Loại rau được khuyên ăn thay đạm động vật, nhiều sắt hơn cả thịt bò
Rau ngót là kho vitamin C và hàm lượng sắt cao hơn cả thịt bò mang nhiều lợi ích nhưng có tác dụng phụ ai cũng nên biết.
Thưa bác sĩ, tôi bị thiếu máu do thiếu sắt. Tôi nghe nói rau ngót chứa sắt cao hơn cả thịt bò, vậy tôi có thể ăn rau ngót thường xuyên để bổ máu không? (Lê Thị Phương, Hà Nội).
Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cơ sở 3:
Rau ngót còn gọi là bồ ngót, bù ngót hay hắc diện thần. Loại rau này mọc hoang và được trồng khắp nơi ở Việt Nam để lấy lá nấu canh. Khi dùng làm thuốc, người ta chọn cây đã mọc ít nhất 2 năm. Thành phần dinh dưỡng đáng lưu ý của rau ngót là chất đạm, sắt và vitamin C .
Các nghiên cứu hóa học cho thấy, trong 100g rau ngót có: 6,5g đạm; 0,08g chất béo; 9g đường; 503mg kali; 13,5mg mangan; 0,45mg đồng; 23.300 UI beta-carotene; 85mg vitamin C (khoảng 239mg ở một số mẫu, tương đương 288% nhu cầu hằng ngày); 0,033mg vitamin B1; 0,88mg vitamin B2.
Đặc biệt, rau ngót chứa tới 15mg sắt - cao gấp 5-7 lần thịt bò (chỉ 2,2-3,1mg/100g). So với các loại rau khác, rau ngót giàu đạm, sắt, mangan, tiền chất vitamin A, cùng magie, đồng, kali, vitamin C và PP.
Về axit amin trong 100g rau ngót có 0,34g threonine; 0,25g phenylalanin; 0,24g leucin; 0,23g lsoleucin; 0,16g lysin; 0,13g methionin; 0,05g tryptophan.
Với chất lượng đạm thực vật cao, rau ngót có thể thay thế đạm động vật để giảm rối loạn chuyển hóa canxi, phòng loãng xương và sỏi thận. Loại rau này đặc biệt phù hợp cho người giảm cân hoặc tiểu đường.
2 lợi ích nổi bật
Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C là hợp chất thiết yếu cho sản xuất collagen (cấu trúc mô liên kết xương), vận chuyển chất béo, phản ứng enzyme, sức khỏe nướu, điều hòa cholesterol và miễn dịch. Loại vitamin này còn hỗ trợ chữa lành vết thương, cải thiện chức năng não để đạt hiệu suất làm việc tối ưu.
Lá rau ngót cũng giàu vitamin A, giúp ngăn bệnh mắt, tăng trưởng tế bào, củng cố miễn dịch, sinh sản và duy trì da khỏe.
Nguồn cung cấp canxi dồi dào: Canxi trong rau ngót ở mức cao, rất cần cho xương chắc khỏe. Thiếu canxi dễ dẫn đến loãng xương sớm (đặc biệt ở phụ nữ) và tăng nguy cơ cao huyết áp.
Người thiếu máu nên ăn 2-3 bữa/tuần, mỗi lần 100-150g, nấu canh với thịt/tôm để bổ sung sắt, protein.
Rau ngót tốt nhưng bác sĩ Vũ lưu ý loại rau này cũng có nhiều tác dụng phụ. Rau ngót tươi chứa papaverin cao, gây co thắt cơ trơn tử cung. Phụ nữ mang thai - nhất là có tiền sử sảy thai liên tiếp, sinh non hoặc thụ tinh ống nghiệm - nên tránh ăn rau ngót, đặc biệt nước ép sống hoặc dùng liều cao.
Glucocorticoid từ quá trình trao đổi chất của rau ngót có thể làm giảm hấp thu canxi và phốt pho, dù từ chính rau ngót hay thực phẩm ăn kèm.
