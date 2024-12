Loại rau mùa đông là 'báu vật sức khỏe' giúp hạ đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại quả có chỉ số đường huyết thấp bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Người bệnh tiểu đường ăn đậu rồng giúp ổn định đường huyết, giảm nguy cơ kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và phòng ngừa biến chứng tim mạch ở người tiểu đường.

Người bệnh tiểu đường ăn rau thì là có tốt không?

Thì là là loại rau gia vị khá tươi tốt vào mùa đông, rất tươi ngon và dậy mùi thơm, giàu dinh dưỡng, không thể thiếu trong những món canh cá, hay lẩu cá, mực...

Ngoài việc sử dụng trong nấu ăn, rau thì còn là một gia vị chữa bệnh, tốt cho sức khỏe bởi đây là loại rau rất ít calo, nhưng lại cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất n như vitamin C, mangan và vitamin A.

Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu rất quan trọng để duy trì thị lực và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản ở cả giới nam và nữ.

Ảnh minh họa

Tương tự, vitamin C rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn, giúp chữa lành vết thương và trao đổi chất. Ngoài ra, vitamin C đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào chống lại các ảnh hưởng của các gốc tự do.

Rau thì là cũng là một nguồn mangan tốt, hỗ trợ hoạt động bình thường của não, hệ thần kinh, giúp chuyển hóa đường và chất béo.

Với những thành phần trên, rau thì là có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính như: Bệnh tiểu đường, tim mạch, các vấn đề về tiêu hóa, đau bụng ở trẻ sơ sinh và hôi miệng...

Bất ngờ lợi ích của rau thì là với sức khỏe

Giúp giảm lượng đường trong máu

Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể dẫn tới tình trạng kháng insulin, hội chứng chuyển hóa và tiểu đường tuýp 2.

Rau thì là đã được chứng minh có tác dụng tốt trong việc hạ đường huyết. Một số nghiên cứu trên động vật mắc bệnh tiểu đường đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về lượng đường trong máu lúc đói nếu được bổ sung chiết xuất từ rau thì là hàng ngày. Tuy nhiên, các nghiên cứu ở người còn hạn chế.

Tốt cho tim mạch

Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng gần 75% các trường hợp mắc bệnh tim có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ như chế độ ăn uống kém, hút thuốc và thiếu tập thể dục. Chất flavonoid trong thì là đã được chứng minh là bảo vệ sức khỏe của tim do đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Chiết xuất thì là có tác dụng hạ cholesterol và triglyceride, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa

Kích thích tiết sữa ở các bà mẹ

Thì là có chứa thành phần giống như estrogen. Thành phần này hoạt động trong cơ thể cũng giống như estrogen. Nó sẽ kích thích việc tiết sữa ở dê và được các nhà nghiên cứu tin rằng, cũng có tác dụng tương tự đối với phụ nữ.

Việc sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và đến nay, nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa trong thì là giúp bảo vệ các tế bào chống lại thiệt hại gây ra bởi các phân tử không ổn định, được gọi là các gốc tự do. Cơ thể bổ sung thì là, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm mãn tính và ngăn ngừa hoặc thậm chí điều trị một số bệnh, bao gồm bệnh tim, alzheimer, viêm khớp dạng thấp và một số dạng ung thư.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Monoterpen là một nhóm terpen, là các hợp chất thực vật tự nhiên có trong cây thì là, có liên quan đến các đặc tính chống ung thư, kháng virus, kháng nấm và chống viêm.

Chất d-limonene là một loại monoterpene có trong thì là, giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư phổi, vú và ung thư ruột kết.

Ai không nên ăn rau thì là?

Ảnh minh họa

- Rau thì là có khả năng tương tác với thuốc, làm tăng tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, tuyệt đối không ăn rau thì là khi đang sử dụng các loại thuốc chứa estrogen, dược liệu điều trị co giật, ciprofloxacin.

- Nếu muốn dùng rau thì là để chữa bệnh, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến của các bác sĩ, không nên tự ý dùng thì là để điều trị bệnh và lạm dụng nó.

Khi ăn rau thì là có biểu hiện dị ứng như: Ngứa/sưng miệng, nổi mề đay, buồn nôn, đau đầu... nên ngưng sử dụng hoặc tới các cơ sở y tế thăm khám.

Loại rau mùa đông sặc sỡ giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Các hoạt chất có trong rau cải cầu vồng giúp người bệnh tiểu đường cân bằng lượng đường trong máu, ổn điện đường huyết. Điều đó giúp giảm tình trạng biến chứng cho bệnh nhân tiểu đường.

Loại quả ngọt lịm có chỉ số đường huyết thấp đang bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Người bệnh tiểu đường có thể ăn quả vú sữa bởi đây là loại quả có chỉ số đường huyết thấp (GI = 28), có thể sử dụng trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2.