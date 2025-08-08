Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay
GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.
Nấm đùi gà - Loại rau được cho là duy nhất chứa vitamin D
Các món ăn được chế biến từ nấm đùi gà cũng vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Nếu đã chán với những cách chế biến thông thường thì hãy thử đổi mới bữa ăn gia đình bằng những gợi ý dưới đây:
1. Nấm đùi gà nướng
2. Nấm đùi gà kho gừng
3. Nấm đùi gà xào húng quế
4. Nấm đùi gà sốt bơ tỏi
5. Nấm đùi gà xào thịt bò
6. Nấm đùi gà kho sả ớt
7. Nấm đùi gà kho tiêu
8. Nấm đùi gà xào tỏi
10. Nấm đùi gà sốt sa tế
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.