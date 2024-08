Loại ma túy mới vừa bị Công an Hải Dương triệt phá tiềm ẩn nguy hại như thế nào?

Đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mới đây Công an huyện Tứ Kỳ đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy loại CBD (là một chất hóa học được tìm thấy trong cây gai dầu và cây cần sa) liên tỉnh. Đường dây mua bán này có quy mô lớn, liên quan đến một số quốc gia (như Trung Quốc, Malaysia, Arab Saudi…) và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã khởi tố 7 vụ án, bắt tạm giam 13 bị can và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, vào cuối tháng 2/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện tài khoản Facebook "Changg bé" và một số tài khoản Facebook khác có biểu hiện nghi vấn. Đáng chú ý, những tài khoản Facebook này hoạt động mua bán, hướng dẫn sử dụng các loại ma túy núp bóng dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua xác minh lực lượng công an xác định, đối tượng sử dụng tài khoản "Changg bé" là Phạm Thu Trang (SN 2004, trú tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ). Đến ngày 8/3, Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang Phạm Thu Trang cùng Phạm Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thúy Kiều (cùng SN 2008, đều trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) khi đang đi bán trái phép ma tuý loại CBD tại cổng công viên Ô Mễ (thuộc xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ).

Xác định các đối tượng trên có thể liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn; ngày 16/3, Công an huyện Tứ Kỳ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hải Dương triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Cùng với đó, cơ quan công an đã bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây ở các tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Trong đó, có 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Hoàng Thái (SN 2003, trú tại phường Bửu Long, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Gia Bảo (SN 2005, trú tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2023, Thái sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram tên "Long" để mua nguyên liệu sản xuất cốt ma túy loại CBD của một người Trung Quốc. Sau 1 thời gian tự sản xuất tại nhà trọ (khu phố 1, phường Vũ Long, TP. Biên Hoà) để bán kiếm lời, đến tháng 10/2023, Thái vừa sản xuất, vừa cung cấp các tiền chất, công thức cho Bảo để đối tượng này sản xuất ma túy loại CBD bán cho các chân rết. Tiếp đó, các chân rết này bán ma túy cho đối tượng ở nhiều địa phương trong nước, nước ngoài thông qua mạng xã hội.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Bảo liên tục chuyển địa điểm sản xuất ma túy từ Đà Nẵng sang Malaysia rồi về Kiên Giang. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để mua bán ma túy. Qua giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 140 lít ma tuý loại CBD, 200 cây thuốc lá điện tử tẩm ma túy loại CBD, 10 cây vàng SJC, 1 ô tô, 2 xe máy và nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc sản xuất ma túy trái phép. Cùng với thu giữ tang vật, cơ quan công an cũng ra quyết định phong tỏa toàn bộ tiền trong tài khoản của các đối tượng và các bất động sản do phạm tội mà có.

Qua trưng cầu giám định các mẫu vật, dung dịch do đối tượng khai nhận là ma tú CBD; kết quả đều xác định có chất ma tuý MDMB-4en-PINACA. Đây là loại ma túy mới, núp bóng thuốc lá điện tử, rất hấp dẫn đối với thanh thiếu niên, dễ sử dụng nhưng gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng làm tổn thương não, loạn thần, suy tim…

Theo cơ quan công an, trong quá trình thu thập tài liệu, đấu tranh, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do vụ án liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong nước, các đối tượng ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các đối tượng câu kết, móc nối chặt chẽ từ khâu sản xuất đến phân phối với thủ đoạn hoạt động tinh vi. Trong đường dây này, các đối tượng đã lợi dụng triệt để mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tran, mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

