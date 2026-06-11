Loại cá dân dã, bán đầy chợ Việt, người đau nhức xương khớp nên ăn

Loại cá giá rẻ đang vào mùa rất thơm ngon và giàu đạm GĐXH - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, là mùa cá rô đồng béo và nhiều trứng nhất, giá bán phải chăng từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua tại các chợ hoặc siêu thị.

Loại cá sông quen thuộc ở chợ Việt được ví như 'ích mẫu hà tiêu', nhiều người chưa biết lý do GĐXH - Hiện nay, trên thị trường cá chép sông thường dao động từ 100.000 đến hơn 300.000 đồng/kg. Loại cá sông này thường được biết đến là vị thuốc rất tốt chữa bệnh phụ khoa.