Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Thứ sáu, 15:01 08/08/2025
GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.

Nấm đùi gà - Loại rau được cho là duy nhất chứa vitamin D

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 1.

Nấm đùi gà là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, nổi bật với hàm lượng carbohydrate, polysaccharide, chất xơ và chitin. Ngoài ra, loại nấm này còn chứa nhiều axit amin thiết yếu, các khoáng chất quan trọng và nhóm vitamin có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, nấm cung cấp các loại vitamin như C, A, D, B1, B2 và B3. Trong đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nấm là loại rau duy nhất chứa vitamin D. Đặc biệt, nấm còn là nguồn cung cấp dồi dào nguyên tố vi lượng selen nhưng lại có hàm lượng chất béo rất thấp.

Các món ăn được chế biến từ nấm đùi gà cũng vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Nếu đã chán với những cách chế biến thông thường thì hãy thử đổi mới bữa ăn gia đình bằng những gợi ý dưới đây:

1. Nấm đùi gà nướng

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 2.

Nấm đùi gà nướng có độ giòn ở lớp vỏ ngoài, mềm ngon, mọng nước ở phần trong. Hòa quyện với vị sốt ngọt và chua, cùng một chút vị cay thêm vào sẽ tạo nên một món ăn bắt cơm đầy hấp dẫn.

2. Nấm đùi gà kho gừng

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 3.

Gừng với vị cay và tính ấm mang lại hương thơm và hương vị độc đáo.

3. Nấm đùi gà xào húng quế

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 4.

Món ăn này sẽ khiến những người thích ăn chay say đắm. Nấm đùi gà xào húng quế kết hợp giữa hương vị tự nhiên, giòn ngọt của nấm và mùi thơm đặc trưng của húng quế tạo nên một món ăn lạ miệng. Điều thú vị là món ăn này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

4. Nấm đùi gà sốt bơ tỏi

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 5.

Nấm đùi gà sốt bơ tỏi có vỏ ngoài giòn, bên trong dai mềm quyện vị béo của bơ và thơm của tỏi phi tạo hương vị mặn ngọt độc đáo.

5. Nấm đùi gà xào thịt bò

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 6.

Nấm đùi gà xào thịt bò là một món ăn bổ dưỡng với sự kết hợp của các nguyên liệu như: nấm đùi gà, thịt bò, măng tây,... mang đến cho bạn món ăn bắt mắt, hấp dẫn và thơm ngon. Thịt bò thơm mềm thấm vị kết hợp cùng nấm đùi gà và măng tây giòn ngọt tự nhiên chắc hẳn sẽ khiến bạn không thể dừng đũa.

6. Nấm đùi gà kho sả ớt

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 7.

Món ăn này có màu vàng tươi đẹp, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vị cay cay của nước sốt kết hợp với độ giòn dai của nấm và đậu hủ, thêm vào đó là hương thơm đặc trưng của sả tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc biệt.

7. Nấm đùi gà kho tiêu

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 8.

Nếu bạn là người yêu thích ẩm thực chay, thì món nấm đùi gà kho tiêu chắc chắn sẽ làm bạn phấn khích. Chỉ cần ngửi thấy hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác của bạn. Món ăn khi hoàn thành sẽ có màu nâu hấp dẫn và một lớp nước sốt sền sệt đậm đà, thơm nồng mùi tiêu. Từng miếng nấm sẽ giòn, ngọt, thấm đẫm nước sốt tiêu cay cay còn giúp giữ ấm bụng của người dùng.

8. Nấm đùi gà xào tỏi

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 9.

Món ăn này có vị thơm, đậm đà, ngọt từ nấm và đặc biệt phù hợp với người ăn chay.

9. Nấm đùi gà xào thịt bò

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 10.

Khi nấu món ăn này bạn nên nấu kỹ nấm trước, sau đó đảo với thịt bò, tránh thịt bò bị dai. Món ăn phù hợp khi ăn nóng.

10. Nấm đùi gà sốt sa tế

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay- Ảnh 11.

Món nấm đùi gà sốt sa tế dai giòn sận sật từ nấm, kết hợp với hương vị sa tế cay cay đậm đà là món chay ngon không thể thiếu đối với người thích ăn chay.

Phương Nghi (t/h)
