Cà chua - Loại quả quốc dân, tốt cho sức khỏe

Dù gọi là trái cây hay rau củ, cà chua luôn giữ một vị trí cố định trong giỏ rau củ của chúng ta. Từ việc ăn sống, làm salad, nấu canh... cho đến làm món cà ri và tương ớt…, con người gần như sử dụng cà chua hàng ngày.



Ngoài tính năng siêu linh hoạt, loại trái cây này còn chứa nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, vitamin C, chất chống oxy hóa... có trong cà chua giúp thúc đẩy làn da đẹp, giảm viêm và tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Cà chua cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn từ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Microbiology Spectrum phát hiện ra rằng, "cà chua mang lại lợi ích thông qua việc điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột".

Những con lợn thí nghiệm, với chế độ ăn nhiều cà chua, đã tăng vi khuẩn có lợi trong ruột.

Nghiên cứu ban đầu được tiến hành trên lợn non. Các nhà khoa học đã khảo sát 20 con lợn trong 14 ngày. Những con vật này được chia thành hai nhóm - 10 con đầu tiên được cho ăn theo chế độ tiêu chuẩn và 10 con còn lại được cho ăn thêm bột đông khô làm từ cà chua.



Kết quả, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những con lợn, với chế độ ăn nhiều cà chua đã làm tăng vi khuẩn trong ruột của chúng. Cụ thể, các vi sinh vật đường ruột ở lợn đã thay đổi theo hướng thuận lợi hơn sau hai tuần ăn chế độ ăn nhiều cà chua.

Tác giả cao cấp của nghiên cứu, Jessica Cooperstone cho biết: "Đây là cuộc điều tra đầu tiên về việc tiêu thụ cà chua có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật như thế nào. Chúng tôi đã ghi nhận lại những loại vi khuẩn có mặt cũng như mức độ phong phú tương đối của chúng đã thay đổi ra sao khi ăn cà chua".

Theo một báo cáo trên ANI, sau khi quan sát kết quả bằng một biện pháp can thiệp ngắn hạn, các nhà nghiên cứu quyết định tiến hành một nghiên cứu tương tự trên người để thiết lập mối liên hệ giữa cà chua và hệ vi sinh vật đường ruột.

"Nghiên cứu đó sẽ cho thấy cà chua mang lại lợi ích thông qua việc điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột của người" – nhà khoa học Cooperstone nói.

Cách lột vỏ cà chua nhanh bất ngờ

Cà chua được sử dụng trong rất nhiều công thức nấu ăn, nhưng phải là cà chua đã được bóc vỏ mới đảm bảo sức khỏe. Vì vỏ cà chua có axit tannic khi vào cơ thể sẽ có phản ứng với protein trong các thực phẩm khác nên chất kết tủa gây chướng bụng cho trẻ nhỏ với các bạn yếu bụng. Hạt cà chua cũng không tiêu hóa được trong đường ruột, gây viêm ruột thừa khi ăn nhiều và nhất là trẻ nhỏ. Thông tin trên VOV cho hay.

Ngoài ra, vỏ cà chua khi chín sẽ dai và đắng, do đó, biết cách bóc vỏ cà chua nhanh chóng sẽ rất hữu ích.

Ở cách làm truyền thống người nội trợ vẫn rỉ tai nhau là tách vỏ cà chua bằng cách chần qua nước sôi. Theo đó, cà chua sau khi mua về, bạn rửa sạch với nước. Sau đó, dùng dao khía nhẹ 2 đường chéo nhau ở trên đầu quả cà chua. Bắc nồi nước lên bếp, khi nước sôi thì cho cà chua vào và chần sơ.

Khi thấy cà chua đã tách vỏ theo đường bạn đã khía thì vớt ra cho vào thau nước lạnh. Sau đó, bạn có thể dùng tay bóc vỏ cà chua ra một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, những người nhanh nhạy đã thay đổi cách làm. Họ không cần phải đun sôi nước. Dụng cụ tách vỏ thật đơn giản chỉ với một cái thìa/muỗng.

Đầu tiên, đương nhiên bạn cần rửa sạch cà chua. Sau đó, úp phần cuống của quả cà chua xuống, dùng cạnh của đầu muỗng nạo đều quanh vỏ cà chua theo hướng từ trên xuống dưới. Lặp đi lặp lại thao tác này vài lần.

Sau khi đã nạo một vòng xung quanh quả cà chua thì dùng muỗng khía nhẹ 2 đường chéo lên quả. Cuối cùng, dùng tay nhẹ nhàng lột vỏ cà chua ra là đã có thể tách phần vỏ và phần thịt một cách nhanh chóng.

Nếu thấy vỏ cà chua còn dính chắc vào quả thì bạn dùng muỗng nạo thêm nhiều lần là được.

Nếu bạn muốn lấy hạt cà chua ra mà không cần phải nạo từng múi thì chỉ cần cắt quanh phần thịt nhưng không quá sâu tránh cắt vào lõi. Tiếp theo bạn dùng mũi dao lách vào múi theo đường vừa cắt thì hạt sẽ tự rơi ra.

Cách tách hạt cà chua.

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