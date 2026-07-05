Rộng hơn cả Hyundai Grand i10, SUV giá chỉ 230 triệu đồng về đại lý trang bị đẳng cấp, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH hấp dẫn người mua

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Rộng hơn cả Hyundai Grand i10, SUV về đại lý trang bị đẳng cấp

SUV Aircross đến từ thương hiệu Pháp Citroen với thiết kế bề thế cùng giá bán quy đổi chỉ từ 230 triệu hứa hẹn sẽ khiến khách hàng thích. Ảnh: Tổng hợp

Hãng xe Pháp Citroen vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu SUV Aircross tại thị trường Ấn Độ với tên gọi Comfort Edition.

Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh khi thậm chí còn thấp hơn một số mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning, đồng thời chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá của mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 350i tại Việt Nam.

Khoang nội thất hiện đại được nâng cấp với nhiều tuỳ chỉnh hiện đại, phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng. Ảnh: Tổng hợp

Hiện, khách hàng có thể đặt mua Citroen Aircross Comfort Edition tại toàn bộ hệ thống đại lý của Citroen trên khắp Ấn Độ hoặc thông qua các nền tảng kỹ thuật số chính thức của hãng.

Được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 108 năm thành lập Citroen, Aircross Comfort Edition mang đến hàng loạt nâng cấp về thiết kế, trang bị và công nghệ. Tất cả các phiên bản đều sở hữu khoang nội thất bọc da giả cao cấp màu Metropolitan Beige, tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian bên trong.

Giá SUV Citroen Aircross Comfort Edition

Phiên bản giới hạn này được phân phối với ba biến thể gồm You, Plus và Plus Turbo, có giá bán lần lượt 9,09 lakh Rupee, 9,99 lakh Rupee và 11,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 230 triệu đồng, 242 triệu đồng và 291 triệu đồng).

Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh khi thậm chí còn thấp hơn một số mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning, đồng thời chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá của mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 350i tại Việt Nam.

Hiện, khách hàng có thể đặt mua Citroen Aircross Comfort Edition tại toàn bộ hệ thống đại lý của Citroen trên khắp Ấn Độ hoặc thông qua các nền tảng kỹ thuật số chính thức của hãng.

Bên cạnh đó, Citroen còn cung cấp nhiều gói nâng cấp tùy chọn để khách hàng có thể cá nhân hóa chiếc xe theo nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Trong đó, gói YOU có giá 36.600 Rupee (khoảng 9 triệu đồng), bổ sung nhiều tiện nghi đáng chú ý như màn hình cảm ứng trung tâm, đèn sương mù, hệ thống thông tin giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, camera lùi có vạch hướng dẫn, ốp cửa mạ crôm, ốp mâm và nhiều chi tiết trang trí ngoại thất.

Trong khi đó, gói PLUS có giá 8.460 Rupee (khoảng 2 triệu đồng), bổ sung camera lùi, sạc không dây, các chi tiết mạ crôm và một số nâng cấp về thiết kế.

Cao cấp nhất là gói MAX với giá 40.000 Rupee (khoảng 9,7 triệu đồng). Gói trang bị này mang đến hệ thống âm thanh JBL đi kèm bộ khuếch đại, camera hành trình trước, camera trong khoang lái và phía sau, đồng thời tích hợp nhiều tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chuyển làn, nhận diện người đi bộ, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển và cảnh báo khoảng cách với xe phía trước.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.