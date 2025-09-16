Mới nhất
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thang

Thứ ba, 19:01 16/09/2025
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.

Vì sao nhà vệ sinh đặt dưới gầm cầu thang?

Nhà vệ sinh đặt dưới gầm cầu thang là do diện tích ngôi nhà bị hạn chế, việc xây dựng thêm nhà vệ sinh sẽ gây tốn không gian, bất tiện trong sinh hoạt hơn cho các thành viên trong gia đình.

Việc thiết kế nhà vệ sinh dưới chân cầu thang là một trong những cách để nhiều gia chủ tận dụng không gian trống dưới gầm cầu thang. Với kiểu thiết kế này, yêu cầu độ cao cũng như chiều ngang của cầu thang phải lớn.

Thiết kế nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang có những ưu điểm gì?

Nếu như nhà bạn đang sống trong không gian chật hẹp, việc thiết kế nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang sẽ giúp tiết kiệm tối đa không gian.

Nguy hại khó lường khi thiết kế toilet dưới chân cầu thang - Ảnh 1.

Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại.

Bên cạnh đó, việc thiết kế nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang sẽ giúp quý gia chủ thoải mái sáng tạo, giúp ngôi nhà trở lên độc đáo hơn.

Đặc biệt khi xây dựng toilet dưới gầm cầu thang, có thể đảm bảo được tính riêng tư cho gia đình của mình khi có thêm nhu cầu sử dụng.

Bố trí nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang có hợp phong thủy không?

Cầu thang cần phải vững chắc, để nối giữa tầng dưới và tầng trên của ngôi nhà. Bạn không nên thiết kế các công trình liên quan tới nước ở đây như: Bể nước, đài phun nước, bồn tắm… và cả nhà vệ sinh.

Theo chia sẻ từ các chuyên gia phong thủy, việc đặt nhà vệ sinh tại khu vực này sẽ gây tác động xấu tới tài vận, sức khỏe của những thành viên sinh sống trong ngôi nhà, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Dựa trên kiến thức về phong thủy nhà ở, trong mỗi căn nhà, luồng khí đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, nhà vệ sinh đặt dưới chân cầu thang là điều vô cùng tuyệt kỵ, có thể ảnh hưởng tới tài khí của nhà bạn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tới tinh thần, tình cảm, sức khỏe của những người trong gia đình.

Nguy hại khó lường khi thiết kế toilet dưới chân cầu thang - Ảnh 2.

Việc thiết kế nhà vệ sinh dưới chân cầu thang là một trong những cách để nhiều gia chủ tận dụng không gian trống dưới gầm cầu thang.

Cầu thang ở mỗi căn nhà thường đặt ở vị trí trung tâm, nhưng nhà vệ sinh đặt ở cầu thang mang lại âm khí cực lớn. Âm khí lan tỏa rộng ra toàn bộ căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp tới nhân cư trong đó như: Thường xuyên căng thằng, uể oải, mệt mỏi, các thành viên dễ mâu thuẫn, bất hòa nhiều hơn.

Hơn nữa, nếu như cầu thang đặt gần khu vực bếp nấu, mà nhà vệ sinh lại đặt dưới cầu thang thì là điều vô cùng tai hại. Bởi nhà vệ sinh đại diện cho tính Thủy, trong khi đó nhà bếp mang tính Hỏa. Theo quy luật Ngũ hành, điều này sẽ không bao giờ phù hợp.

Nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thang

Theo khía cạnh phong thủy, cầu thang là nơi tiếp thu nguồn dương khí cát lành, để vận chuyển khí luân chuyển từ tầng một lên các tầng trên trong căn nhà. Bởi vậy, khi thiết kế toilet dưới chân cầu thang có thể khiến cho tác dụng thu hút nguồn sinh khí của cầu thang bị suy giảm, ảnh hưởng không tốt về mặt phong thủy nhà ở, tác động xấu tới sức khỏe của con người.

Nhà vệ sinh chứa nhiều âm khí mà cầu thang lại là nơi dòng khí di chuyển nên như vậy sẽ làm ngăn chặn nguồn khí, gây ra sự bí bách, ù lì.

Nguy hại khó lường khi thiết kế toilet dưới chân cầu thang - Ảnh 3.

Nhà vệ sinh chứa nhiều âm khí mà cầu thang lại là nơi dòng khí di chuyển nên như vậy sẽ làm ngăn chặn nguồn khí, gây ra sự bí bách, ù lì.

Việc thiết kế như vậy dễ khiến cho người trong nhà luôn gặp nhiều bất trắc, tinh thần ít vững vàng, khó tập trung trong học tập, công việc.

Hóa giải phong thủy cho trường hợp nhà vệ sinh đặt dưới gầm cầu thang

Với trường hợp này, có rất nhiều cách hóa giải đơn giản: Có thể dùng đá thạch anh, lắp đặt quạt thông gió để hút bớt âm khí…

Mặc dù việc thiết kế nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang là điều không nên tuy nhiên vẫn có thể hóa giải, khắc phục được. Việc thiết kế như vậy giúp tận dụng được tối đa diện tích.

Dùng đá thạch anh – thạch anh là loại đá tự nhiên mang trong mình nguồn dương khí mạnh mẽ, chúng có thể hút bớt khí xấu trong nhà vệ sinh và tăng cường nguồn sinh khí tốt lành. Lắp đặt cửa sổ hoặc ống thoát khí trong nhà vệ sinh, để khí xấu thoát ra ngoài. Bố trí lại hướng của nhà vệ sinh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Nguy hại khó lường khi thiết kế toilet dưới chân cầu thang - Ảnh 4.Cách bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tránh hung họa

GĐXH - Việc bố trí nhà vệ sinh trong nhà ống hợp phong thủy sẽ giúp gia đình đón nhận được nhiều may mắn, cát lành. Ngược lại, nếu không biết cách thiết kế, bố trí hợp lý, sẽ dẫn tới hung họa khó lường,

Huyền Trang (T/h)
