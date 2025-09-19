Ý nghĩa đuổi tà và xua âm khí của cây thường xuân, cách trồng và cách chăm cây luôn xanh tốt, nở hoa

Đặc điểm

Một số tên khác nhau của thường xuân như cảnh dây nguyệt quế, dây lá nho hay cây vạn niên… Cây thường xuân có tên khoa học là Hedera helix, là một loài thực vật thuộc chi dây thường xuân (Hedera), Họ cuồng cuồng (Araliaceae).

Đây là loại cây leo, có khả năng sinh sống và lan trên bề mặt dốc cao tới 20-30 mét. Ở nhiều nơi, chúng được trồng để tạo màu xanh và để làm hàng rào.

Không chỉ là cây cảnh thông thường, cây thường xuân còn được coi như một loại cây phong thủy xua đuổi tà ma, xóa tan âm khí.

Thường xuân – loại dây leo thuộc họ ngũ gia, cuống dây có mọc rễ, cành non phủ lông, có dạng vảy cá. Lá mọc cách nhau, xanh bóng mượt. Hoa nở vào tháng 8, 9, hoa nhỏ, 5 cánh, màu vàng nhạt, thơm thoang thoảng, có hình chiếc dù. Tháng 9 – 10 thì hoa kết quả, có màu đỏ hoặc màu vàng, hình cầu nhỏ.

Trên thân dây của thường xuân có nhiều đốt, ở mỗi đốt sẽ có lá và rễ phát triển để giúp cây bám chắc, đối với cành non thường có lông phủ dạng vảy cá, lá non có màu xanh nhạt và đậm dần khi trưởng thành.

Cây thường có hoa vào đầu thu, hoa nhỏ có 5 cánh, cánh hoa chụm lại như hình chiếc ô, màu vàng nhạt, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Sau khi cây ra hoa từ 1 – 2 tháng sẽ thành quả, quả thường xuân có màu hơi đỏ hoặc màu vàng.

Thường xuân được trồng trong nhà thường ít có hoa và quả, nếu cây được trồng ngoài vườn, trồng làm hàng rào được phơi nắng trực tiếp thì khả năng ra hoa và quả sẽ cao hơn.

Thường xuân – loại dây leo thuộc họ ngũ gia, cuống dây có mọc rễ, cành non phủ lông, có dạng vảy cá.

Cây mọc dạng rủ, thích hợp với điều kiện không khí trong nhà nên rất phù hợp để trang trí phòng, quán cà phê, quán hát, phòng nghỉ, phòng họp, nhà hàng, khách sạn…

Công dụng và ý nghĩa phong thủy

Đây là loại cây được nhiều gia đình chọn trồng trong nhà vì chúng có thể hấp thụ được những chất có hại như: aldehyde formic, benzen, phenol... và ngăn chặn hiệu quả các chất gây ung thư như nicotin toả ra từ khói thuốc.

Tán lá rậm rạp của thường xuân hấp thụ rất tốt formaldehyde (còn gọi là phoóc môn), một trong những chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất, vốn được sử dụng nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, xốp cách điện và nhựa gỗ. Các vật liệu này sẽ thải ra formaldehyde rất chậm theo thời gian. Hít thở phải formaldehyde ở nồng độ cao có thể gây ra các kích thích mắt, làm chảy nước mắt và đau đầu, nóng trong cổ họng, khó thở và ung thư.

Là loại cây xanh tốt quanh năm, thường xuân có sức sống rất mãnh liệt, ngay cả trong mùa đông giá rét. Với sức sống mãnh liệt của mình, cây thường xuân còn mang ý nghĩa phong thủy xua đuổi tà ma, xóa tan âm khí, vượng dương khí mang đến bình an và may mắn cho gia chủ.

Để cây phát huy hiệu quả về mặt phong thủy, nên treo cây ở hướng Đông, Đông Bắc, Đông Nam của căn phòng.

Vì vậy, nó được xem là loại cây rất tốt theo phong thủy, là món quà thích hợp cho những dịp như lễ tết, thi cử, mừng thọ, mừng thăng chức, khai trương. Ngay cả trong tình yêu, đây cũng là quà tặng đầy ý nghĩa.

Cách trồng và cách chăm sóc cây thường xuân luôn xanh tốt, nở hoa

Để trồng cây thường xuân, bạn có thể ươm hạt thay vì chiết cành để tạo cây con. Tuy nhiên, đối với cây thường xuân thì người ta thường sử dụng phương pháp chiết cành là chủ yếu, vì nó dễ thực hiện ít tốn công và khả năng sống của cây cao hơn. Hoặc bạn dễ dàng tìm mua cây giống ở các cửa hàng cây cảnh. Có nhiều loại giống cây thường xuân như thường xuân Algerian, thường xuân Ba Tư, thường xuân Anh,... Bạn nên chọn thường xuân Anh thích hợp cho người mới bắt đầu và rất dễ trồng. Một cách nữa là tỉa cành rồi trồng cây thường xuân thủy sinh.

Hướng dẫn trồng cây thường xuân thủy sinh.

Về đất trồng: Bạn nên chọn đất tơi xốp, màu mỡ và có độ thoát nước tốt. Đất nên gồm nhiều đất mùn, than bùn và có bổ sung thêm một số loại phân bón lót trước khi trồng.

Nước tưới: Thông thường bạn nên tưới nước một lần mỗi ngày cho cây hoặc khi thấy lớp đất mặt đã khô ráo. Chậu trồng cây và loại đất trồng cần đảm bảo thoát nước tốt, để tránh rễ cây bị úng. Ngoài ra, bạn nên đảm bảo độ ẩm cho cây bằng cách tưới nước phun sương khi thời tiết khô hanh.

Bón phân: Mặc dù cây thường xuân rất dễ phát triển ở bất kỳ điều kiện nào nhưng bạn nên chú ý bổ sung phân bón cho cây định kỳ mỗi tháng một lần để cây ra nhiều lá và lá cây có màu đẹp hơn. Đặc biệt là khi trồng cây thủy sinh, cung cấp nguồn dinh dưỡng trong nước là rất quan trọng.

Cắt tỉa cây thường xuyên để cây luôn giữ được kích thước ổn định và phù hợp với ngôi nhà của bạn vì cây thường xuân sinh trưởng và mọc ra nhánh mới rất nhanh.

Thường xuân có thể gặp phải một số loại bệnh như đốm loang và sâu cuốn lá. Bạn có thể mua thuốc đặc trị ở các cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật để chữa cho cây.

Bạn có thể trồng thường xuân tại nhà ở, phòng họp, khách sạn, nhà hàng, văn phòng. Nên để cây gần cửa sổ hoặc khu vực có ánh sáng. Có thể treo thường xuân ở ban công nhưng tránh ánh sáng quá mạnh.

Để cây phát huy hiệu quả về mặt phong thủy, nên treo cây ở hướng Đông, Đông Bắc, Đông Nam của căn phòng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.