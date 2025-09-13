Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Cho 500 gr còn lại vào nồi đế dày cùng 50 ml nước, để lửa vừa thắng màu hổ phách cho đẹp. Cho 1 lít nước vào đun sôi, khuấy đều cho tan hết đường đã thắng. Sau đó, cho trút phần đào đã ngâm cùng nước vào đun sôi khoảng 3-4 phút. Việc này giúp đào ngâm không bị nổi váng. Vớt ra để nguội.