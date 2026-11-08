Lỗi phong thủy nhà ở phổ biến ảnh hưởng đến sự may mắn của gia chủ

Phòng khách không có cửa sổ

Theo VTC news, trong phong thủy nhà ở, phòng khách được coi là vị trí quan trọng để tích lũy tài lộc. Nếu phòng khách tối tăm và không có cửa sổ, điều đó có thể cản trở đến việc tích lũy tài sản.

Giải pháp: Nếu phòng khách không có cửa sổ hướng ra ngoài, bạn có thể lắp thêm đèn để tăng cường ánh sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những đồ nột thất giúp căn phòng trông sáng sủa hơn.

Không có ban công

Bên cạnh việc cải thiện ánh sáng và thông gió trong nhà, ban công còn được coi là biểu tượng cho sự hút lộc vào nhà.

Lỗi phong thủy nhà ở là những sai lầm trong kiến trúc, bố trí nội thất gây cản trở dòng chảy năng lượng tốt vào nhà.

Quan niệm phong thủy cho rằng nếu không có ban công thì tài lộc sẽ không vào nhà. Vì vậy nếu nhà không có ban công thì bạn nên đặt cây xanh trong nhà hoặc gần cửa sổ, và mở cửa sổ để không khí lưu thông khắp nhà có thể giúp cải thiện phong thủy.

Lỗi phong thủy cửa đối cửa

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, lỗi phong thủy hao tài do hệ thống cửa hình chữ "phẩm", tức cửa nhà vệ sinh hoặc cửa phòng đặt đối diện với hai cửa phòng khác nên có thể trong việc làm ăn không may mắn và tiền ít về.

Biện pháp cải thiện phong thủy tốt nhất là treo một chiếc chuông gió màu vàng ở giữa ba chiếc cửa để giữ tài vận trong nhà.

Để hệ thống ống nước rò rỉ

Quan niệm phong thủy cho rằng, việc để hệ thống ống nước rò rỉ hay thiếu nước mà không sửa chữa ngay, đồng nghĩa với việc năng lực tài chính, năng lượng cá nhân, thậm chí là sức khỏe có thể bị giảm.

Không những thế vòi nước rò rỉ cũng đồng nghĩa với việc làm tiêu tan những nguồn khí tích cực của ngôi nhà. Chính vì vậy nếu như trong nhà xuất hiện tình trạng rò rỉ nước thì bạn cần phải sửa chữa ngay.

Trong nhà treo nhiều gương và gương quá lớn

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, trong phong thuỷ, việc dùng gương chủ yếu để tán khí, nghĩa là dựa vào tính phản quang của gương để phân tán ánh sáng.

Nếu trong nhà mà treo gương quá lớn có thể sẽ khiến khí tốt bị phân tán, gia chủ có thể không gặp may.

Tuy nhiên, gương phân tán được khí xấu thì cũng có thể tiêu tán đi những khí tốt. Vì vậy, nếu trong nhà mà treo gương quá lớn có thể sẽ khiến khí tốt bị phân tán, gia chủ có thể không gặp may.

Tài vị thiếu ánh sáng

Cách xác định Tài vị: Dựa vào vị trí của cửa chính chúng ta vị trí tụ tài rất đơn giản, nếu cửa chính nằm ở giữa thì sẽ có hai Tài vị là 2 góc đáy nhà bên trái và bên phải.

Cửa chính nằm bên phải thì Tài vị sẽ nằm ở góc chéo phía tay trái. Nếu cửa nhà nằm ở bên trái thì Tài vị sẽ nằm ở góc phía bên phải.

Tài vị chính là nơi tụ tài khí cho cả gia đình. Không gian Tài vị sáng sủa thì sinh khí sẽ tràn ngập ngôi nhà. Do đó, nếu tài vị có ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng chiếu vào sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc sinh vượng tài khí. Nếu Tài vị u tối đồng nghĩa với việc vận trình tài lộc bế tắc rơi vào cánh cục thoái tài.

Cách hóa giải: Ở vị trí Tài vị nên thoáng đãng đủ sáng, các bạn hãy sắp xếp đồ vật thật gọn gàng, càng ít đồ càng tốt, nếu không tận dụng được nguồn sáng tự nhiên thì hãy lắp thêm đèn để góc tài vị không bị thiếu ánh sáng.

Thờ tự không chú ý việc bao sái, làm sạch bàn thờ

Khi thờ cúng, nhiều gia chủ thường chỉ tập trung việc sắp đặt hay bày biện sao cho mâm cao cỗ đầy, trang hoàng đẹp đẽ mà bỏ quên mất một bước cực kỳ quan trọng đó là bao sai, làm sạch bàn thờ.

Bạn cũng nên chọn những đồ nột thất giúp căn phòng trông sáng sủa hơn.

Điều này khiến cho khí trường của bàn thờ bị nhiễu động do nhiễm tạp khí, uế khí, mất đi sự thanh tịnh cần có. Nếu để lâu, việc thờ cúng sẽ trở nên bất linh, những sở nguyện mong ước của gia chủ không những không được các chư vị thần linh chứng giám mà còn khiến phúc khí, tài lộc tiêu tan.

Vì những lý do này, gia chủ nên bao sái ban thờ đều đặn trước khi thắp hương các ngày rằm, mùng 1.

Đặc biệt khi an vị một bàn thờ mới, việc bao sái lại càng tiến hành tỉ mỉ hơn từ tịnh sái các tôn tượng bát hương, khám thờ cho đến các vật phẩm liên quan.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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