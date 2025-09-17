Cách chăm sóc các cây cảnh để bàn luôn tốt tươi, khỏe mạnh
GĐXH - Cây để bàn hay cây trồng trong nhà luôn mang lại những giá trị hữu ích đối với mỗi ngôi nhà. Và vì thế việc chăm sóc làm sao để cây luôn tươi tốt, khỏe mạnh là điều hết sức cần thiết...
Chuẩn bị đất và trồng cây
Trước tiên cần làm ướt đất và trộn đều trước khi trồng. Bạn có thể tự pha trộn đất trồng với rơm, cỏ khô, phân bón, cho tất cả vào một thùng gỗ hoặc xe kút kít rồi trộn đều. Nếu mua túi đất hữu cơ bán sẵn ngoài cửa hàng, bạn chỉ cần thêm nước vào và trộn đều ngay trong túi trước khi đổ vào chậu.
Sau khi bố trí vị trí cây trong chậu theo sở thích của mình, hãy cho đất vào xung quanh và vỗ nhẹ cho đất kín các kẽ hở trong chậu. Lưu ý: Không nên cho đất vào đầy chậu, vì như vậy khi tưới, cây sẽ không hấp thụ được mà còn làm nước chảy tràn ra ngoài gây lãng phí.
Ví dụ: Cỡ chậu 6-13 cm cần có khoảng cách từ mặt đất trồng lên mép thành chậu là 1 cm. Cỡ chậu 14-19 cm cần khoảng cách là 2 cm. Cỡ chậu 20-23 m cần khoảng cách là 2,5 cm. Cỡ chậu 25-30 cm cần khoảng cách là 3,5 cm.
Tưới nước
Do trồng trong bồn nên cây sẽ nhanh khô và cần được tưới nước thường xuyên trong ngày. Để biết khi nào cây cần nước, hãy áp ngón tay bạn vào nền đất trong chậu, nếu tay khô nghĩa là cây đang cần nước, khi đó hãy tưới.
Nhiều người làm vườn nghĩ rằng nên tưới nước càng nhiều càng tốt, tuy nhiên đây lại là một quan niệm sai lầm. Việc tưới nước sẽ cuốn trôi lớp dinh dưỡng trên bề mặt đất trồng, nguồn thức ăn của cây sẽ theo đó mà nhanh chóng cạn kiệt. Để bù đắp lại lượng dinh dưỡng bị mất đi, cây trồng phải được bón phân theo quy trình và chu kỳ nhất định trong suốt quá trình sinh trưởng.
Trong thời kỳ sinh trưởng, việc tưới nước là cực kỳ quan trọng. Có một nguyên tắc là bạn không để đất quá khô cứng và cần phải tưới nước nhanh chóng nhưng cũng không để cây bị ngập quá nhiều nước. Nhiều cây trong nhà chết vì tưới nước quá nhiều và bạn nên nhớ là không để cây ngập trong nước quá 2 giờ vì sẽ làm cho cây chết hoặc bị ngập úng. Việc xử lý sau đó sẽ khá rắc rối.
Bón phân
Cũng như động vật, cây xanh cần được bổ sung chất dinh dưỡng trong suốt chu kỳ sống. Bạn có thể sử dụng nhiều phân bón hữu cơ bán sẵn và bón theo hướng dẫn an toàn cho cây. Hầu hết các loại chậu cảnh cần được bón phân theo một chu kỳ cách nhau từ 10 đến 14 ngày.
Cách bón phân cho hoa cây cảnh thông thường nhất là hòa tan các loại phân bón trong một dung dịch nước sạch và hơi ấm với hàm lượng như chỉ dẫn của nhà sản xuất.
Lưu ý: Trước khi tưới phân, cần kiểm tra để đảm bảo chậu cây đang đủ ẩm. Điều này cho phép phân bón được hấp thụ nhanh và đồng đều. Chỉ nên pha trộn lượng phân vừa đủ dùng một lần và đừng bao giờ cất giữ lại.
Dùng riêng một thùng chứa để pha trộn phân bón và không dùng nó cho bất cứ mục đích nào khác. Nếu có sử dụng đến các hóa chất, phải đảm bảo cất giữ chúng một cách tuyệt đối an toàn.
Sử dụng các loại phân bón dạng que và dạng viên sẽ dễ dàng, nhanh chóng và sạch sẽ hơn. Phân dạng que được ấn sâu vào trong lòng đất cách thành chậu khoảng 1 cm. Phân dạng viên cũng được cho vào đất trồng ở vị trí tương tự. Có thể sử dụng một dụng cụ chuyên dùng để cho các viên phân bón vào chậu sẽ đỡ tốn công hơn rất nhiều.
Các loại phân dạng que và dạng viên cung cấp dinh dưỡng cho cây cảnh trong một thời gian dài, nhưng có nhược điểm là làm cho rễ cây cảnh có khuynh hướng tập trung chen chúc quanh vị trí có phân.
Ánh sáng
Số lượng và cường độ của ánh sáng mà cây nhận sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ sống của cây. Cây trong nhà thường nhận được ít ánh sáng so với khi chúng được ươm trồng và sống ngoài tự nhiên. Việc ánh sáng không đủ thường biểu hiện với màu nhạt lá, cây cao lêu ngêu và yếu ớt.
Khi điều này xảy ra, bạn phải làm bất cứ điều gì bạn có thể để tăng cường độ ánh sáng cho cây trồng.
