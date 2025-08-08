Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Nấm đùi gà là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, nổi bật với hàm lượng carbohydrate, polysaccharide, chất xơ và chitin. Ngoài ra, loại nấm này còn chứa nhiều axit amin thiết yếu, các khoáng chất quan trọng và nhóm vitamin có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, nấm cung cấp các loại vitamin như C, A, D, B1, B2 và B3. Trong đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nấm là loại rau duy nhất chứa vitamin D. Đặc biệt, nấm còn là nguồn cung cấp dồi dào nguyên tố vi lượng selen nhưng lại có hàm lượng chất béo rất thấp.