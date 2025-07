Loại dưa chuột ‘khủng’ cả kg/quả, đặc sản vùng Tây Bắc được chị em thi nhau săn đón

Dưa mèo, còn được gọi là dưa chuột mèo, là một loại quả đặc sản của vùng Tây Bắc Việt Nam, nổi tiếng với hương vị ngọt mát, giòn ngon và được nhiều người ưa chuộng. Loại dưa này có kích thước lớn hơn dưa chuột thông thường, vỏ xanh đậm, dày hơn, và thịt quả màu trắng, giòn.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, dưa mèo thường xuất hiện vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 9. Đây là thời điểm chính vụ, quả tươi ngon và ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hơn so với trái vụ. Dưa mèo có hình dáng hơi tròn, to hơn so với dưa chuột thông thường.

Dưa mèo, còn được gọi là dưa chuột mèo, là một loại quả đặc sản của vùng Tây Bắc Việt Nam, nổi tiếng với hương vị ngọt mát, giòn ngon và được nhiều người ưa chuộng.

Dưa mèo chủ yếu được trồng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai… Người dân tộc thiểu số ở đây thường trồng xen kẽ dưa mèo với các loại cây trồng khác như ngô, lúa, lạc trên nương rẫy. Đặc biệt, dưa mèo trồng ở vùng cao ít cần chăm sóc, không cần tưới nước, bón phân, hay phun thuốc trừ sâu mà vẫn cho năng suất tốt, trong lượng trung bình có thể từ 0,5 – 1kg, thậm chí có quả gần 2kg.

Hiện tại, dưa mèo Tây Bắc hiện có giá dao động 15.000 – 50.000 đồng /kg (tùy chất lượng). Giá có thể thay đổi tuỳ vào số lượng và thời điểm mua hàng. Tuy giá loại dưa này caoo gấp đôi, gấp ba dưa chuột bình thường nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn ưa chuộng.

Dưa mèo đang vào mùa được bán với mức giá tương đối cao, đắt gấp đôi, gấp ba so với dưa chuột thường nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa thích.

"Để thưởng thức dưa mèo ngon nhất, người tiêu dùng nên chọn mua vào mùa hè, khi dưa mèo chính vụ, vì lúc này quả tươi ngon và ít có nguy cơ nhiễm hóa chất hơn. Mọi người nên chọn những quả dưa có vỏ ngoài xanh tươi, không bị dập nát hay có vết thâm. Ngoài ra, dưa mèo cũng là một loại quả giải nhiệt rất tốt trong mùa hè, với hàm lượng nước cao và vị chua thanh mát. Vị ngọt mát, giòn tan của dưa mèo khiến nhiều người yêu thích và tìm mua.

Thông thường khách mua hàng có thể dùng dưa mèo để ăn tươi, làm nộm, hoặc nấu canh chua đều rất ngon. Để mua được hàng đảm bảo, người tiêu dùng tốt nhất nên chọn địa chỉ uy tín và có nguồn gốc rõ ràng", chị Trần Hoa (chủ một cửa hàng chuyên buôn bán nông sản Tây Bắc tại Hà Đông, Hà Nội) cho hay.

Dưa mèo có hình dáng to như quả bí và kích thước lớn hơn dưa chuột thường nhiều lần nhưng bổ ra ruột lại đặc, ăn giòn, thơm và đậm vị.



Được biết , nếu để phát triển hết cỡ, mỗi quả dưa có thể nặng tới 1,5-2kg.



Chị Hồng Phượng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dưa mèo là đi du lịch ở Lào Cai, lúc đầu khi nhìn thoáng qua tôi tưởng quả bí nhưng khi hỏi người bán hàng thì mới biết là dưa mèo, đặc sản vùng núi Tây Bắc. Tôi ăn thử thấy hương vị khá ngon, quả to, mập nhìn rất thích. Dù giá cao gấp 3-4 lần dưa chuột thường nhưng thèm nên tôi vẫn chọn mua dưa mèo. Cứ vào mùa là tôi nhờ người quen đặt mùa tận trên vùng Tây Bắc để gửi về Hà Nội để ăn cho đảm bảo".



Theo những người bán hàng, dưa chuột mèo được bà con dân tộc trồng trên nương, rẫy có độ giòn, thơm, đậm vị và đặc biệt là không phun hóa chất, thuốc trừ sâu.



Nhiều người bán hàng cho biết, phải lựa chọn đúng loại dưa được đồng bào dân tộc trồng tự nhiên trên các ngọn núi cao thì ăn mới đậm vị và giòn, thơm vì hợp thổ nhưỡng, khí hậu.