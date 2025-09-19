Vật phẩm dân văn phòng nên sở hữu để tăng tài vận, thăng tiến, giảm thị phi
GĐXH - Hiện nay, dân văn phòng rất ưa chuộng sử dụng vật phẩm phong thủy với mong muốn tăng tài vận, quan tước, bổng lộc, hóa giải thị phi chốn công sở... Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sử dụng.
Tháp Văn Xương Việt
Với sự kết hợp 2 yếu tố đài sen và quả đào (biểu tượng của sự trường tồn) trên đỉnh tháp, cùng với các họa tiết phần chân đế là họa tiết trang trí trong cung điện, Tháp Văn Xương Việt là biểu tượng của sự hiếu học, minh mẫn, trí tuệ và thành đạt.
Không chỉ giúp học sinh, sinh viên học hành đạt kết quả tốt, Tháp Văn Xương Việt còn sử dụng cho những người muốn thăng tiến trong công việc và có sự nghiệp vững chắc. Tháp Văn Xương Việt được coi là một vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, dễ được cấp trên đề bạt.
Cầu Đá Thạch Anh
Đây được coi là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sử dụng vì chúng có nguồn năng lượng rất mạnh, giúp gia tăng phong thủy cho không gian làm việc. Cầu Đá Thạch Anh mang lại sự tôn trọng, tự tin, may mắn đến cho người sử dụng. Bên cạnh đó, cầu Đá Thạch Anh còn có tác dụng giúp công việc kinh doanh trôi chảy, phát đạt, hanh thông. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho dân văn phòng muốn có sự tươi mới và khả năng sáng tạo cao trong công việc.
Cầu Đá Thạch Anh có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như xanh, hồng, tím, trắng, vàng... Mỗi loại cầu đá mang thêm nhiều công dụng riêng biệt và phù hợp với từng cá nhân khác nhau.
Long Quy
Long Quy là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để khẳng định uy quyền, hóa giải thị phi chốn công sở. Ngoài ra, đây còn là linh vật giúp cầu quý nhân, công danh sự nghiệp và sức khỏe.
Tam Cát Hoa Mai
Tam Cát Hoa Mai là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu để hóa giải được thị phi chốn công sở, đem lại bình an, tăng cường may mắn, giúp công việc được hanh thông.
Vụn Đá Thạch Anh
Một trong những cách để cải thiện không gian làm việc được nhiều người áp dụng nhất là đặt cây xanh. Cây xanh không chỉ giúp điều hòa không khí, góp năng lượng sống cho phòng làm việc mà còn mang ý nghĩa hóa giải vận xui, tiếp tài tiếp lộc cho chủ nhân.
Tùy theo sở thích và tính cách, mỗi người sẽ chọn một cây phù hợp với bản thân để đặt trên bàn làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn rải lên trên mặt chậu cây trong phòng làm việc một chút vụn Đá Thạch Anh, chúng sẽ giúp bạn tiếp thêm năng lượng, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi.
Ngoài ra, một chậu cây sử dụng vụn Đá Thạch Anh rải trên bề mặt còn giúp bạn tập trung tinh thần, từ đó đạt hiệu quả cao trong công việc.
Kim Bài Thái Tuế
Kim Bài Thái Tuế như một vật phẩm hộ thân cho người phạm tuổi Thái Tuế. Vì chốn công sở luôn là nơi nhiều thị phi, lắm tiểu nhân. Để công việc được hanh thông, dân văn phòng phạm tuổi Thái Tuế nên mang theo Kim Bài Thái Tuế bên mình.
Kim Tự Tháp Đá Thạch Anh
Đây được coi là vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sở hữu. Đặt Kim Tự Tháp Thạch Anh tại nơi làm việc giúp chủ nhân có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần luôn ổn định.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộcỞ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.
Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Theo nghi lễ truyền thống, cuối tháng 7 âm nên chuẩn bị mâm lễ tạ. Vậy vì sao tháng cô hồn cần tri ân?
Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khíPhong thủy - 10 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm của dân gian, việc sử dụng các biểu tượng, đồ tạo tác có thể xua đuổi tà khí cho căn nhà vững vàng. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây xem đó là những vật phẩm nào.
Loại rau thích hợp trồng mùa thu đôngKhông gian sống - 14 giờ trước
GĐXH - Việc trồng rau đúng mùa vụ giúp rau trồng đảm bảo năng suất và chất lượng cao. Xin mách bạn những loại rau củ quả có thể lựa chọn để trồng ngay tại nhà trong những ngày thu – đông này.
Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?Không gian sống - 14 giờ trước
GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.
Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡỞ - 15 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch 2025 sẽ vào thứ Hai 22/9/2025 dương lịch. Trong ngày này, mọi người nên làm 4 điều sau để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ cho cả tháng.
Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnhPhong thủy - 22 giờ trước
GĐXH - Vận dụng những kiến thức phong thủy sân vườn, gia chủ vừa sở hữu không gian yên bình, lại hút được nhiều tiền tài và cải thiện sức khỏe. Dưới đây là kiến thức phong thủy cơ bản bạn nên biết.
Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sân vườn không chỉ tô điểm vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn có tác dụng tăng cường phong thủy, hỗ trợ vận khí. Những cấm kị trong phong thủy sân vườn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bố trí góc nhỏ xinh cho ngôi nhà.
Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.
Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong phong thủy, phòng khách là trung tâm đón khí và lưu thông năng lượng trong ngôi nhà. Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy giúp không gian thêm sáng sủa và thu hút tài lộc.
Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giảiỞ
GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.