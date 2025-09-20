Loại rau thích hợp trồng mùa thu đông

Các loại rau cải

Thời tiết như hiện nay là điều kiện tuyệt vời để cải phát triển và cho thu hoạch chỉ sau khoảng 2 tháng. Các loại rau cải có thể kể đến: cải canh, cải ngọt, cải xanh, cải thảo, cải xoong, cải cúc…

Củ cải

Người nông dân thường thường thu hoạch củ cải đường vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa xuân. Tuy nhiên, thu hoạch đó kéo dài sang những tháng mùa đông. Cây củ cải thường có thể sống ở nhiệt độ thấp tới 0 độ mà vẫn không gặp vấn đề gì khi thu hoạch cây củ cải trong mùa đông.

Không chỉ là một loại rau củ khá phổ biến, củ cải trắng còn được xem là “thần dược nông thôn” và được ví với cái tên “Nhân sâm mùa đông”.

Su hào

Cây có thể trồng được từ hạt nhưng để đạt năng suất cao, đỡ tốn thời gian, bạn có thể mua cây giống.

Vì cây có tán xòe rộng nên bạn trồng 3 cây trong một thùng xốp là vừa. Khi thấy củ su hào đã to thì bạn nên thu hoạch luôn, để lâu sẽ bị già, ăn có xơ.

Loại rau súp lơ xanh

Thời gian trồng tốt nhất của loại rau súp lơ xanh nên được trồng vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Đối với loại rau này, nếu có thể bạn nên gieo hạt trước, sau đó đem cây ra trồng, trường hợp bạn không thể mua cây giống hoặc không thể chuyển cây thì có thể gieo hạt trực tiếp. Súp lơ xanh là loại rau rất cần nước và chất dinh dưỡng do vậy chú ý bỏ thêm phân bón vào đất trước khi trồng để giúp đất có thể giữ ẩm.

Trước khi đem gieo, nên xử lý hạt qua bằng việc ngâm vào nước nóng 50 độ C trong 25 – 30 phút để diệt các nấm bệnh bám ở vỏ, đồng thời tăng tỷ lệ mọc của hạt.

Sau khoảng 2 tuần gieo hạt, nên loại bỏ những cây còi cọc, ốm yếu để chọn ra những cây khỏe mạnh và phát triển tốt. Trồng cây con cách nhau từ 10 đến 20 cm sẽ tạo điều kiện cho cây ra tán xòe rộng sau này.

Cây con sẽ cần khoảng 1 đến 2 ngày để rễ ăn sâu và bám vào đất mới. Chú ý tưới nước đều đặn cho cây 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát để cây phát triển ít nhất trong 10 ngày đầu sau khi chuyển cây ra thùng xốp hoặc đất trồng mới.

Cà rốt

Bạn có thể trồng và thưởng thức những củ cà rốt ngon quanh năm, từ mùa xuân, mùa hè sang mua thu. Hãy phủ một lớp mùn hoặc rơm lên bề mặt đất để chúng không bị giá rét rời đợi thu hoạch được những củ cà rốt vào cuối thu và đầu đông.

Cà rốt ngọt hơn nếu được trồng ở nhiệt độ lạnh. Trồng cà rốt vào mùa xuân không được khuyến khích vì lúc này độ ẩm cao, phần rễ không phát triển thành củ to như mong đợi.

Rau cần tây

Rau cần tây là một loại cây dễ trồng, phát triển khá nhanh là một loại rau mùa đông tuyệt vời. Thời vụ trồng loại rau mùa đông này là từ tháng 8 đến tháng 10 và sẽ mất khoảng 120 ngày để cây cần tây của bạn đã hoàn toàn có thể thu hoạch.

Tuy nhiên sản lượng phụ thuộc vào việc bạn có tưới đủ nước và đất dinh dưỡng hay không. Khi thu hoạch cắt ngang gốc chừa lại gốc 3cm để rau có thể tiếp tục ra nhánh non.

Cải thảo – loại rau trồng mùa đông

Cải thảo trồng từ tháng 8 đến tháng 1 khi thời tiết bắt đầu lạnh và mát mẻ. Sau 2 tháng thì mọi người có thể thu hoạch những búp cải thảo tươi ngon.

Tưới nước thường xuyên, cải thảo dễ bị sâu ăn lá tấn công nên để ý, có thể dùng dầu neem hữu cơ để phun phòng ngừa.

Cải thảo nên được trồng với đất tơi xốp, thoáng khí và tầng đất mặt dinh dưỡng do bộ rễ của chúng khá nong.

Các loại rau thơm trồng vào mùa đông

Các loại rau gia vị như rau mùi, hành lá, húng quế đều rất dễ trồng vào mùa lạnh. Sau 30 ngày gieo hạt, tưới nước đều đặn có thể thu hoạch những ngọn rau tươi xanh. Lưu ý thường xuyên làm sạch cỏ để dễ thu hoạch, cây phát triển tốt và tránh côn trùng gây hại.

Đối với rau mùi hãy giã nhẹ để hạt tách ra làm đôi, có thể gieo thẳng vào đất hoặc ngâm hạt vào nước ấm 37 độ C trong 6 tiếng rồi gieo vào đất hạt sẽ nảy mầm nhanh hơn.

Xà lách

Những chiếc lá xà lách mỏng manh tưởng chừng khó sống trong thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết rằng, xà lách sẽ sinh trưởng, phát triển tốt hơn vào mùa đông.

Rau xà lách có thể trồng trong tất cả các tháng mùa lạnh, từ tháng 8 cho đến tháng 4 dương lịch năm sau.

Xà lách không kén đất, những đất phải dễ thoát nước, để tránh không bị úng khi tưới. Tưới nước cho cây xà lách 2 lần vào sáng sớm và chiều mát; 35 ngày sau gieo trồng rau có thể thu hoạch.

