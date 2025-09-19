Vật phẩm dân văn phòng nên sở hữu để tăng tài vận, thăng tiến, giảm thị phi

Tháp Văn Xương Việt

Với sự kết hợp 2 yếu tố đài sen và quả đào (biểu tượng của sự trường tồn) trên đỉnh tháp, cùng với các họa tiết phần chân đế là họa tiết trang trí trong cung điện, Tháp Văn Xương Việt là biểu tượng của sự hiếu học, minh mẫn, trí tuệ và thành đạt.

Tháp Văn Xương Việt được coi là một vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, dễ được cấp trên đề bạt.

Không chỉ giúp học sinh, sinh viên học hành đạt kết quả tốt, Tháp Văn Xương Việt còn sử dụng cho những người muốn thăng tiến trong công việc và có sự nghiệp vững chắc. Tháp Văn Xương Việt được coi là một vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, dễ được cấp trên đề bạt.

Cầu Đá Thạch Anh

Đây được coi là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sử dụng vì chúng có nguồn năng lượng rất mạnh, giúp gia tăng phong thủy cho không gian làm việc. Cầu Đá Thạch Anh mang lại sự tôn trọng, tự tin, may mắn đến cho người sử dụng. Bên cạnh đó, cầu Đá Thạch Anh còn có tác dụng giúp công việc kinh doanh trôi chảy, phát đạt, hanh thông. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho dân văn phòng muốn có sự tươi mới và khả năng sáng tạo cao trong công việc.

Mỗi loại cầu đá mang thêm nhiều công dụng riêng biệt và phù hợp với từng cá nhân khác nhau.

Cầu Đá Thạch Anh có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như xanh, hồng, tím, trắng, vàng... Mỗi loại cầu đá mang thêm nhiều công dụng riêng biệt và phù hợp với từng cá nhân khác nhau.

Long Quy

Long Quy là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để khẳng định uy quyền, hóa giải thị phi chốn công sở. Ngoài ra, đây còn là linh vật giúp cầu quý nhân, công danh sự nghiệp và sức khỏe.

Tam Cát Hoa Mai

Tam Cát Hoa Mai là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để hóa giải được thị phi chốn công sở, đem lại bình an, tăng cường may mắn, giúp công việc được hanh thông.

Vụn Đá Thạch Anh

Một trong những cách để cải thiện không gian làm việc được nhiều người áp dụng nhất là đặt cây xanh. Cây xanh không chỉ giúp điều hòa không khí, góp năng lượng sống cho phòng làm việc mà còn mang ý nghĩa hóa giải vận xui, tiếp tài tiếp lộc cho chủ nhân.

Một chậu cây sử dụng vụn Đá Thạch Anh rải trên bề mặt còn giúp bạn tập trung tinh thần, từ đó đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tùy theo sở thích và tính cách, mỗi người sẽ chọn một cây phù hợp với bản thân để đặt trên bàn làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn rải lên trên mặt chậu cây trong phòng làm việc một chút vụn Đá Thạch Anh, chúng sẽ giúp bạn tiếp thêm năng lượng, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi.

Ngoài ra, một chậu cây sử dụng vụn Đá Thạch Anh rải trên bề mặt còn giúp bạn tập trung tinh thần, từ đó đạt hiệu quả cao trong công việc.

Kim Bài Thái Tuế

Kim Bài Thái Tuế như một vật phẩm hộ thân cho người phạm tuổi Thái Tuế. Vì chốn công sở luôn là nơi nhiều thị phi, lắm tiểu nhân. Để công việc được hanh thông, dân văn phòng phạm tuổi Thái Tuế nên mang theo Kim Bài Thái Tuế bên mình.

Kim Tự Tháp Đá Thạch Anh

Đây được coi là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu. Đặt Kim Tự Tháp Thạch Anh tại nơi làm việc giúp chủ nhân có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần luôn ổn định.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.