể nhìn sang được nhà bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 7.

    Bao quanh căn nhà là sân vườn thoáng đãng với hồ cá, trúc xanh.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 8.

    Lối vào khá rộng, xung quanh trồng nhiều cây xanh.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 9.

    Phòng khách của ngôi nhà được thiết kế hiện đại. Được biết, phòng khách có thể chứa hơn 100 khách mời.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 10.

    Trang thiết bị và phong cách bài trí trong nhà đơn giản nhưng tiện nghi, trang nhã. "Căn nhà rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nó đơn giản là tổ ấm của hai mẹ con tôi thôi", diễn viên Trương Ngọc Ánh từng nói.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 11.

    Tông màu đen xám khiến phòng khách trở nên sang trọng hơn.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 12.

    Nữ chủ nhân thảnh thơi đọc sách, thưởng trà ngay tại phòng khách.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 13.

    Trong nhà, Trương Ngọc Ánh ghi lại dấu ấn bằng những bức ảnh của hai mẹ con.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 14.

    Không gian sống trở nên ấm cúng hơn nhờ những bức ảnh đời thường của hai mẹ con.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 15.

    Và tất nhiên không thể thiếu bức chân dung lớn của nữ chủ nhân.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 16.

    Tòa nhà có ba tầng với các không gian rộng, thoáng, nhiều cửa sổ. Trong nhà còn lắp hẳn thang máy để lên xuống cho thuận tiện.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 17.

    Góc nhỏ để cho con gái Bảo Tiên học piano. Trương Ngọc Ánh tiết lộ, con gái có đam mê ca hát và múa rất giỏi.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 18.

    Tủ đứng được thiết kế cầu kỳ.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 19.

    Phòng ăn rộng rãi dùng màu trắng làm tông chủ đạo.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 20.

    Quầy rượu được đặt trên lầu 3 của căn nhà.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 21.

    Căn phòng riêng rộng khoảng 80m2 của Bảo Tiên được trang trí như trong cổ tích với tông màu chính là hồng.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 22.

    Đến cả nhà vệ sinh cũng sang chảnh không thua gì khách sạn 5 sao.


    Penhouse 300m2 cực chất của Trương Ngọc Ánh

    Đến năm 2020, người hâm mộ lại thấy mẹ con Trương Ngọc Ánh rời biệt thự xa hoa, sống trong căn penthouse đắt tiền không kém cũng tại Quận 2 (TP.HCM). Căn hộ cao cấp này của nữ diễn viên từng nhiều lần được cô cho “lên sóng”. Đặc biệt là thời điểm mùa dịch, Trương Ngọc Ánh thường xuyên quay clip nấu ăn tại khu vực bếp trong nhà.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 23.
    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 24.
    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 25.
    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 26.

    Một số góc trong căn penthouse của Trương Ngọc Ánh


    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 27.

    Góc piano trong phòng giúp người đẹp thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 28.

    Cô cũng tìm đến yoga như một hình thức để dưỡng tâm và làm đẹp thân.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 29.

    Đọc sách là hoạt động ưa thích của người đẹp tri thức.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 30.

    Góc cầu thang yêu thích của hai mẹ con.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 31.

    Background xịn đẹp khi sống trong penthouse này.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 32.

    Trương Ngọc Ánh đặc biệt yêu hoa.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 33.

    Nhiều bình hoa được nữ diễn viên bày trí trong nhà khiến không gian càng thêm xinh tươi, sống động.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 34.

    Ngoài trang trí căn hộ bằng bình hoa, cô còn điểm xuyết bằng những hộp hoa.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 35.

    Căn bếp sang trọng.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 36.

    Là nơi cô thiết đãi bạn bè, người thân.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 37.

    Căn bếp thông phòng khách trong không gian mở và tràn ngập ánh sáng.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 38.

    Bàn ăn rộng đủ thiết đãi bạn bè trong những bữa tiệc lớn.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 39.

    Và cũng tại căn bếp này ở thời điểm chống dịch, đã cho ra đời những xuất cơm từ thiện.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 40.

    Điểm đặc biệt thú vị khác nữa là căn hộ được trang trí bởi những vật dụng bằng đồng, bằng bạc đắt đỏ.

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 41.

    Tượng Phật giúp không gian trở nên sâu lắng hơn

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 42.

    Những vật dụng đắt tiền này được cô sưu tầm từ các chuyến du lịch, biểu diễn hoặc gặp gỡ đối tác

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 43.

    Bát hoa bằng đồng ấn tượng

    Khám phá tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh qua hai căn nhà sang trọng - Ảnh 44.

    Một không gian góc nào cũng cuốn hút, níu giữ đôi mắt người xem.

    Phương Nghi (t/h)
