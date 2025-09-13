Mới nhất
Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Thứ bảy, 10:00 13/09/2025 | Ăn
GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Qủa đào - Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 1.

Quả đào là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì huyết áp ổn định. Kali hoạt động như một chất điện giải, giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể và thư giãn các thành mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch.

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 2.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong quả đào, bao gồm flavonoid và phenolic, đã được chứng minh là có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nguy hiểm khác.

Hai món ngon dễ làm từ quả đào

*Cách làm đào ngâm:

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 3.

Dùng dao hoặc cái nạo (bí, mướp) gọt vỏ, cắt đào thành miếng ngâm vào nước muối loãng. Làm lần lượt cho tới hết. Sau đó, rửa sạch lại, để ráo nước.

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 4.

Cho đào vào âu ngâm với 500 gr đường (1/2 lượng đường) trong 6-8 tiếng. Việc này vừa giúp đào tiết nước thơm mùi đặc trưng, vừa làm thịt đào giòn, đượm vị ngọt ngon hơn.

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 5.

Cho 500 gr còn lại vào nồi đế dày cùng 50 ml nước, để lửa vừa thắng màu hổ phách cho đẹp. Cho 1 lít nước vào đun sôi, khuấy đều cho tan hết đường đã thắng. Sau đó, cho trút phần đào đã ngâm cùng nước vào đun sôi khoảng 3-4 phút. Việc này giúp đào ngâm không bị nổi váng. Vớt ra để nguội.

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 6.

Phần nước đường và nước cốt đào để nguội. Vắt lấy nước cốt 1 quả chanh cho vào để tăng thêm hương vị.

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 7.

Lọ thủy tinh rửa sạch, tráng nước sôi tiệt trùng, để khô ráo. Sau đó, cho đào đã nguội, nước đường đã nguội hoàn toàn vào ngâm. Đậy nắp để vào ngăn mát tủ lạnh dùng quanh năm.

* Cách làm trà đào cam sả

Quả đào ' trường thọ ' giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và 2 món ngon dễ làm - Ảnh 8.

Cách làm trà đào cam sả: Sả rửa sạch, đập dập và cho vào cùng 50 ml nước, đun sôi để tinh dầu sả tiết ra, tắt bếp để nguội. Trà lọc hương đào ngâm với 50 ml nước nóng, bỏ túi lọc. Cam bổ đôi, cắt 1 lát trang trí, vắt lấy nước cốt. Cho vào bình nước cốt trà, nước cốt sả, nước cam cùng 80-100 ml nước đào ngâm, đường (điều chỉnh theo khẩu vị), đậy nắp lắc đều. Rót ra ly, thêm đá viên, trang trí kèm lát cam, nhánh sả thêm phần bắt mắt.

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngonLoại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếcLoại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.


Phương Nghi (t/h)
