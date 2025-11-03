Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc Ánh

Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh được xem là "phú bà" của showbiz Việt. Nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, phủ ngập hàng hiệu. Cô sống trong penthouse 300 m2 sang trọng ở TP.HCM cùng con gái nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc như nấu ăn, chăm sóc cún cưng trong tổ ấm xa hoa. Trong bài phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên cho biết ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian ở nhà. Cô sở hữu nhiều bất động sản đắc địa.