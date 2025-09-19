Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Sân vườn bị nước bao vây

Nước là yếu tố cực kì quan trọng trong phong thủy sân vườn. Có cầu "sơn quản nhân đinh, thủy quản tài" nên sân vườn có thủy tụ thì tài khí tụ, gia trạch vượng. Song, nếu bố trí không khéo, sân vườn bị thủy bao vây thì sẽ phạm vào thế "nội loạn" - trong nhà không yên, nội bộ lục đục.

Hơn thế nữa, thủy trong sân vườn phải thanh, không thể đục, phải chuyển động chứ không đứng im, phải chuyển động chậm rãi chứ không quá nhanh thì tài khí mới tụ.

Thủy hình cánh cung

Thông thường, sân vườn bố trí ao, suối bể bơi hình tròn hoặc hình vuông, tuyệt đối không nên có hình bán nguyệt hay hình cánh cung, sẽ phạm thế phản cung, bất lợi cho phong thủy. Trong phong thủy, con đường cũng được coi là thủy nên ngay cả đường đi lối lại trong vườn cũng không được bố trí uốn khúc hình cánh cung.

Sân vườn thiếu sơn (núi, đồi)

Phong thủy sân vườn coi sơn là yếu tố đặc biệt cần thiết, sơn đúng thì phong thủy vượng, sơn sai thì phá hỏng phong thủy. Sân vườn có sơn thì như có chỗ dựa vững chắc.

Sân vườn mà thiếu sơn (núi, đồi) thì coi như mất một nửa giá trị.

Sơn không cần cao, chóp bằng phẳng thì hỗ trợ sự nghiệp, ở hướng Tây Nam hay Đông Bắc thì gia tăng ổn định, hỗ trợ gia trạch. Vì thế, sân vườn mà thiếu sơn thì coi như mất một nửa giá trị.

Trồng cây có hại

Những loại cây phong thủy xấu như xương rồng, bách (đối với nhà có thai phụ), dong… đều không nên trồng trong vườn nhà. Trồng cây phải lưu ý, không để thân cây che lấp cửa sổ, cửa chính, cây đại thụ không nên trồng trước phòng nhỏ vì tích tụ âm khí, vây hãm dương khí. Cây có hình thù quái dị, xấu xí cũng không cát.

Phong thủy sân vườn đẹp là gì?

"Phong" tức là gió và các tác động của gió, trạng thái thời tiết. "Thủy" là nước, ao, hồ, sông, rạch và tác động của nó đến môi trường. Phong thủy là cách sắp xếp mọi thứ chung quanh để tạo nên môi trường sống hài hòa "âm – dương, ngũ hành". Phong thủy sân vườn giúp điều khiển sự lưu thông của khí để sinh khí trong vườn luôn hài hòa và hiện diện trong mọi ngóc ngách của vườn.

Hướng sân vườn theo phong thủy

Hướng Nam được xem là hướng cát khí mang lại nhiều năng lượng dương. Sân vườn theo phong thủy hướng Nam sẽ mang đến may mắn cho gia chủ. Vườn trước nhà theo hướng Nam nên đặt tượng hoặc hình chim phượng hoàng để thu hút năng lượng dương này.

Khu vườn hướng Đông hút khí lành. Tại hướng này, sân vườn theo phong thủy sẽ giúp cho gia chủ có nguồn sức khỏe dồi dào, tránh được bệnh tật, gia đạo phát triển.

Nếu đang có một khu vườn phía Tây bạn hãy để khu vực này tĩnh. Nên lựa chọn cây thì nên chọn cây tăng trưởng chậm.

Ở những sân vườn có hướng mặt trời mọc này bạn nên trồng các loài cây mọc theo khóm như tre trúc, để thu hút năng lượng tốt, giúp gắn kết, nâng đỡ các mối quan hệ trong gia đình. Bạn có thể bố trí thêm thác nước phong thủy ngoài trời, hoặc hồ cá … để tăng khả năng thu nguồn năng lượng vừ vũ trụ.

Hướng Tây được xem là hướng mang khí dữ đến cho khu vườn. Nếu đang có một khu vườn phía Tây bạn hãy để khu vực này tĩnh. Nên lựa chọn cây thì nên chọn cây tăng trưởng chậm.

Vườn hướng Bắc cũng là hướng khá chậm và nặng nề. Đối với vườn hướng này bạn nên xây hồ cá nhỏ hoặc đài phun nước, bể cá… quay ra phía trước vườn sẽ mang lại vận khí tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.